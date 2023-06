Permis de conduire. Seul au volant à partir de 17 ans, possible dès janvier 2024 La Première ministre, Elisabeth Borne, a confirmé l’abaissement de l’âge du passage du permis de conduire de 18 à 17 ans. Il sera possible de « passer le permis à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans » a-t-elle confié à nos confrères de Brut. La mesure sera effective dès janvier 2024.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Le Gouvernement annonce l'abaissement de l'âge de passage du permis de conduire de 18 à 17 ans. L'argus

L’idée faisait les gros titres de l’actualité depuis quelques semaines, elle est désormais officielle. Dans une interview accordée à nos confrères de Brut, Elisabeth Borne a confirmé qu’il serait possible de « passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans ». Actuellement, seuls les conducteurs ayant suivi le cursus de conduite accompagnée sont autorisés à passer l’examen du permis B à 17 ans. Toutefois, ils n’avaient pas la possibilité de conduire seuls avant leur majorité. La mesure, qui entrera en vigueur en janvier 2024, doit permettre de favoriser l'emploi et la formation des jeunes.

« Un vrai plus pour les jeunes »

« Cela concerne tous les jeunes (...), mais cela n'intéresse pas forcément un jeune qui habite dans une ville très bien desservie par les transports en commun (...). Par contre (...), il y a des territoires dans lesquels le jeune qui doit aller de son centre de formation, à son domicile et l’entreprise où il fait son apprentissage, c'est une véritable galère. Et de permettre de passer plus tôt le permis de conduire, je pense que c’est un vrai plus pour ces jeunes » a précisé la cheffe du gouvernement. Si les associations et les auto-écoles saluent la mesure, elles estiment majoritairement qu'elle doit être encadrée (lire ci-dessous). Rappelons que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans.

Media Image Image Les 18-24 ans constituent la tranche d’âge la plus à risque sur la route avec 549 accidents mortels en 2022 et 2 739 blessés graves (ONISR). Monkey Business - Fotolia

A ce sujet, la Première ministre a promis d’être « très attentive sur le niveau demandé » et a annoncé être « en train de renforcer les attestations de sécurité routière pour en faire des sortes de ‘pré-codes’, au collège et lycée ». Selon elle, il n'y a « pas eu plus d'accidents » dans les pays voisins qui ont un permis de conduire à 17 ans. Et vous qu'en pensez-vous ? Un sondage réalisé auprès des lecteurs de L'argus (près de 1500 votants) révele que vous êtes 73 % à trouver cette idée mauvaise. Et qu'en disent les professionnels ?

Les organisations professionnelles partagées

Dans un communiqué, l'UNIC (Union nationale des indépendants de la conduite) s’est dit défavorable « sauf pour ceux qui auraient suivi la filière AAC (apprentissage anticipé de la conduite) et dont le niveau requis a été validé par un expert lors de l’examen du permis de conduire ». Le syndicat estime par ailleurs que ce permis « devra également être assorti de mentions restrictives comme la limitation de la puissance du véhicule à l’instar du permis moto, limitation le week-end ou encore pas de passager pour une période à déterminer ».

Media Image Image Les organisations syndicales réclament un encadrement de la mesure avec des mentions restrictives. Cédric Lecocq

Même son de cloche du côté de l’auto-école en ligne Permis Libre. Son directeur général, Romain Durand, estime qu’il faudrait que le système « soit extrêmement conditionné » pour être accepté. « Si la personne de 17 ans a besoin de son permis pour mener une activité professionnelle, oui, nous pouvons envisager d'accélérer l'apprentissage de la conduite ; si, et uniquement si cela favorise l'insertion des jeunes. Nous voulons à tout prix éviter les risques ; cela ne signifie pas qu'il faut pénaliser pour autant ceux qui ont besoin du permis pour travailler. Des conditions telles qu’interdire de conduire le soir ou encore le week-end en dehors des heures de travail doivent être définies » estime-t-il dans un communiqué.

Media Image Image Aujourd'hui, seuls les jeunes ayant suivi la conduite accompagnée peuvent conduire à 17 ans. Mais, ils ne peuvent pas être seul dans la voiture. Cédric Lecocq

La plate-forme en ligne En voiture Simone, juge également « l'idée trop risquée » et amène une autre problématique : celle des délais de passage du permis. « Nous faisons face à une pénurie d’inspecteurs et avons du mal à absorber le flux actuel de candidats. Imaginons qu’ils soient plusieurs centaines de milliers supplémentaires chaque année ? L’équation n’est pas viable ! Sauf si l’on recrute massivement des inspecteurs… Ou mieux si l’on externalise l’épreuve pratique pour la confier à des acteurs privés agréés par l’État comme nous l’avons fait avec le code la route désormais géré par des structures comme La Poste, SGS ou Dekra » juge Édouard Rudolf, cofondateur d'En Voiture Simone.

Media Image Image Avec cette mesure, le nombre de candidats à l'examen va augmenter. Hors, il y a déjà embouteillage... Cédric Lecocq

De son côté, Patrick Mirouse, président de l'ECF (Ecole de Conduite Française), est plutôt pour, mais souhaite aller plus loin en proposant notamment « une formation post-permis obligatoire 2-3 mois après l’obtention du permis ». L'organisation patronale Mobilians est également favorable à condition de « suivre un rendez-vous pédagogique au sein d’une école de conduite de proximité au bout de 6 mois, augmenter le nombre de places d'examens ete assurer le financement du permis » en proposant la portabilité du compte de formation des parents (CPF) vers les enfants.

Une aide de 500 euros élargie

Media Image Image Des formations post-permis sont demandées enfin d'encadrer un minimum les jeunes conducteurs. alco81 - stock.adobe.com

Dans cette interview diffusée sur YouTube, Elisabeth Borne a également annoncé la possibilité pour les élèves de lycées professionnels de bénéficier à leur tour de l'aide de 500 € pour passer le permis. Aujourd'hui, la mesure n'est réservée qu'aux apprentis.

