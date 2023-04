Paris. Le boulevard périphérique célèbre ses 50 ans Le périphérique parisien, l’axe autoroutier urbain le plus emprunté d’Europe, fête son 50e anniversaire. Ce boulevard circulaire de 35 km de long a été inauguré le 25 avril 1973 par le Premier ministre français Pierre Messmer.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Le périphérique parisien célèbre son demi-siècle. Il a été finalisé et inauguré en avril 1973. L'argus

A l’occasion du 50e anniversaire du périphérique parisien, devenu incontournable dans le paysage automobile francilien, L’argus vous raconte l’histoire de ce tronçon de 35,04 km qui emprunte le tracé des anciennes fortifications de la commune de Paris. Un axe jalonné de 38 portes, où la circulation est particulièrement dense. C’est d’ailleurs l'autoroute urbaine la plus empruntée d'Europe avec plus d’un million de véhicules en circulation chaque jour, soit 2 % du trafic français. Les habitants de la petite couronne sont ceux qui l’utilisent le plus.

Les premiers coups de pioche

L’idée d’un boulevard circulaire naît en 1925, mais ne se concrétise qu’au milieu des années 50. Les premiers coups de pioche sont donnés en 1956. Les travaux du tout premier tronçon, entre la porte de la plaine et la porte d'Italie, s’achèvent en avril 1960. Il faudra patienter jusqu’au 25 avril 1973 pour que l’ouvrage soit terminé dans son ensemble. Les travaux ont coûté deux milliards de francs en 1973 (soit l'équivalent de 1,9 milliards d’euros).

La dernière section, entre la porte Dauphine et la porte d’Asnières, est inaugurée par Pierre Messmer, le premier ministre du gouvernement Pompidou.

« La raison d'être de ce boulevard périphérique est d'améliorer la circulation dans la région parisienne, et en particulier aux limites de Paris. Cet objectif est déjà largement réalisé » détaille le chef du gouvernement.

Des axes en tranchée, en viaduc, au sol...

Si le périphérique parisien facilite la vie des automobilistes (bien qu’il soit rapidement bouché), certains riverains n’en disent pas autant. « Il y a un périphérique des riches qui ne fait pas de bruit » avec à l’ouest des sections souterraines et « un périphérique des pauvres » à l’est où les véhicules passent tantôt au niveau du sol, tantôt en viaduc mentionne un reportage de France 3. Pour améliorer leur qualité de vie des habitants, victimes de nombreuses nuisances (pollution et bruit), des murs antibruit ont été construits (dès 1985), des enrobés phoniques recouvrent désormais les voies et certaines portions ont finalement été couvertes. Au total, le « Périph’ » compte 23 tunnels (dont 11 de plus de 300 m) et 40 % d'axes en tranchée.

Une police spécifique et des agents d’entretien aux petits soins

Bien que le trafic soit dense, le périph’ ne compte que 5 accidents et 15 pannes par jour en moyenne. Pour sécuriser ces événements, une police spécifique existe. C’est le Service de circulation du périphérique qui compte environ 200 agents. Le tracé est surveillé par 520 caméras 24h/24, 7 j/7 et compte 166 bornes d'appel d'urgence ainsi que 326 panneaux à messages variables.

Media Image Image Une police spéciale veille sur le périph' parisien, l'autoroute urbaine la plus empruntée d'Europe. L'argus

Il est illuminé par 50 000 sources d’éclairage (soit près de 1 000 par kilomètre sur candélabres, appliques ou galeries d'éclairage) sur lesquelles il faut veiller. C’est la mission de 63 agents dont la mission est aussi d’entretenir le bitume et de prendre soin des 10 000 arbres présents sur le parcours pendant les fermetures nocturnes. Le périphérique ne compte plus qu’une station service (porte d’Aubervilliers) et 15 radars automatiques.

Quel avenir pour le périph ?

Media Image Image Le périphérique parisien sera-t-il bientôt limité à 50 km/h ? La question est à l'étude. Wilfrid Veris - L'argus

Depuis 2018, la mairie de Paris étudie le cas du périphérique parisien. Elle souhaite le transformer en un boulevard urbain arboré et partagé. Un projet qui pourrait amener à abaisser la vitesse à 50 km/h contre 70 km/h actuellement (80 km/h jusqu'en 2014). Si la mairie de Paris n’y voit aucun obstacle puisque selon les boucles de comptage les voitures roulent en moyenne à 30 km/h aux heures de pointe, on ne peut pas en dire autant des automobilistes. La galère commencera pour eux d'ailleurs dès 2024 avec le déploiement d'une voie dédiée au covoiturage pour faciliter les déplacements des officiels lors des Jeux Olympiques de Paris. Elle pourrait être conservée au-delà de l'évenement sportif, si les parisiens vont dans ce sens au terme de la consultation d'envergure organisée en ce printemps. Anne Hidalgo doit donner une réponse définitive dans le courant de l'été.