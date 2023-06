Opel Rocks e-Xtreme (2023). La Citroën Ami allemande tout-terrain fabriquée en un exemplaire Six mois après avoir été nommé vainqueur du concours de design organisé par Opel, le quadricycle tout-terrain Rocks e-Xtreme passe du virtuel au réel. Le constructeur a produit un unique exemplaire du jumeau de la Citroën Ami, imaginé dans une version bodybuildée par l’étudiant Lukas Wenzhöfer.

Lauréate du concours de design organisé par Opel, la Rocks e-Xtreme vient d'être produite e un seul exemplaire.

« Vous le concevez, nous le construisons ». D’une simple phrase, Opel annonce la production du Rocks e-Xtreme. Ce dérivé tout-terrain déjanté de l’Opel Rocks-e, lui même jumeau de la Citroën Ami, avait été choisi par le jury de l’OpelDesignHack comme vainqueur du concours de design lancé en décembre dernier par la marque allemande. Le constructeur avait annoncé que le prix du meilleur concept sur base de Rocks-e serait produit en un exemplaire. Six mois plus tard, Opel a tenu sa promesse en donnant vie à ce buggy électrique bodybuildé.

Les ingénieurs Opel ont souhaité conserver les éléments du concept imaginé par Lukas Wenzhöfer. Vendu notamment en Allemagne, le quadricycle Rocks-e de série est le parfait jumeau de la Citroën Ami.

Opel a joué le jeu au maximum pour construire un modèle qui soit aussi proche que possible du concept imaginé par l’étudiant allemand Lukas Wenzhöfer. Toutes les caractéristiques ont donc été conservées avec la présence de pneus tout-terrain rejetés hors de la carrosserie et rattachés à une suspension à double triangulation à l’avant. Gage de sécurité et de sportivité, l’arceau tubulaire à la teinte jaune vif reçoit deux projecteurs aditionnels. Ces derniers viennent s’ajouter aux phares avant à LED qui reprennent la signature Opel Vizor, caractéristique des dernières productions de la marque. Les garde-boue ont été produits par impression 3D pour ne pas trop alourdir le véhicule, même si le grand aileron arrière en carbone, dérivé de la Vectra GTS V8, ajoute forcément un peu de poids aux 471 kg du modèle de base. Cet appendice porte l’emblème « e-Xtreme » ainsi que le numéro « 001 », en rappel de l’unicité de l’exemplaire. Malheureusement, les adolescents risquent d’être déçus puisque ce modèle unique ne sera pas commercialisé. On ne saura donc jamais s'il aurait eu autant de succès que sa cousine Citroën Ami Buggy, une série limitée dont les 800 premiers exemplaires ont récemment été écoulés à vitesse grand V.

Le petit buggy électrique est doté d'un aileron arrière pour le moins imposant... ...Sur lequel est écrit "001" pour rappeler le caractère unique du véhicule.

