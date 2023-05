On a testé notre Dacia Duster 4x4 pick-up sur le rallye Duster Maroc Challenge ! Goûter au frisson de la compétition et de l’aventure avec sa voiture de tous les jours, sans expérience particulière en pilotage ni en navigation ? C’est ce que proposait la première édition du Duster Maroc Challenge. L’argus y était au volant d’une version pick-up 4 x 4 GPL.

Par Olivier Duhautoy

Voir les photos Nous sommes partis avec un Dacia Duster Pick-up aménagé pour participer au premier rallye-raid réservé aux Duster. La course s’est déroulée début mars dans le sud marocain. Olivier Duhautoy

Les Renault 4 ont le 4L Trophy, les youngtimers ont le Bab el Raid, les Duster ont désormais le Duster Maroc Challenge ! SDO Expéditions et Raids, organisateur de raids en Europe et au Maroc, déjà connu notamment pour le raid 4Alpes qui rassemble chaque année plus de 100 Renault 4L sur les pistes des Alpes françaises et italiennes, a conçu un rallye-raid inédit pour les Dacia Duster 4 x 4 à travers le Maroc. Le but ? Pouvoir vivre l’expérience d’un rallye africain à bord de sa voiture du quotidien tout en s’initiant à la navigation au cap. C’est en constatant que de plus en plus de Duster se mêlaient aux « gros » 4 x 4 sur ses raids que l’organisateur a eu l’idée de leur réserver une épreuve dédiée faisant la part belle au pilotage tout en étant ouverte aux conducteurs novices.

Un rallye accessible à tous les Duster

Pour cette « édition zéro » volontairement limitée à quelques véhicules afin de valider le principe de la course, nous avons pu prendre le départ en observateurs au milieu des concurrents qui vivaient tous leur grande première sur ce type d’événement. Le principe du Duster Maroc Challenge est simple : il n’y a pas de chrono et aucune notion de vitesse, le classement se jouant sur le kilométrage parcouru à chacune des six étapes. Le vainqueur est celui qui aura réussi à faire le moins de kilomètres possible entre le départ et l’arrivée. Trop facile ? Non, bien sûr ! L’itinéraire comporte chaque jour une dizaine de « waypoints » obligatoires. Et c’est dans la façon de relier chaque waypoint au suivant que les concurrents peuvent faire la différence en choisissant leur trajectoire, en décidant d’emprunter les pistes ou de couper au plus court.

Media Image Image Dacia Duster 1 ou 2, essence ou diesel, berline ou pick-up : le Maroc Challenge est ouvert à tous les Duster 4 x 4 sans distinction Olivier Duhautoy

Un Duster Pick-up bien préparé pour l’aventure

Pour y participer, pas besoin d’une machine de guerre. Un simple Duster 4 x 4 suffit, avec toutefois quelques modifications obligatoires : des pneus adaptés de type A/T, une protection moteur inférieure au minimum et une rehausse de suspension. Le budget préparation est donc relativement modeste et permet à tout un chacun de prendre le départ, moyennant tout de même des équipements indispensables comme des plaques de désensablage, une sangle, des manilles et un compresseur de pneumatiques, la pression de roulage étant capitale sur certains passages, notamment dans le sable.

Media Image Image Notre Duster pick-up TCe 150 4 x 4 GPL Borel est préparé par les spécialistes français du Duster, CFP Garage et Alubackcase. Olivier Duhautoy

De notre côté, c’est au volant d’un Duster Pick-up TCe 150 4 x 4 GPL Borel que nous avons pu participer au rallye afin de vivre de l’intérieur cette première édition. Depuis notre essai de ce modèle, le Duster a reçu une cure d’anabolisants chez le spécialiste de la préparation Duster, le garage CFP à Bellême (Orne). Au menu, une suspension rehaussée Pedders/MAD, un jeu de protections moteur, réservoir et différentiel Oryx et des pneumatiques A/T du manufacturier finlandais Nokian. Pour compléter le tableau, notre monture s’est également vu greffer un hard-top en alu signé de l’entreprise auvergnate Alubackcase et une tente de toit NaïtUp spécialement conçue pour les pick-up. Un beau jouet paré pour l’aventure et le bivouac !

Avant le rallye, une longue liaison routière

Avant d’attaquer les pistes et les dunes, il faut d’abord avaler 2 700 km de bitume à travers la France, l’Espagne et le Maroc pour rallier Ouarzazate, qui marque le départ du rallye. Mis à part les pneumatiques au profil cramponné qui s’avèrent plus bruyants que les Goodyear quatre saisons d’origine, le Duster TCe 150 conserve quasi intactes ses prestations routières. La suspension est certes plus ferme mais également moins sujette au roulis et, paradoxalement, le hard-top offre un meilleur aérodynamisme que la benne d’origine. Malgré une garde au sol relevée de 4 cm, la consommation moyenne sur cette longue étape autoroutière demeure contenue sous les 10 l/100 km au GPL, ce qui reste toujours légèrement plus avantageux en budget kilométrique que le diesel, plus sobre mais deux fois plus cher à la pompe.

De quoi profiter sans arrière-pensée du TCe 150, qui affiche des performances convaincantes. Plus puissant que le BluedCi, il offre presque autant de couple (250 Nm contre 260) mais une allonge appréciable et des reprises nettement plus vigoureuses malgré une démultiplication strictement identique à celle de la version diesel. Même le relief des Pyrénées n’arrive pas à entamer sa bonne volonté, et il est rare de devoir rétrograder tant il accepte de relancer dans presque toutes les conditions. Dommage que ce quatre-cylindres plutôt récent – il est apparu sous le capot des Dacia en 2019 – ne soit pas reconduit pour les prochaines générations !

Media Image Image Déjà peu courant sur le marché français, le Duster Pick-up est d’autant plus rare dans cette version raid conçue pour le voyage. À l’usage, il aura prouvé sa fiabilité sur un parcours de plus de 7 000 km. Olivier Duhautoy

Après une heure et demie de ferry entre Algésiras et le port de Tanger Med, le Duster foule pour la première fois le bitume marocain. La belle autoroute qui mène à Casablanca nécessite une vigilance de tous les instants en raison des piétons, animaux et divers engins motorisés à deux, trois ou quatre roues régulièrement rencontrés sur le parcours ! Plus loin, la traversée de Marrakech met les nerfs à rude épreuve en raison d’une conduite pour le moins anarchique au sein de la ville la plus touristique du pays. Reste un dernier morceau de choix avec le passage du col du Tichka, à 2 260 m d’altitude, où nous attend la neige ! Heureusement, la transmission intégrale du Duster veille au grain et apporte dans ces conditions un surcroît de sécurité.

Premiers pas en navigation sur le rallye… Merci l’entraide !

L’arrivée à Ouarzazate permet de faire connaissance avec les concurrents. Si certains ont déjà de l’expérience en raid et l’habitude de barouder, d’autres sont encore presque novices. Mais leur point commun est d’être totalement néophytes en rallye, ce qui laissera donc une parfaite égalité des chances tout au long de l’épreuve. Après le briefing détaillant les spécificités du Maroc Challenge et le programme de la semaine, il est temps de passer à la partie navigation redoutée de la plupart des participants ! À l’exception d’un équipage disposant d’un GPS off road Globe 4 x 4, les autres utilisent l’application OSMAnd+ sur leur smartphone. L’organisation fournit un road book avec les différents waypoints à saisir, sous forme de coordonnées GPS, puis à relier directement sur l’application. Un exercice pas évident la première fois, qui nécessite de la concentration, mais qui est aussi l’occasion pour les différents concurrents de s’entraider et de vérifier ensemble la bonne saisie des points de passage.

Media Image Image Grâce à Android Auto, l’application OSMAnd+ est duplicable sur le moniteur de 8 pouces du véhicule. Un véritable avantage face à l’écran exigu d’un smartphone. Media Image Image Indispensable, l’ajustement de la pression des pneus permet de s’adapter aux conditions de roulage et notamment au sable.

Dès le lendemain matin, on passe de la théorie à la pratique avec la première étape, longue de 220 km entre Ouarzazate et Zagora. Une étape normalement sans difficulté technique particulière et idéale pour se mettre en jambes. Mais les précipitations des jours précédents rendent impossible le passage prévu par l’oasis de Fint, et il faut donc d’emblée écarter deux points GPS. Cela commence fort pour les équipages, qui s’adaptent toutefois bien à la situation et arrivent à retrouver leurs marques malgré cet aléa. Une première étape finalement idéale pour se familiariser avec la notion de navigation, même si l’on sent encore les concurrents sur la retenue : la plupart suivent les pistes au plus proche du cap tracé par le GPS sans chercher encore à gagner quelques kilomètres de-ci, de-là… à l’exception d’un Duster qui se retrouve pris au piège d'un oued, heureusement sans gravité puisqu’il finit par se sortir de ce mauvais pas. Il lui faudra rebrousser chemin sans avoir pu couper, mais l’idée était bonne !

Media Image Image Les premières difficultés apparaissent avec certains franchissements d’oueds rendus compliqués par les précipitations des jours précédents. En mauvaise posture, ce concurrent ressortira par ses propres moyens en marche arrière. Olivier Duhautoy

Plus de technique et de franchissement

Après cette première journée ayant permis de se familiariser avec la navigation, la deuxième étape hausse le ton avec un parcours de 120 km entre Ouarzazate et Tazarine, presque exclusivement off road. Si le début de matinée permet encore de suivre des pistes, ces dernières finissent rapidement par se perdre dans le lit asséché d’un oued, où il faut observer le terrain pour trouver le meilleur passage possible et suivre le cap indiqué. C’est l’occasion de constater une fois encore les étonnantes capacités du Duster dans ces conditions. Le 4 x 4 de Dacia n’a pas la prétention de concurrencer de gros Toyota ou Land Rover en franchissement, mais il tire son épingle du jeu grâce à son poids plume, son excellente motricité, ses moteurs plutôt bien adaptés et sa boîte de vitesse à première courte… à défaut de vraie réduction.

Media Image Image Les pistes parfois très caillouteuses rendent indispensables la rehausse de suspension et les plaques de protection inférieures. Olivier Duhautoy

La rehausse de 4 cm exigée pour participer au rallye n’est pas du luxe ! Car, malgré ça, il faut encore se méfier de certains passages accidentés et des plus grosses pierres. Finalement nous ne toucherons jamais en dessous, mais les plaques de protection du moteur et du différentiel étaient tout de même rassurantes ! Le moteur 1.3 TCe nous épate une fois encore par sa grande souplesse à bas régimes, permettant d’évoluer sur un filet de gaz (presque) aussi facilement qu’avec le diesel. Ce dernier garde en effet toujours un petit avantage sur les premières centaines de tours/minute sans toutefois creuser l’écart sur les parties de franchissement pur. Dans les deux cas, les participants affrontent les mêmes difficultés et profitent de quelques passages complexes pour immortaliser leurs exploits ! La piste se poursuit ensuite plus au cap en remontant vers Tazarine et, en dépit d'un kilométrage assez modeste, le bivouac est le bienvenu le soir pour se remettre des émotions de la journée.

Des paysages à couper le souffle

La troisième étape s’annonce comme l’une des plus éprouvantes du parcours avec 220 km de pistes suivis d’une liaison routière de 50 km. Un vrai marathon au milieu de paysages sublimes : d’immenses plaines désertiques, souvent bordées de falaises, vont nous mener aux portes du désert, à Sidi Ali, avant de remonter vers Erfoud. La matinée offre d’abord quelques possibilités de gagner des kilomètres entre les premiers waypoints via des passages plus techniques mais gratifiants pour les pilotes ! Notre Duster se montre une fois encore parfaitement à son aise et surtout très fiable puisque aucun problème technique ne viendra émailler le rallye malgré la chaleur, la poussière et les contraintes mécaniques omniprésentes.

Media Image Image Pour la nuit, l’organisation alterne bivouac et camping. Le premier donne la possibilité de dormir loin du monde et dans des endroits souvent grandioses, le second offre quant à lui un confort appréciable au bout de quelques jours de roulage. Olivier Duhautoy

Mais, après cette session de franchissement, les conditions changent et deviennent nettement plus roulantes. Les gigantesques passes font souvent plusieurs kilomètres de large, sont parfaitement plates, et le sol est fait d’un mélange de sable et de gravillons permettant de prendre de la vitesse pour des sensations de conduite extraordinaires. Les équipages ressentent plus que jamais l’immense liberté encore présente au Maroc de rouler à son rythme et selon son itinéraire. Il n’y a pas de route entre les villages, les pistes sont les seuls moyens de communication pour le ravitaillement, et personne ne fait ici la chasse aux 4 x 4. Bien au contraire ! Deux équipages téméraires tentent de grappiller de précieux kilomètres, mais ils doivent opérer un demi-tour en se retrouvant en haut d’une falaise… Les écarts se creusent désormais, mais rien n’est encore figé dans le classement. La fatigue se voit et se ressent en arrivant au camping d'Erfoud, qui marque un nouveau jalon dans le rallye.

Trois jours dans le sable !

Les trois dernières étapes vont en effet se dérouler dans un tout autre environnement, et les concurrents s'apprêtent cette fois à affronter le sable tant redouté. Ceux qui n’avaient pas encore dégonflé leurs pneus descendent la pression à 1,2 bar environ afin d’augmenter la surface de contact avec le sol, donc la portance du véhicule. L’initiation au sable se fait en douceur en passant au nord de Jorf pour admirer les trois œuvres monumentales de l’artiste Hansjörg Voth réalisées en plein désert : L’Escalier céleste, La Spirale d’or et La Cité d’Orion. La progression est facilitée par les températures relativement basses (même si le thermomètre affiche près de 30 °C en ce début du mois de mars) qui rendent le sable encore assez compact. Après cette mise en jambes, les concurrents rejoignent Merzouga et les célèbres dunes de l’erg Chebbi, où le bivouac est prévu.

Media Image Image Redouté autant qu’attendu, le sable fait son apparition au milieu du rallye. Un grand classique indispensable à toute épreuve africaine ! Olivier Duhautoy

Le sable restera ainsi le terrain de jeu principal des deux ultimes étapes du rallye, longues de 180 km chacune. Les équipages gardent le choix de leur parcours, donc du niveau de difficulté, mais les concurrents se sont désormais pris au jeu et cherchent à gagner des kilomètres en exploitant les multiples possibilités du terrain, des dunettes aux plateaux en passant par de plus grandes dunes ou des pistes plus roulantes. Si l’équipage de tête semble désormais inaccessible, la bataille pour le podium fait rage entre les poursuivants. Sur la cinquième étape, deux passes sont à trouver et permettent de relier plus rapidement les waypoints. Mais les pièges sont nombreux avec notamment les terribles herbes à chameau qui peuvent vite se révéler insurmontables.

Mission accomplie, vivement 2024 !

Particulièrement roulante, la fin de la dernière étape permet à tous les concurrents de profiter encore de la liberté totale offerte par les paysages, les deux équipages en tête se permettant même de faire un détour pour d’ultimes franchissements entre les plateaux caillouteux. Au moment du classement, sur un parcours total de 1 000 km, moins de 50 km (dont 15 de pénalité) séparent le vainqueur du dernier ! Preuve s’il en était besoin que tout s’est joué sur la finesse de navigation et de pilotage, ainsi que sur l’analyse du terrain. Côté mécanique, les Duster ont brillamment traversé l’épreuve, et tout particulièrement celui de L’argus qui, pour aller photographier les différents concurrents, aura fait plus de kilomètres que les autres mais sans le moindre souci et avec une grande polyvalence.

Media Image Image Notre Duster prend la pose une fois de plus au milieu des innombrables points de vue rencontrés durant le parcours. Ce n’est pas un hasard si le Maroc est tant prisé des amateurs de 4 x 4 et de voyage… Olivier Duhautoy

C’est aussi l’avantage du SUV de Dacia. Simple, léger et fiable, il s’adapte à presque toutes les conditions mais reste aussi un agréable compagnon du quotidien. Côté consommation, la moyenne s’établit à environ 9 l/100 sur l’ensemble du parcours en essence : pas de GPL dans les stations marocaines ! Certes marginal mais particulièrement bien adapté à cette épreuve, le pick-up profite de sa masse inférieure et de son centre de gravité plus bas pour gagner encore en agilité et laisser s’exprimer sans retenue ses 150 ch. De quoi donner envie de prendre le départ, mais cette fois en tant que concurrent, sur la deuxième édition qui aura lieu du 1er au 8 mars 2024 !