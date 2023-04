Perdre tous ses points sans conduire : c'est possible ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines situations peuvent entraîner le retrait de tous les points du permis de conduire sans même prendre le volant. Focus sur ces hypothèses auxquelles chacun peut être confronté.

En 2021, 14 637 107 de points ont été retirés, causant l'invalidation de 74 902 permis de conduire pour défaut de points. Ce chiffre en augmentation de plus de 21,4 % par rapport à 2017 démontre que le phénomène touche de plus en plus de conducteurs. Parmi eux, certains ont probablement perdu leur permis sans conduire, au moins pour l'une des infractions ayant causé la ruine de leur précieux sésame.

Le principe : le retrait de point(s) seulement en cas de conduite

Le principe est clair : les infractions entraînant un retrait de point(s) sont liées à la conduite d'un véhicule pour lequel un permis est exigé. L'article L. 121-1 du Code de la route le rappelle d'ailleurs en affirmant que « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. » Ainsi, les contraventions relatives au paiement d'un stationnement ou encore à l'état de la voiture n'entament pas le capital du permis et se soldent par une simple amende. Sauf que la loi prévoit une exception à ce principe. Sans compter qu'il existe par ailleurs des situations dans lesquelles un automobiliste peut être confronté à un retrait de point(s) sans conduire.

Media Image Image En principe, les infractions entraînant un retrait de point(s) sont liées à la conduite d'un véhicule. L'argus - Benjamin Brillante

Le stationnement dangereux : - 3 points

Le stationnement dangereux constitue l'exception au principe du retrait de point(s) lié à la conduite d'un véhicule. L'article R. 417-9 du Code de la route prévoit en effet que : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. » Ce texte précise enfin que cette contravention de 4ème classe « donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

Media Image Image Le Code de la route prévoit une exception : celle du stationnement dangereux, notamment sanctionné par un retrait de 3 points. kotoyamagami - stock.adobe.com

Ainsi, si le conducteur n'est pas présent lors de la verbalisation de l'infraction par les forces de l'ordre, l'avis de contravention est alors adressé au titulaire du certificat d'immatriculation (carte grise), c'est-à-dire au propriétaire du véhicule. Un véhicule mal garé peut ainsi causer une perte de points à celui qui le possède, qu'il soit à l'origine ou non de ce stationnement considéré à tort ou à raison comme dangereux. Celui qui règle l'amende sans se rendre compte que l'infraction entraîne une perte de points ou qui oublie tout simplement de s'en acquitter, se verra sanctionné par un retrait de 3 points de son permis de conduire qu'il soit ou non à l'auteur de l'infraction. Pour s'en sortir et sauvegarder son capital, la seule solution reste de contester la contravention dans la mesure où sans interpellation du conducteur, la relaxe du propriétaire du véhicule s'impose.

Le prêt de véhicule : un cadeau empoisonné ?

Le prêt de véhicule est une hypothèse pouvant donner lieu à retrait de point(s) sans conduire. En cause, la possibilité dont disposent les forces de l'ordre de verbaliser un grand nombre d'infractions « à la volée », c'est-à-dire sans interception du véhicule et de son conducteur. Cette situation concerne ici deux cas : le prêt de son véhicule à autrui ou le prêt d'un véhicule auprès d'un tiers.

Celui qui prête son véhicule à quelqu'un est s'expose à un potentiel retrait de point(s). En effet, si celui qui utilise la voiture commet une infraction sans être interpellé, c'est encore (et toujours) le propriétaire qui sera destinataire de l'avis de contravention correspondant et qui perdra les points si cette sanction est encourue.

Media Image Image Le prêt d'un véhicule de courtoise par le garagiste pendant des réparations peut attirer des ennuis si l'on oublie de noter la date et l'heure de sa restitution. industrieblick - Fotolia

En cas de location de voiture ou de prêt d'un véhicule de courtoisie par un garagiste le temps nécessaire à des réparations par exemple, c'est la même logique qui s'applique… mais après la fin du prêt. Car si celui qui loue ou emprunte gratuitement le véhicule oublie de faire mentionner la date et l'heure de restitution sur le contrat de location à titre gratuit ou payant, il est potentiellement à la merci de celui qui prendra le volant dudit véhicule par la suite. Dans ce cas, le loueur ou le garagiste est susceptible de dénoncer celui qui a omis de mentionner l'heure de remise sans que ce dernier ne puisse établir qu'il avait bien rendu la voiture lorsque l'infraction a été commise.

La voiture attribuée à l'ex-conjoint en cas de divorce

Le divorce est l'occasion de partager les biens du couple, dont les véhicules. Il arrive parfois qu'une voiture soit attribuée à l'un des époux sans que ce dernier ne pense pour autant à effectuer les démarches nécessaires au changement de nom sur le certificat d'immatriculation. Cela peut être le début des ennuis pour celui qui quitte le domicile conjugal tout en restant titulaire de la carte grise ou inscrit en premier sur celle-ci en cas de co-titularité. Car si l'ex-conjoint, nouveau propriétaire du véhicule, n'est pas interpellé sur le fait, c'est lui qui est censé recevoir les PV… à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation, à laquelle il n'habite désormais plus.

Les amendes et les retraits de points peuvent ainsi se multiplier, tout cela sans que l'ex-propriétaire du véhicule ne le sache. Cette situation peut aller jusqu'à l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul si l'ex-conjoint ne le prévient pas de la réception des avis de contravention ou règle les amendes à son insue. Pire encore, le courrier d'invalidation de son permis est même susceptible de lui être adressé sans qu'il ne le reçoive jamais en raison de son changement d'adresse.

Media Image Image Lorsqu'un véhicule est attribué à un époux dans le cadre du divorce, celui qui quitte le domicile conjugal et figure sur la carte grise peut être destinataire d'avis de contravention qu'il ne recevra jamais... delkro - stock.adobe.com

L'usurpation de plaques d'immatriculation : un fléau

Avec 19 817 délits constatés dans l'Hexagone en 2021 selon les derniers chiffres de la Sécurité routière, l'usurpation des plaques d'immatriculation est un problème de société qui « n'arrive pas qu'aux autres ». Ceux qui en sont victimes le savent : les avis de contravention peuvent pleuvoir sans que l'on s'y attende parce qu'un tiers roule frauduleusement avec des plaques d'immatriculation dupliquées.

Media Image Image L'usurpation de plaques d'immatriculation fait de plus en plus de victimes chaque année en France. Ceux qui y sont confrontés se retrouvent dans des situations délicates pouvant aller jusqu'à l'invalidation de leur permis de conduire. Adrien Cortesi

Lorsqu'ils ne sont pas arrêtés au volant de leur véhicule, ces malfaiteurs commettent ainsi des infractions en toute impunité. De son côté, le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit les amendes et doit accomplir rapidement de multiples formalités pour mettre fin à cette situation injuste pouvant aboutir à l'invalidation de son permis de conduire dans le pire des cas.

