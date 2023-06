Opel Grandland (2023). Prix, gamme et équipements du SUV compact Opel simplifie la gamme de son Grandland pour le millésime 2023. Outre la déclinaison sportive GSE, réservée à l’hybride rechargeable de 300 ch, seules deux finitions subsistent pour le cousin des Peugeot 3008 et Citroën C5 Aircross. Son ticket d’entrée grimpe de 1 900 € pour atteindre 36 000 €.

Par Vincent Foultier

Voir les photos L'Opel Grandland revoit sa gamme en 2023. Deux finitions disparaissent, et son prix d'entrée de gamme est en hausse. Opel

Après avoir perdu le suffixe « X » lors de son restylage en 2021, l’Opel Grandland se voit retirer deux finitions en 2023 : l’entrée de gamme Grandland et le haut de gamme Élégance Business. Résultat : le ticket d’entrée est en hausse et s'établit désormais à 36 000 € avec la motorisation essence de 130 ch en finition Design & Tech. Cette évolution s’applique également à la version hybride rechargeable. Le bloc de 225 ch, commun aux Peugeot 3008 et C5 Aircross, est proposé à partir de 48 650 €. Pas de changement en revanche pour la version GSE, qui reste affichée à 59 700 €. L’Opel Grandland en profite pour adopter le petit sélecteur de vitesse e-toggle, que l'on retrouve notamment sur les Peugeot 208 et 2008. De plus, après les Peugeot 3008, 5008 et Citroën C5 Aircross, le SUV allemand héritera dans les prochains mois de la version 1.2 Hybrid 48 V de 136 ch associé à l'inédite transmission automatique Punch Powertrain.

Prix Opel Grandland (1er juin 2023)

Prix en euros Design & Tech GS GSE Essence 1.2 turbo 130 ch BVM6 36 000 36 800 - 1.2 Tturbo 130 ch BVA8 37 900 38 700 - Diesel 1.5 diesel 130 ch BVA8 40 050 40 850 - Hybride rechargeable Hybrid 225 4 x 2 BVA8 48 650* 49 450* - Hybrd 300 4 x 4 BVA8 - - 59 700*

* Les prix des versions PHEV comprennent le prix de la batterie de 9 250 € TTC.

Principaux équipements Opel Grandland (1er juin 2023)

Media Image Image La version hybride rechargeable débute à 48 650 € avec le bloc de 225 ch. Opel Automobile GmbH

La dotation d’équipements de série est enrichie comparée à l’ex-entrée de gamme Grandland, avec notamment la caméra de recul à 180° ou encore l’avertisseur d’angles morts. Le SUV est désormais chaussé de jantes de 18 pouces diamantées (contre le 17 pouces auparavant). Cinq teintes figurent toujours au catalogue : blanc Arctis, gris Contrast, noir Carbon, rouge Carmin et bleu Cobalt. Comptez 650 € pour une peinture métallisée.

Grandland Design & Tech :

climatisation automatique bi-zone

rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

sellerie tissu noir

jantes alliage 18” diamantées

écran d’instrumentation 12”

écran tactile central 10” avec réplication Apple CarPlay et Android Auto

régulateur-limiteur de vitesse

reconnaissance des panneaux

détection des piétons

aide active au maintien dans la voie

avertisseur d'angles morts

Advanced Park Assist avec caméra de recul à 180° + radars avant et arrière

gestion automatique de la direction

allumage automatique des feux

commutation automatique des feux de route

feux de jour à LED

Grandland GS (en plus de Design & Tech) :

Media Image Image Le SUV profite de cette évolution pour adopter ce petit sélecteur de vitesse. Stellantis

sellerie mixte tissu/TEP effet cuir noir

pack extérieur Black GS avec toit noir Carbon, vitres arrière surteintées, coques de rétroviseur, lettrages et logos noirs

système multimédia radio Pure Panel Pro

Grandland GSE :

sellerie mixte Alcantara/TEP effet cuir

inserts spécifiques

sièges avant chauffants

volant en cuir perforé

pédalier sport en aluminium

suspension adaptative

cartes mains libres

pack extérieur GSE

jantes alliage 19” Monza diamantées

système multimédia navigation Pure Panel Pro

Pack navigation connectée plus

Pack Active Drive Assist avec système de conduite semi-autonome.

