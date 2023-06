Permis de conduire, code de la route... les régions où la conduite accompagnée cartonne Le ministère de l'Intérieur vient de publier les statistiques sur les examens du code de la route et du permis de conduire pour l'année 2022. Taux de réussite, répartition des inscrits sur le territoire : focus sur les régions françaises où la conduite accompagnée rencontre le plus franc succès.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Focus sur les statistiques 2022 du permis B pour la conduite accompagnée. L'argus

En 2022, 933 253 nouveaux candidats se sont présentés aux épreuves du permis de conduire, ce qui représente une baisse de plus de 2 % par rapport à 2021. Une variation qui s'explique par le report en 2021 de nombreux examens qui n'avaient pas pu être passés l'année précédente en raison du confinement lié à la crise sanitaire. En ce qui concerne les résultats, ce cru 2022 n'est pas vraiment brillant puisque le taux de réussite est de 56,8 % toutes présentations confondues, un chiffre en retrait de 1,6 % par rapport à 2021. La conduite accompagnée s'en sort mieux avec un taux de réussite de 74,7 %.

Les régions où il y a le plus de conduite accompagnée

La conduite accompagnée représente 16 % de l'ensemble des candidats ayant passé les épreuves du permis de conduire en France l'année dernière. Ces jeunes candidats se répartissent de manière inégale sur le territoire. C'est en Bretagne qu'ils sont les plus représentés avec 26,5% des inscrits dans le département. Viennent ensuite les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté où ils représentent respectivement 24,2 % et 22,1 % des aspirants.

Dans certains départements, ils représentent même plus d'un tiers des inscrits, soit deux fois plus que la moyenne nationale. C'est le cas du Cantal (34,3 %) et de l'Aveyron (33,8 %). La Mayenne, la Haute-Loire et la Lozère comptent également plus de trois candidats sur dix passés par la case conduite accompagnée avant de se présenter à l'examen. A l'opposé, les DROM (ex TOM) se distinguent par une part de conduite accompagnée particulièrement basse, inférieure à 7 % du total des candidats sur leur territoire, à l'image de la plupart des départements d'Ile de France.

Media Image Image Les aspirants au permis B passés par la conduite accompagnée représentent plus d'un candidat sur trois dans le Cantal, l'Aveyron, la Mayenne, la Haute-Loire et la Lozère. Cédric Lecocq

Les taux de réussite de la conduite accompagnée par département

Sur le plan national, ceux qui suivent l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) décrochent leur sésame dans près de trois cas sur quatre (74,7 %). Si l'on excepte Saint-Pierre-et-Miquelon où le nombre d'inscrits est extrêmement faible, la Corse est la région où les jeunes réussissent le mieux avec un taux de réussite de 81,1 %. Certaines régions comme les Pays de la Loire (79,4 %) et le Centre-Val de Loire (78,9 %) frisent les 80 %. La Bretagne (76,1 %), la Normandie (75,9 %), la Nouvelle-Aquitaine (75,7 %) et les Hauts-de-France (75,3 %) sont, quant à eux, au-dessus de la moyenne nationale.

La Charente décroche le titre du département dans lequel la conduite accompagnée mène le plus fréquemment à l'obtention du permis de conduire avec un taux de réussite de 88,5 %. Parmi les autres bons élèves, on retrouve le Lot (83,1 %), l'Allier (82,2 %), les Ardennes (82,1 %), la Lozère (82,6 %), les Alpes-de-Haute-Provence (82,3 %) et les Deux-Sèvres (82 %). Tout le contraire du Val-de-Marne où seulement 63,6 % des aspirants ayant suivi la conduite accompagnée repartent avec le permis en poche. Une mésaventure également fréquente dans les Yvelines (64,1 %), la Meurthe-et-Moselle (65,9 %), l'Aveyron (66,7 %) et la Corrèze (66;9 %) dont les taux de réussite sont notoirement inférieurs à la moyenne nationale pour les jeunes ayant participé à l'apprentissage anticipé de la conduite.

Media Image Image Dans près de trois cas sur dix, ceux qui suivent l'apprentissage anticipé de la conduite décrochent le permis B. La Charente est le département où ils réussissent le mieux. Du côté des régions, c'est la Corse qui se place en tête. Wilfrid Veris - L'argus

