Opel Grandland (2023). Prix, gamme et équipement du SUV compact Hormis sur la récente version sportive « GSE » , tous les tarifs du Grandland sont revus à la hausse en mai 2023. Les prix de ce cousin technique du Peugeot 3008 grimpent de 800 à 950 € selon le type de motorisation choisi. La gamme démarre désormais à 34 100 €.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Depuis son restylage, l'Opel Grandland X est devenu Grandland. Il voit tous ses tarifs augmenter en mai 2023, à l'exception de la version GSe. Opel Automobile GmbH

Sur le marché français, le Grandland vit forcément dans l’ombre de son cousin technique, le 3008 deuxième du nom. Le lancement de sa version restylée en janvier 2022, qui s’est accompagné d’une appellation simplifiée, n’a rien changé à cette situation. Mais ce SUV compact n’en demeure pas moins un modèle crucial pour Opel. Depuis la disparition de l’Insignia, il est même devenu le « haut de gamme » du constructeur, hors dérivés d’utilitaires. Un statut qu’il conforte encore en ce mois de mai 2023, puisque ses tarifs sont revus à la hausse. Pour les versions thermiques du Grandland, l’inflation atteint déjà 800 €. La moins chère d’entre elles, animée par le trois-cylindres 1.2 Turbo de 130 ch associé à une boîte manuelle, démarre ainsi à 34 100 €. Une somme à laquelle il faudra ajouter un malus écologique compris entre 400 et 650 €. Cette taxe est encore plus haute en choisissant la boîte automatique, 1 900 € plus chère, ou en optant pour le quatre-cylindres 1.5 Diesel, doté de cette transmission huit rapports à convertisseur en série.

950 € de hausse pour l'hybride de 225 ch

Media Image Image La version 225 ch à deux roues motrices demeure la proposition hybride rechargeable la plus abordable, mais elle augmente plus que le reste de la gamme. Opel Automobile GmbH

Le seul moyen d’échapper aux foudres de l’Etat français est de se tourner vers une des deux motorisations hybrides rechargeables (PHEV). Elles sont cependant bien plus chères, surtout que le prix de la version 225 ch deux roues motrices augmente de 950 €. Toujours animée par le même 1.6 turbo de 180 ch associé à un moteur électrique de 110 ch, cette variante démarre maintenant à 47 650 €. Récemment apparu sur le 3008 comme sur le Citroën C5 Aircross, autre cousin du Grandland, le 1.6 hybride de 180 ch n’est pas disponible ici. Seule l’Astra peut en disposer chez la marque à l’Eclair. En revanche, le SUV est le seul modèle Opel à pouvoir profiter de 300 ch et de quatre roues motrices. C’est le menu que propose le label sportif GSe, ressuscité depuis peu, moyennant 59 700 €. Un tarif copieux, mais qui est le seul à rester inchangé en mai.

Prix Opel Grandland (janvier 2022)

Prix en euros Grandland Design & Tech GS Elégance Business GSe Essence 1.2 Turbo 130 ch BVM 34 100 36 000 36 800 38 000 - 1.2 Turbo 130 ch BVA - 37 900 38 700 39 900 - Diesel 1.5 diesel 130 ch BVA 38 150 40 050 40 850 42 050 - Hybride rechargeable 1.6 Hybrid 225 ch BVA 47 65050 48 650 49 450 50 650 - 1.6 Hybrid 300 ch BVA 4x4 - - - - 59 700

Les équipements de série

Grandland

Climatisation automatique bizone Jantes en alliage 17'' argent

Ecran d'instrumentation couleur 7"

Ecran tactile couleur 7"

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, avec fonction dégivrante

Dossier de banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3

Pare-brise acoustique

Capteurs de pluie

Frein de parking électrique

Aide au démarrage en côte

Régulateur-limiteur de vitesse

Reconnaissance des panneaux de signalisation améliorée

Système anti-collision à basse vitesse et détection des piétons

Aide active au maintien dans la voie

Kit anti-crevaison

Phares avant éco LED

En plus sur hybride :

Système anticollision à tous niveaux de vitesse

Système de conduite semi-autonome

Régulateur de vitesse adaptatif fonction Stop & Go

Jantes en alliage 18''

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Préconditionnement thermique de l'habitacle

Accoudoir central arrière et trappe à ski

Écran tactile 10'' couleur avec bluetooth

Écran d'instrumentation 12''

Apple CarPlay et Android Auto

Volant chauffant

Démarrage sans clé

Chargeur embarqué 3,7 kW

Câble de charge mode 2

Grandland Design & Tech (en plus de Grandland)

Jantes en alliage 18'' bi-ton argent/noir

Écran tactile 10'' couleur avec bluetooth

Écran d'instrumentation 12''

Fonctionnalité d'aide au stationnement avancée : détection et avertissement des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction

Caméra de recul 180° + radars avant et arrière

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Surveillance d'angle mort

Grandland GS (en plus de Design & Tech)

Rails de toit

Toit noir

Jantes en alliage 18'' noir brillant

Sellerie mixte tissu/TEP effet cuir noir

Siège conducteur certifié AGR réglable dans 6 directions avec coussin d'assise réglable en longueur et soutien lombaire réglable

Siège passager réglable dans 4 directions

Pack extérieur spécifique

En moins par rapport à Design & Tech :

Fonctionnalité d'aide au stationnement avancée : détection et avertissement des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction

Caméra de recul 180° + radars avant et arrière

Surveillance d'angle mort

Grandland Élégance Business (en plus de GS)

Navigation connectée

Ligne de vitrage chromée

Jantes en alliage 18'' bi-ton argent/noir

Ligne de vitrage chromée

Bas de pare-chocs avant/arrière / arches de roue : couleur carrosserie

Sabots de protection avant et arrière argentés

Fonctionnalité d'aide au stationnement avancée : détection et avertissement des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction

Surveillance d'angle mort

Phares avant LED Pixel Matrix adaptatifs directionnels AFL

En moins par rapport à GS :

Toit noir

Pack extérieur

Rails de toit noirs

Opel Grandland GSe (en plus d'Élégance Business)

Jantes alliage 19" Monza

Sellerie mixte Alcantara/TEP

Toit noir

Rails de toit noirs

Pack extérieur GSe

Sièges avant chauffants

Hayon de coffre motorisé

Accès et démarrage sans clé

Tags