Permis de conduire. Combien de points peut-on perdre en une seule fois ? 8 : c'est le nombre maximal de points qu'il est possible de perdre lorsque l'on commet simultanément plusieurs infractions. Une règle simple qui obéit néanmoins à un régime particulier et peut donner lieu à des erreurs. Focus sur les subtilités et les recours possibles en cas de difficulté.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Quelle que soit la nature ou le nombre d'infractions commises simultanément, on ne peut subir un retrait de points supérieur à 8 du capital de son permis de conduire. Une règle adoptée lors du vote de la loi du 10 juillet 1989 instaurant le système du permis à points, entré en vigueur le 1er juillet 1992. C'est dans un souci de pédagogie que le législateur a fixé cette limite, afin de responsabiliser les conducteurs indélicats en les incitant à modifier leur comportement sur la route, par un mécanisme de perte progressive des points du permis de conduire. Retirer immédiatement l'intégralité des points en une seule fois aurait en effet compromis ce but de sensibilisation. Ce plafond est cependant encadré par des conditions et n'est pas toujours respecté lorsque les points viennent à être effectivement retirés. Des recours existent dans ce cas.

Des infractions commises simultanément et non successivement

C'est l'article R. 223-2 du Code de la route qui consacre le principe selon lequel : « Dans le cas où plusieurs infractions entraînant le retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. » Pour que le retrait de points soit limité à 8, il est indispensable que les infractions aient été commises simultanément, c'est-à-dire dans une unité de temps et de lieu. Autrement dit, les comportements réprimés doivent intervenir en même temps et non les uns après les autres.

Media Image Image Pour que la règle du retrait de points plafonné à 8 s'applique, les infractions doivent avoir été commises simultanément et non les unes après les autres. stock.adobe.com

Par exemple, trois feux rouges grillés à quelques dizaines de mètres les uns des autres, des excès de vitesse relevés par un radar automatique puis par un gendarme à 100 mètres d'intervalle, voici des cas dans lesquels la règle du retrait limité à 8 points ne s' applique pas. Car les contraventions en cause ont eu lieu les unes indépendamment des autres, en des lieux et à des moments différents, même s'ils s'avèrent très proches. En revanche, celui qui emprunte un sens interdit, téléphone à la main en état d'alcoolémie bénéficie d'un retrait de points cumulé dans la limite de 8 points alors même que l'addition pure et simple des points retirés conduit à un total de 13.

Précision importante, pour que le principe du retrait plafonné de points s'applique, les avis de contravention doivent mentionner un lieu et une heure rigoureusement identiques. A défaut, il sera considéré que les infractions ont été commises successivement et non concomitamment, avec à la clé un retrait cumulatif de points sans aucune limite.

Attention au cumul d'amendes forfaitaires !

La procédure applicable aux quatre premières classes de contravention est celle de l'amende forfaitaire. Bien connue de la plupart des automobilistes, elle se caractérise par la réception d'un avis de contravention par infraction commise. Lorsque les infractions sont reconnues, le contrevenant s'acquitte des amendes correspondantes et les points sont ensuite retirés du capital de son permis de conduire.

Media Image Image La procédure de l'amende forfaitaire est source de difficulté car lorsque les amendes ne sont pas réglées en même temps, l'administration commet parfois des erreurs en cumulant les retraits de points au-delà de 8. delkro - stock.adobe.com

Sauf que les services de la Préfecture en charge de renseigner les retraits de points sur le Fichier national des permis de conduire (FNPC) saisissent parfois ces retraits de points les uns indépendamment des autres, entraînant un cumul au-delà du maximum légal de 8. Ce cas de figure se rencontre d'ailleurs régulièrement lorsque les amendes ne sont pas réglées en même temps mais successivement, avec un délai plus ou moins long entre chaque paiement.

Les recours en cas de retrait illégal de points

Si l'administration enregistre maladroitement les retraits de points pour des infractions simultanées en ne respectant pas le plafond de 8 points, il existe des recours. Le premier est appelé recours gracieux. Il consiste à adresser une demande de rectification par LRAR au service du Fichier national des permis de conduire (FNPC) placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. Il s'agit ici de demander à ce dernier de revoir sa copie et d'inscrire un retrait de 8 points au fichier en lieu et place des retraits illégalement cumulés les uns avec les autres.

Plusieurs hypothèses sont alors envisageables :

si le recours est accepté, le nombre de points mentionné au fichier national des permis de conduire est rectifié ce qui peut au passage avoir pour conséquence de rendre sa validité à un permis devenu invalide pour solde de points nuls à la suite de l'erreur de l'administration ;

si le recours est rejeté, l’auteur du recours disposera d’un délai de 2 mois à compter de la notification de ce refus pour introduire un recours pour excès de pouvoir ;

si l’administration ne répond pas dans le délai de deux mois, il s’agira d’une décision implicite de rejet ouvrant un délai de deux mois pour intenter un recours pour excès de pouvoir.

Media Image Image Si le ministère de l'Intérieur ne rectifie par l'erreur de retrait de points au Fichier national des permis de conduire, il est possible de saisir le tribunal administratif. ANTAI

Si le ministère de l'Intérieur refuse ou fait la sourde oreille, l'automobiliste lésé peut en effet saisir le tribunal administratif du ressort de son domicile pour porter cette demande en justice par voie de requête. Bien que l'assistance d'un avocat ne soit pas obligatoire pour cette procédure, il est cependant conseillé d'y avoir recours pour faire respecter ses droits devant cette juridiction particulièrement exigeante sur le formalisme à respecter.

