Périphérique parisien. La vitesse limitée à 50 km/h dès 2024 ? La vitesse maximale sur le boulevard périphérique pourrait être abaissée de 70 à 50 km/h après la mise en place de la voie dédiée au covoiturage pour les JO de 2024. Le projet est à l’étude du côté de la mairie de Paris. Les Français ont jusqu’au 28 mai pour donner leur avis.

Voir les photos La limitation de vitesse sur le périphérique parisien pourrait être abaissée à 50 km/h en 2024. DR

C’est un débat qui revient sans cesse sur la table depuis plusieurs années : faut-il réduire la limitation de vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien ? Pour une grande majorité des Franciliens, la réponse est non. Malgré cette prise de position, les citoyens sont de nouveau appelés à se prononcer sur le sujet, depuis que la mairie de Paris a ouvert une consultation le 17 avril à propos du projet de voie dédiée au covoiturage pour les Jeux olympiques de 2024. En effet, le directeur de la voirie de la ville de Paris a laissé entendre que la limitation de vitesse pourrait à nouveau être réduite. « L'une des possibilités, c’est qu’à l’activation des voies réservées on passe l’ensemble du périphérique parisien à 50 km/h », a déclaré François Wouts. Le dispositif pourrait être conservé après la fin de la compétition.

Media Image Image D'après David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge de la mobilité, 90 % des commentaires déposés depuis le lundi 17 avril sont contre ce projet. DR

Résultat définitif cet été

La maire de Paris, Anne Hidalgo, doit donner une réponse définitive dans le courant de l'été. Deux cas de figure sont envisagés. Le premier consiste à réduire la vitesse à 50 km/h sur l’ensemble du périphérique parisien de manière ininterrompue. Le second serait de limiter la vitesse à 50 km/h uniquement lorsque la voie de gauche – dédiée au covoiturage – est active, soit de 6 h 30 à 11 h 00 et de 15 h 30 à 20 h 00. Pour argumenter ses propos, la ville précise que la vitesse médiane sur le périphérique est de 50 km/h la journée, de 30 à 45 km/h aux heures de pointe et de 60 km/h la nuit. Les aspects environnementaux et sécuritaires sont également évoqués. Réduire la vitesse permettrait de diminuer la pollution et de « limiter le risque d’accident lié à un trop grand écart de vitesse avec les voies de droite », explique la Ville de Paris. Alors qu’il fêtera ses 50 ans fin avril, le périphérique parisien n’a pas fini de faire parler de lui. Si cette mesure était validée, elle entrerait en vigueur en 2024, soit dix ans après la réduction de la vitesse maximale de 90 à 70 km/h.

Pour ou contre ?

Et vous, êtes-vous pour ou contre la baisse de la limitation de vitesse sur le boulevard périphérique parisien ? N'hésitez pas à répondre à notre sondage en expliquant votre choix dans les commentaires.

