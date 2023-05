Opel Corsa (2023). Notre avis sur la version restylée [vidéo] Le restylage de l’Opel Corsa concerne principalement le design extérieur et les motorisations (version électrique de 156 ch comme la Peugeot e-208, hybridation légère 48 V). Découvrez nos premières impressions en vidéo avant la sortie de la citadine à l'automne 2023.

Voir les photos La date de sortie de l'Opel Corsa restylée est prévue à l'automne 2023. Étienne Rovillé

Quarante ans de carrière, six générations au compteur…, l’Opel Corsa est un modèle bien implanté en Europe. Son dernier opus – le premier sous l’ère PSA (devenu Stellantis depuis) – a été lancé à l’automne 2019. Arrivée à mi-carrière, la Corsa 6 profite aujourd'hui d’un restylage. Or ce relooking intervient quelques mois avant celui de sa cousine Peugeot 208 (septembre 2023), avec qui elle partage sa plate-forme et ses organes mécaniques.

Nouvelle face avant pour la Corsa

La Corsa était le dernier modèle (hors véhicules utilitaires) à ne pas présenter la nouvelle identité visuelle de la marque. Le fameux « Opel Vizor », qui se caractérise par un bandeau noir en guise de calandre. C’est chose faite avec ce restylage. L’opération a nécessité de revoir toute la face avant, de la calandre au bouclier en passant par la forme des optiques. La Corsa restylée présente une nouvelle signature lumineuse, profite de phares à LED plus efficaces et intègre de discrets antibrouillards en bas du bouclier. Ces évolutions s’accompagnent d’une nouvelle teinte de carrosserie grise Grafik et de jantes noires reprises de la récente série spéciale Corsa 40.

Media Image Image À l'occasion du restylage, toute la face avant de la Corsa a été changée. SP/Opel Media Image Image L'ancienne Corsa était le dernier modèle à ne pas présenter la nouvelle identité de la marque. SP/Opel

Les changements sont nettement plus discrets à l’arrière. Les feux sont à LED sur toutes les versions, tandis que le lettrage Corsa est affiché en gros au centre du hayon. Sur certaines versions, le nom et le logo d’Opel peuvent être en noir, tout comme le toit et les coques de rétroviseur.

Des évolutions technologiques

Comme pour l’arrière, les évolutions sont timides à l’intérieur. Le dessin du volant évolue très légèrement et le levier de vitesses, repris des Peugeot 308 et DS 4, a diminué sans pour autant permettre l'intégration d'un nouveau rangement entre les sièges. En parlant de sièges, de nouvelles selleries sont également proposées.

Media Image Image Toutes les versions disposent de feux arrière à LED. C'est la seule véritable nouveauté. SP/Opel Media Image Image Voici l'ancienne Corsa. Les différences ne sautent pas aux yeux. SP/Opel

Le reste des nouveautés est d’ordre technologique. La Corsa embarque un système multimédia plus moderne (Android Auto et Apple CarPlay sans fil, assistant vocal, mises à jour à distance), plus ergonomique (affichage par widgets) et plus réactif qu’auparavant. Si la taille de l’écran ne varie pas (10 pouces), Opel annonce une caméra de recul de meilleure qualité. Le dessin de la planche de bord n’a pas changé. On apprécie encore d’avoir de vraies commandes de climatisation au bas de la console centrale. La Corsa fait toujours appel à un écran de 7 pouces en guise de poste d’instrumentation, mais l’affichage gagne en clarté, et les possibilités de personnalisation des menus sont plus nombreuses.

Media Image Image À bord, c'est surtout le système multimédia qui évolue. SP/Opel Media Image Image Par rapport à l'ancienne Corsa, le volant et le levier de vitesses ont été redessinés. SP/Opel

Deux versions électriques au catalogue

La Corsa-e devient Corsa Electric. Elle conserve son moteur de 136 ch pour 260 Nm de couple, lui octroyant une autonomie WLTP de 357 km grâce à la batterie de 50 kWh. La nouveauté est l’arrivée d’une autre Corsa électrique. Celle-ci reprend le récent moteur eMotors, développé par le groupe Stellantis, qui promet une autonomie WLTP de 402 km grâce à une batterie un peu plus grosse (54 kWh). Développant 156 ch (soit 20 ch de plus), cette version pourrait bien être associée au nouveau label sportif GSe lancé par Opel en début d’année sur les Astra et Grandland.

Media Image Image La teinte grise Grafik est inédite sur la Corsa. SP/Opel

L’hybridation légère arrive chez Opel

La Corsa restylée marque aussi l’arrivée du premier moteur à hybridation légère 48 V sous le capot d’une Opel. Ce 1.2 turbo (baptisé PureTech chez les marques françaises de Stellantis) évolue en profondeur (cycle Miller, turbo à géométrie variable, chaîne de distribution). Il est associé à une inédite boîte de vitesses électrifiée à six rapports développée par Punch Powertrain. Sur la Corsa, ce bloc est proposé en deux niveaux de puissance : 100 ch et 136 ch. À noter que le diesel de 100 ch, disponible sur la version actuelle, devrait perdurer sous le capot du modèle restylé.

Notre avis Pour un simple restylage, l’Opel Corsa évolue en profondeur. Mais le principal intérêt se cache sous le capot, avec l’arrivée d’une nouvelle version électrique et d’un inédit moteur hybride 48 V. Des versions qui seront à l’essai dans L’argus à la rentrée, avant le lancement du modèle au cours de l’automne.

