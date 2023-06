Opel change (encore) de logo Pour la troisième fois en six ans, Opel présente un nouveau logo. Il est censé traduire la volonté de la marque de devenir un constructeur 100% électrique. Il faudra attendre 2024 pour le voir sur les premiers modèles de série à savoir sur le remplaçant du Crossland.

Voir les photos Opel change de logo. Il sera visible sur les premiers modèles de la marque en 2024. SP/Opel

On ne compte plus le nombre de constructeurs automobiles qui ont changé leur logo ces dernières années. Rien que dans le groupe Stellantis, il y a eu au moins un changement par an : Fiat en 2020, Peugeot en 2021, Citroën et Lancia en 2022. En 2023, c’est autour d’Opel de moderniser son écusson. Opel ? Oui, ceux qui ont bonne mémoire se rappelleront qu’il avait déjà évolué en 2020. C’est même la troisième évolution apportée par la marque allemande en seulement six ans. De quoi rendre fous les concessionnaires qui vont encore devoir refaire la décoration de leur showroom !

Le Blitz n’a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui

Pour cette dernière évolution, les designers se sont concentrés sur ce qui fait la force du logo de la marque, le « Blitz » (l’éclair en allemand). Il est désormais scindé en deux parties. Les mauvaises langues diront que ce nouveau logo ressemble un peu à celui de La Poste, mais pour Opel cet emblème en forme d’éclair ne pouvait pas mieux être utilisé qu’aujourd’hui. « Notre ‘Blitz’ est plus pertinent que jamais. Il symbolise non seulement notre engagement en faveur de la démocratisation de l’innovation et de la mobilité, mais il traduit également notre volonté de devenir une marque 100% électrique en Europe d’ici à 2028 », peut-on lire dans le communiqué diffusé par le constructeur.

Media Image Image Le précédent logo a été changé en 2020. SP/Opel

Le nouveau logo d’Opel sera visible pour la première fois à la rentrée, à l’occasion du salon de l’automobile de Munich (du 5 au 10 septembre 2023). Il sera déployé sur les nouveaux modèles en 2024 à commencer par le remplaçant du Crossland qui devrait s'appeler Frontera. Ce sera aussi le cas sur tous les véhicules utilitaires qui seront restylés au premier semestre 2024. Après le DS3 en janvier 2023, l'Opel Mokka devrait aussi passer par la case restylage l'année prochaine.

