Opel Mokka (2023). Un kit de rangement à tiroirs pour le petit SUV Opel et Bott présentent un Mokka équipé d’un kit de rangement vario3, transformant le petit SUV en utilitaire des villes qui ne sacrifie pas le style. Cette solution est idéale pour transporter de petites marchandises selon le constructeur, mais aucune commercialisation n’est encore annoncée.

Par MaxK

Voir les photos Opel présente un Mokka transformé en utilitaire grâce à des caissons à tiroirs. Opel

L’Opel Mokka, petit SUV long de 4,15 m, mise bien plus sur son style que sur ses aspects pratiques pour séduire. Qu’à cela ne tienne ! Le constructeur au blitz a fait appel à l’entreprise allemande Bott, spécialisée dans l’aménagement de véhicules, pour concevoir un kit de rangement adapté au Mokka. Le crossover se mue ainsi en utilitaire des villes.

Media Image Image De l'extérieur, rien ne laisse deviner la transformation de ce Mokka. Opel

Un meuble à trois faces

Les équipements installés à bord de cet Opel Mokka font partie du système modulaire vario3 de Bott. Le kit a pu être mis en place sans retirer les sièges arrière, ceux-ci étant simplement rabattus. L’ensemble est fixé à la caisse de la voiture pour des raisons évidentes de sécurité. Il se compose de plusieurs caissons à tiroirs, eux-mêmes compartimentés, auxquels on accède via les portes arrière et le hayon. Le caisson placé dans le coffre peut être facilement ôté pour conserver un volume important. La présentation du véhicule ayant lieu pendant la période de Pâques, l’un des tiroirs renferme des œufs pour symboliser le transport sécurisé d’objets fragiles.

Media Image Image Les ouvrants arrière permettent d'accéder aux différents tiroirs. Opel Media Image Image Le kit se destine au transport de petits articles. Opel

Le transport idéal pour de petits outils et articles ?

Évidemment, le volume intérieur de l’auto est inchangé, et le kit Bott ne permet pas de transporter les grands objets que l’on trouve généralement dans les fourgons des artisans (échelle, matériaux…). Pensé pour d’autres usages, ce kit vise notamment les « techniciens et commerçants » habitués aux breaks et en recherche d'« une alternative qui se démarque » selon le constructeur. L’ensemble peut être installé aussi bien dans un Mokka thermique qu’électrique. Pour l’heure, ni Opel ni Bott ne propose de kit vario3 pour le Mokka, mais il se pourrait que les deux entreprises jaugent les réactions suscitées par cet exemplaire unique pour se décider à ce sujet.

Media Image Image Opel profite de Pâques pour présenter ce Mokka unique. Opel

