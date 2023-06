Permis de conduire. Pourquoi connaître son solde de points est essentiel ? Connaître le solde de points de son permis de conduire est essentiel pour prendre la route en toute confiance. Cela permet aussi de décider de payer une amende au moment opportun ou d'envisager de contester des retraits de points avant qu'il ne soit trop tard.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Focus sur les moyens et les raisons de connaître le solde de points de son permis de conduire. Cédric Lecocq

En 2021, 14 638 107 points ont été retirés des permis de conduire des Français causant l'invalidation de 74 902 permis pour solde de points nuls dans l'Hexagone. Or, les automobilistes n'ont pas toujours connaissance du capital de points dont ils disposent en raison du procédé utilisé par l'administration pour les informer. C'est en effet un courrier simple qui est adressé aux usagers pour leur notifier le retrait ou la récupération de point(s) sur leur précieux sésame. Une lettre qui n'est malheureusement pas toujours envoyée ou qui est susceptible de ne jamais parvenir à son destinataire en raison d'un dysfonctionnement des services postaux ou de l'absence de déclaration d'un changement d'adresse au fichier national des permis de conduire. Autant dire qu'il est préférable de se tenir informé en consultant soi-même son solde de points.

Une démarche en ligne pour accéder à Télépoints

En dehors des courriers envoyés par l'administration qui sont reçus de manière aléatoire par les automobilistes, il existe un moyen simple et rapide de connaître le solde de points de son permis de conduire. Le service Télépoints créé par le ministère de l'Intérieur en juin 2007 permet en effet de se renseigner en ligne à ce sujet. Il est possible d'accéder à ce service gratuit de deux manières différentes :

soit en se connectant via la plateforme FranceConnect par l'intermédiaire de l'un des services suivants : impots.gouv.fr, Assurance maladie, Identité numérique La Poste, Yris ou France Identité ;

soit en saisissant un code confidentiel qui peut être obtenu en faisant la demande en ligne, muni de son numéro de dossier NEPH composé de douze chiffres. Ce dernier est attribué lors de l'inscription aux épreuves du permis de conduire et figure sur celui-ci quelque soit son format (trois volets ou carte de crédit).

Media Image Image Pour informer les usagers d'un retrait ou de la réattribution de points de leurs permis de conduire, l'administration adresse des lettres simples qui ne sont pas toujours envoyées et n'arrivent parfois jamais. D'où l'importance de se renseigner soi-même. Jacqueline Macou - Pixabay

Une fois connecté, le nombre de points du capital du permis de conduire ainsi que la date du dernier mouvement constaté (retrait ou réattribution) s'affiche sans autre manipulation supplémentaire à effectuer. Attention toutefois au décalage parfois important entre la date de paiement d'une amende et celle où la perte de points figure sur Télépoints, car à la suite de la commission d'une infraction, le retrait de points par l'administration n'est enfermé dans aucun délai légal. Le même phénomène s'applique également pour la réattribution de points, de sorte qu'il est important de se connecter régulièrement.

Il est également possible de demander en un clic à consulter son relevé d'information restreint (RIR) sur lequel figurent les catégories de véhicules pouvant être conduits en fonction des permis détenus et l'existence d'une éventuelle suspension de ces derniers.

Media Image Image La plateforme en ligne Télépoints permet de connaître son solde de points en quelques clics. Attention tout de même au délai de traitement des retraits de points par le Système national des permis de conduire (SNPC). Cédric Lecocq

Le relevé d'information intégral : indispensable avant d'agir

Les informations accessibles sur le site Télépoints sont restreintes et ne permettent pas de connaître le détail de l'intégralité des retraits et ajouts de points du permis de conduire. Or, ce type d'information est indispensable au moment de décider de payer ou de contester une infraction, ou encore d'attaquer un retrait de point(s). Pour tout connaître sur les mouvements de points de son permis de conduire depuis que l'on en est devenu titulaire, il est possible de demander la communication d'un relevé d'information intégrale (RII). Pour se le procurer, il convient tout d'abord de contacter la Préfecture dont on dépend pour savoir si la demande doit être effectuée sur place ou par courrier car toutes n'acceptent pas les demandes en ligne.

Media Image Image Pour se procurer un relevé d'information intégrale (RII), il faut d'abord contacter la Préfecture dont on dépend pour savoir si la demande peut être faite sur place, par courrier ou en ligne. Cédric Lecocq

Si la demande doit être faite par courrier auprès de la Préfecture, il est nécessaire de joindre la copie d'une pièce d'identité, du permis de conduire ainsi qu'une enveloppe affranchie au tarif lettre recommandée avec accusé de réception écrite à son nom , prénom et adresse. Lorsqu'elle est possible par courrier, la demande doit être accompagnée de la numérisation d'une pièce d'identité, du permis de conduire et d'une adresse mail pour recevoir le document au format numérique. Il est parfois possible de demander la communication du RII sur place, en présentant sa pièce d'identité et son permis de conduire.

Les informations figurant sur le RII sont complètes et permettent notamment de :

calculer la date précise à laquelle une réattribution automatique de points interviendra, une information utile pour décider de la date à laquelle payer une amende ou la contester, afin de ne pas compromettre cette reconstitution du capital ;

faire un stage de récupération de points à un moment opportun ;

décider de contester ou non un retrait de point(s).

Information et délai de contestation Pour contester un retrait de points, chaque automobiliste dispose de deux mois à compter de la date à laquelle l'administration l'a porté à sa connaissance. Mais ce délai de deux mois s'avère théorique dans la mesure où l'administration est dans l'incapacité de prouver la réception du courrier simple d'information par le titulaire du permis.

Contrairement à une idée reçue, consulter le service Télépoints ou demander la communication d'un relevé d'information restreint ou même intégral ne prouve pas que l'administration a satisfait à son obligation d'information. Il est donc toujours possible de contester à tout moment les retraits de points après avoir effectué ce type de démarche, sans se heurter à l'expiration du délai légal de deux mois.

