Permis de conduire. Quand arrivera la version numérique en France ? Le permis de conduire sur son smartphone, c'est pour début 2024. Intégré dans la future application France Identité du gouvernement, il présente des avantages pour les automobilistes, mais aussi pour les forces de l’ordre. Explications.

Prendre le volant sans son permis sera bientôt possible, du moins sans la version papier. Le gouvernement a annoncé l’arrivée du permis de conduire dématérialisé en France pour le début de l’année 2024. Une décision qui fait suite aux propositions de la Commission européenne début mars visant à moderniser les règles dans les États membres de l'Union européenne. « Il sera beaucoup plus facile de remplacer, de renouveler ou d'échanger un permis de conduire, étant donné que toutes les procédures se feront en ligne », annonçait la Commission européenne.

Il ne remplacera pas le permis physique

En France, le permis électronique sera intégré à « France Identité », la future application mobile du gouvernement qui permettra d’avoir une version numérique de ses documents administratifs (carte d'identité et permis de conduire dans un premier temps) sans avoir besoin d’une connexion internet permanente. L’application est testée par 5 000 volontaires depuis le printemps 2022 et devrait être téléchargeable par tous les possesseurs d’un smartphone Android ou iOS (iPhone) d’ici fin 2023.

Le gouvernement annonce une première expérimentation à la rentrée dans trois départements français : le Rhône, les Hauts-de-Seine et l’Eure-et-Loir. Si le test est concluant, le permis de conduire dématérialisé sera généralisé à l'ensemble du territoire en début d’année prochaine. Généralisé mais pas imposé, car il ne signera pas l’arrêt de mort du bon vieux permis papier. « [Le permis numérique] n'a pas vocation à remplacer les titres d'identité physique qui y sont intégrés », précise le ministère de l’Intérieur.

Des données sécurisées en Europe

L’arrivée du permis numérique pose une nouvelle fois la question de la sécurité des données. Mais selon Sylvain Lefeuvre, directeur commercial chez Oodrive, une société spécialisée dans la protection de données sensibles, il y a certaines règles à respecter concernant les données personnelles des Français. « Il existe une norme de l’ANSSI (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information qui dépend du gouvernement, ndlr) qui impose que toutes les données sensibles soient protégées à travers des outils sécurisés dont les données sont hébergées dans des data centers hébergés en France ou en Europe », affirme-t-il. Pour éviter les risques, il y a aussi des règles de bon sens à respecter, comme protéger son téléphone avec un mot de passe le plus sécurisé possible.

Des contrôles de police plus rapides

La numérisation des documents administratifs devrait bientôt se généraliser à grande échelle. Outre le permis de conduire, c’est la carte verte qui pourrait bientôt disparaître du pare-brise de nos voitures. Le gouvernement a annoncé l’année dernière réfléchir à sa numérisation. Il faut dire que le tout numérique présenterait des avantages pour les forces de l’ordre. « A partir du moment où le document est numérisé, ça protège mieux de la contrefaçon et du piratage. Ça rend aussi les contrôles plus rapides car il devient inutile pour l’agent de recopier les données du document pour interroger une base de données », déclare Sylvain Lefeuvre. A l’avenir, on peut imaginer qu’un simple scan de la plaque d’immatriculation permettra aux forces de l’ordre d’avoir toutes les informations sur le propriétaire du véhicule.

