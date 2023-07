Permis de conduire « boîte auto » : vraiment un bon plan ? Voilà 5 ans que les allergiques au levier de vitesses ont la possibilité de passer leur permis sur une automatique. Jusqu'ici, c'était le grand flou sur l'intérêt des candidats pour cette option. Mais pour la première fois, la Sécurité routière a fourni un bilan détaillé, dont les taux de réussite.

Par Pascal Pennec

Voir les photos Le permis de conduire boîte automatique a été créé en 2017. Séduit-il ? C'est ce que nous allons voir. Cédric Lecocq

Surfant sur le succès des voitures à boîte automatique, et qui ira crescendo avec l'essor du véhicule électrique, la Sécurité routière a eu la bonne idée de créer en 2017 le permis de conduire BVA/BEA (boîte de vitesses automatique/à embrayage automatique). Gros avantages de cette nouvelle sous-catégorie officiellement dénommée « B78 » : libérer les apprentis conducteurs de la contrainte du levier de vitesses et de la pédale de gauche, du risque de caler ou de rater un démarrage en côte. De plus, il est en théorie possible de se contenter de 13 heures de formation obligatoires, contre 20 pour le permis B, soit une belle économie.

À lire aussi Permis de conduire. Une double réforme pour faciliter l’examen

Un permis malin

Bref, une sorte de permis malin dans la mesure où le lauréat peut, par la suite, le convertir en permis de conduire normal après avoir suivi une formation de sept heures dans une auto-école agréée, sans nouvel examen à passer. Toutefois, faute de statistiques détaillées, nous ignorions si ce permis boîte auto avait rencontré son public et avec quel pourcentage de réussite à l'examen.

Media Image Image La formation pour un permis BA ne réclame que 13 h de formation contre 20 h pour le permis classique. Certains y voient des économies à la clé. Cédric Lecocq

Intuitivement, il paraissait logique que cette solution soit surtout prisée en ville, et que ces candidats-là empochent plus facilement leur carte rose que les autres, cette épreuve étant supposée plus simple. Erreur ! Si, effectivement, ce sont surtout les citadins qui sont séduits par la formule, la part de lauréats à l'épreuve sur route est inférieure à la moyenne. Détails et analyse…

13,9% des candidats examinés. Ils sont un peu moins de 220 000 à avoir opté pour le « BA » l'an dernier. Par rapport aux 1,577 million de candidats aux permis voiture, c'est donc encore un succès modeste.

Ils sont un peu moins de 220 000 à avoir opté pour le « BA » l'an dernier. Par rapport aux 1,577 million de candidats aux permis voiture, c'est donc encore un succès modeste. 32,3% de candidats boîte auto à Paris contre 4,7% dans la Cantal. Sans surprise, la part des candidats ayant opté pour l'automatisme concerne surtout les citadins, en particulier les Franciliens pour un quart d'entre eux, et même un tiers des Parisiens. Hors Ile-de-France, seules deux régions affichent un taux proche des 15% : Centre-Val de Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour autant, autre surprise : les départements qui boudent le plus cette solution – Cantal (4,7%), Pas-de-Calais (6,6%), Dordogne et Gard (6,9%), Lot-et-Garonne (7,2%), Ariège (7,5%) – ne sont pas tous ruraux.

contre 4,7% dans la Cantal. Sans surprise, la part des candidats ayant opté pour l'automatisme concerne surtout les citadins, en particulier les Franciliens pour un quart d'entre eux, et même un tiers des Parisiens. Hors Ile-de-France, seules deux régions affichent un taux proche des 15% : Centre-Val de Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour autant, autre surprise : les départements qui boudent le plus cette solution – Cantal (4,7%), Pas-de-Calais (6,6%), Dordogne et Gard (6,9%), Lot-et-Garonne (7,2%), Ariège (7,5%) – ne sont pas tous ruraux. 48,2% de reçus à l'examen. Moins d'un candidat « BA » sur deux décroche sa carte rose (toutes présentations confondues), soit nettement moins que la moyenne générale qui s'est établie à 56,8% en 2022. Là encore avec de fortes disparités en fonction des régions.

Moins d'un candidat « BA » sur deux décroche sa carte rose (toutes présentations confondues), soit nettement moins que la moyenne générale qui s'est établie à 56,8% en 2022. Là encore avec de fortes disparités en fonction des régions. 61,9% de reçus en Vendée contre 32,9% dans le Tarn-et-Garonne. Le pourcentage de réussite varie en effet du simple au double selon les départements. Outre la Vendée, on trouve de forts taux de réussite en Corse (65,7%), Lot (60,9%), Charente (58,7%), Gard (57,7%), Haute-Loire (56,5%), Drôme (55,6%). Au contraire du Tarn-et-Garonne (32,9%), Creuse (33,3%), Meurthe-et-Moselle (35,1%), Aveyron (35,9%), Val-de-Marne (36,4%).

Media Image Image Le taux de réussite pour le permis BA n'est que de 48,2 %. alco81 - stock.adobe.com

Un écart moins défavorable qu'il n'y paraît

Il y a deux façons d'analyser ces différents résultats, en voyant le verre à moitié vide ou à moitié plein.

Concernant les 13,9% de candidats boîte auto, c'est peu en soi. Mais pas négligeable pour une option somme toute récente (cinq ans), d'autant que toutes les écoles de conduite ne disposent pas toutes de voitures correspondantes, loin s'en faut.

loin s'en faut. Ecarts ville/campagne. Il paraît logique que le rapport varie de un à sept selon les départements, les habitués des bouchons préférant la boîte auto et, désormais, les véhicules électriques. Alors que les départements les plus ruraux achètent proportionnellement moins de véhicules neufs et préfèrent les diesels boîte méca bien mieux adaptés aux besoins et aux moyens de la population, surtout la plus jeune.

Il paraît logique que le rapport varie de un à sept selon les départements, les habitués des bouchons préférant la boîte auto et, désormais, les véhicules électriques. Alors que les départements les plus ruraux achètent proportionnellement moins de véhicules neufs et préfèrent les diesels boîte méca bien mieux adaptés aux besoins et aux moyens de la population, surtout la plus jeune. Moins d'un reçu sur deux, c'est nettement moins que les 56,8% de moyenne générale. En réalité, cet écart est trompeur dans la mesure où cette moyenne inclut les candidats AAC (conduite accompagnée), dont le taux de réussite frôle les 75%, et sachant qu'ils sont de surcroît plus nombreux que les candidats boîte auto (252 364 contre 219 789). En ne prenant en compte que les 1,32 million de non-AAC aux différentes catégories de permis B, le taux de réussite plonge à 53,4%. Certes, c'est encore 5,2 points de différence entre candidats « classiques » au permis B et permis « BA » (et même peut-être un peu plus, car on ne sait pas si beaucoup d'adeptes de l'automatisme pratiquent la conduite accompagnée).

Media Image Image En 2022, 220 000 candidats ont passé le permis boite automatique en France, soit moins de 14% des candidats examinés. Adobe Stock

Plusieurs explications à ces 5,2 points d'écart : les sept heures de cours obligatoires en moins, bien sûr, mais aussi la différence de profils des candidats. Car le permis boîte auto attire des élèves moins à l'aise au volant, en particulier les citadins réputés nettement moins motivés que les ruraux (pour qui le besoin de mobilité est vital) et, à leur décharge, confrontés à des conditions d'examen souvent bien plus complexes.

en particulier les citadins réputés nettement moins motivés que les ruraux (pour qui le besoin de mobilité est vital) et, à leur décharge, confrontés à des conditions d'examen souvent bien plus complexes. Autre constante : bien souvent, plus de taux de candidats conduite accompagnée est élevé et plus celui des boîtes auto est faible comme dans le Cantal (34,3% contre 4,7%), Mayenne (32,9% contre 9,4%), Haute-Loire (32,2% contre 7,7%) ou Deux-Sèvres (28,1% contre 13,1%). Et inversement à Paris (2,2% contre 32,3%), l'Ile-de-France (6,7% contre 24,6%), les Alpes-Maritimes (11,2% contre 21,6%).

comme dans le Cantal (34,3% contre 4,7%), Mayenne (32,9% contre 9,4%), Haute-Loire (32,2% contre 7,7%) ou Deux-Sèvres (28,1% contre 13,1%). Et inversement à Paris (2,2% contre 32,3%), l'Ile-de-France (6,7% contre 24,6%), les Alpes-Maritimes (11,2% contre 21,6%). En revanche, question taux de réussite, là où ils sont élevés pour les AAC, ils le sont également pour les « BA » comme en Charente (88,5% et 58,7%), le Lot (83,1% et 60,9%), la Corse (81,1% et 65,7%) ; l'inverse étant tout aussi vrai comme dans le Vaucluse (67,7% et 41,6%), la Haute-Vienne (66,8% et 41,4%), le Tarn-et-Garonne (67,8% et 32,9%), la Meurthe-et-Moselle (65,9% et 35,1%).

Si beaucoup de résultats bons ou mauvais se justifient, il reste tout de même des écarts de taux de réussite chez les « BA » pour le moins surréalistes. Tels ces 53,8% de lauréats en Seine-St-Denis alors qu'ils plafonnent à 36,4% dans le Val-de-Marne voisin, entre Ardennes et Meurthe-et-Moselle (53% contre 35,1%), Lot et Tarn-et-Garonne (60,9% contre 32,9%) et bien d'autres.

Mieux que les candidats libres

Media Image Image La boîte automatique va de plus en plus se démocratiser... Etienne Roville Media Image Image ... avec la multiplication des véhicules électriques. Alexandre Krassovsky

Alors, au final, bon plan ou pas ce permis boîte auto ? Avec 48,2% de taux de réussite, c'est moins qu'espéré par les candidats peu motivés. Mais c'est tout de même 3 points de mieux que les candidats dits « libres », qui font en réalité généralement appel à des plateformes de type En Voiture Simone ou Lepermislibre. Et nul doute que les résultats s'amélioreront avec le temps, quand les départements les moins réceptifs s'y intéresseront davantage.

À lire aussi Permis de conduire. Seul au volant à partir de 17 ans, possible dès janvier 2024

Tags