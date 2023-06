Opel Frontera (2024). Le remplaçant du Crossland sera aussi électrique L’Opel Crossland va changer de peau en 2024 pour laisser place à un nouveau SUV répondant au nom de Frontera (OV24). Ce futur cousin du Citroën C3 Aircross et rival du Renault Grand Captur sera aussi disponible en électrique. Produit à Trnava en Slovaquie, il sera présenté au premier semestre 2024.

Voir les photos Le futur Opel Frontera sera basé sur la plate-forme du nouveau Citroën C3 Aircross. Il sera dévoilé au printemps 2024. Citroën

L’Opel Crossland va bientôt quitter le paysage automobile. Lancé en 2017, ce crossover va laisser sa place à un nouveau modèle qui sera dévoilé au printemps, sûrement à l’occasion du salon de Genève 2024. Oubliez le nom Crossland, le nouveau venu reprendra, selon nos informations, un patronyme bien connu des fans de 4x4 dans les années 1990 : Frontera.

Cousin du futur Citroën C3 Aircross

Contrairement au premier Frontera qui était dérivé de l’Isuzu Rodeo, ce modèle est développé sur la base sur le futur Citroën C3 Aircross. Ce dernier a été récemment dévoilé dans sa version destinée aux marchés indien et d’Amérique Latine (voir photo d'ouverture). La version européenne (connue sous le nom de code CC24) sera très différente, avec une plate-forme CMP retravaillée afin de répondre aux exigences européennes en matière de sécurité. Le futur Frontera profitera bien sûr de ces évolutions mais aura un design spécifique, avec la fameuse calandre Vizor chère à la marque. A l'image du Citroën, le SUV allemand sera produit dans l'usine slovaque de Trnava et non plus à Saragosse en Espagne comme son aîné.

Media Image Image Le premier Opel Frontera a été commercialisé de 1991 à 2004 et a rencontré un beau succès. Opel Media Image Image L'Opel Crossland dans sa première génération de 2017. Thomas Antoine/Ace Team

Un grand SUV du segment B

Côté dimensions, il faut également s’attendre à un vrai changement chez Opel. Avec 4,37 m environ, le Frontera devrait mesurer près de 16 cm de plus que le Crossland (4,21 m). Ce nouveau gabarit permettra de mieux harmoniser la gamme en Europe. Aujourd’hui, le Crossland est trop proche du Mokka (4,15 m), un autre SUV du segment B. Le nouveau venu aura les Peugeot 2008 et Dacia Duster 3 (2ème trimestre 2024) dans le viseur ainsi que la version longue du Renault Captur (code DJB) dévoilée courant 2024.

Media Image Image Les Opel Crossland et Mokka sont deux SUV très proches en gabarit. SP/Opel

Une version électrique confirmée par Opel

Opel l’a confirmé : le successeur du Crossland sera proposé avec une motorisation électrique. « Cela signifie que chaque modèle de l’offre produits sera disponible en version 100% électrique dès l’année prochaine », précise le constructeur. Le Frontera Electric devrait la nouvelle chaîne de traction de l’Astra Electric. Pour mémoire, elle se compose d’un bloc Emotors de 156 ch alimenté par une batterie de 54 kWh de capacité, pour une autonomie WLTP dépassant les 400 km. Il n’est pas exclu que la marque au Blitz propose également la version de 136 ch/50 Kwh, comme sur la Corsa restylée. En toute logique, le Frontera profitera aussi des nouvelles motorisations 1.2 hybrides 48V de 100 ch et 136 ch. Opel pourrait également proposer des versions 100% thermiques sur certains marchés. Selon nos informations, l’Opel Frontera pourrait être commercialisé d’ici à l’automne 2024.

