Payer pour voir la nouvelle Mercedes-AMG GT (2023) avant tout le monde ? C'est possible

La production de la Mercedes-AMG GT première du nom a cessé en fin d'année 2021. Sa remplaçante, bien qu’ayant fait l’objet de nombreuses fuites, se fait encore désirer. Mais sa présentation approche maintenant à grands pas. Il sera même possible de découvrir la voiture très prochainement en avant-première, moyennant finance.

Media Image Image La première GT a tiré sa révérence voilà maintenant plus d'un an. Mercedes

450 € pour voir la GT en exclusivité

Mercedes-AMG propose à ses clients membres du programme Private Lounge (auquel l’inscription nécessite d’avoir un identifiant Mercedes Me ID ou d’être propriétaire d’une AMG) d’assister à une présentation exclusive de la nouvelle GT dans son usine d’Affalterbach, en Allemagne. Quatre sessions seront organisées à raison d’une par jour les 10, 11, 12 et 13 juillet 2023. La participation coûte 450 € par personne. Outre la révélation du coupé, chaque journée comprendra une visite des ateliers ainsi que des essais de différents modèles AMG. Le nombre de places est limité à 24 par jour. Pour s’inscrire, il est nécessaire d’avoir 21 ans minimum et d’être détenteur d’un permis de conduire européen. Un photographe permettra aux participants de conserver des images de la journée en souvenir.

Media Image Image Les participants auront droit à une visite de l'usine AMG d'Affalterbach... Mercedes Media Image Image ...ainsi qu'à des essais de véhicules. Mercedes

Une sportive qui vise plus large

Mercedes-AMG accompagne l’ouverture des inscriptions d’une image « teaser » de la prochaine GT, que l’on voit bâchée. Sans surprise, on retrouve une silhouette proche de celle de la première génération. On devine les nervures du long capot, le nouveau dessin des feux avant, et la poupe à mi-chemin entre « fastback » et tricorps. En janvier dernier, une possible fuite avait révélé l’auto sans camouflage. Reprenant la plate-forme de la nouvelle Mercedes-AMG SL, la GT deuxième du nom sera, come cette dernière, une 2+2 places. L’ajout de ces petits sièges arrière lui permettra de concurrencer plus directement la Porsche 911.

Media Image Image La prochaine GT partagera de nombreux éléments techniques avec la nouvelle SL. Mercedes

Côté motorisations, le V8 4.0 biturbo 100 % thermique sera secondé par de plus petites motorisations (à 4 ou 6 cylindres, cela reste à déterminer) ainsi qu’au moins une variante hybride rechargeable qui pourrait offrir plus de 800 ch. Une version très musclée de la GT a d’ores et déjà été photographiée à l’essai, partiellement camouflée, par Stéphan Barral. Une transmission intégrale est à attendre. La présentation de la nouvelle Mercedes-AMG GT au grand public est prévue pour octobre 2023, selon une fuite récente. D’après nos informations, sa commercialisation est programmée pour le printemps 2024.

