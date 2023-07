Permis de conduire. Une double réforme pour faciliter l’examen L’annonce d’Élisabeth Borne de ramener à 17 ans l’âge pour prendre le volant a complètement occulté l’adoption d’une réforme menée en parallèle par le Parlement visant à faciliter les conditions d’accès à l’examen.

Voir les photos Élisabeth Borne a confirmé que les jeunes titulaires du permis allaient, dès le 1er janvier 2024, pouvoir prendre seuls le volant à 17 ans. Cédric Lecocq

Le 20 juin 2023, Élisabeth Borne a confirmé que les jeunes titulaires du permis allaient pouvoir prendre seuls, dès l’an prochain, le volant à 17 ans. Cette annonce faite dans le cadre du Conseil national de refondation (CNR) consacré à la jeunesse a capté toute l’attention alors que, d’une part, la Première ministre avait évoqué plusieurs autres pistes en projet et que, d’autre part, les parlementaires venaient d’adopter une proposition de loi réformant également le permis de conduire !

Présentation des deux initiatives, en commençant par celles de la cheffe du Gouvernement :

Aide de 500 € élargie. Réservé aux jeunes en apprentissage pour financer leur permis, ce coup de pouce sera étendu aux élèves des lycées professionnels, qui ont souvent à se déplacer pour suivre leurs stages. Pas encore de date annoncée, mais probablement à la prochaine rentrée ou à compter de 2024.

« ASSR + ». Autre annonce de Mme Borne : « On est en train de renforcer les attestations [scolaires] de sécurité routière passées au collège et au lycée pour en faire des sortes de pré-code ». Qu’entend-elle par « pré-code » ? Cela renvoie au très vieux projet qui consisterait à créer une ASSR de niveau 3 correspondant de fait à l’épreuve du Code de la route, qui serait passée sur le temps scolaire au lycée, en seconde ou en première. À quoi pourrait servir ce stade intermédiaire ? Patience.

Examen du code plus lisible. Une nouvelle version de la banque de questions sera en effet disponible dès juillet 2023.

« 1 jeune, 1 permis »

En parallèle des travaux menés dans le cadre du CNR, et après plusieurs mois de consultations et de débats, députés et sénateurs ont adopté un texte surnommé loi Houlié (du nom du député qui l’a porté). Promulgué le 22 juin, il comporte six mesures visant à mieux informer les jeunes sur les financements du permis de conduire et sur les moyens de réduire les délais d'examen.

Media Image Image La loi Houlié comporte six mesures visant à mieux informer les jeunes sur les financements du permis de conduire et sur les moyens de réduire les délais d'examen. carballo - stock.adobe.com

Création d’un site dédié aux aides. Une plate-forme numérique nationale intitulée « 1 jeune, 1 permis » va être créée. Gérée par Pôle emploi, elle recensera les nombreux dispositifs de financement de la formation à la conduite, que les aides émanent de l’État, de Pôle emploi ou des collectivités locales. Selon la Sécurité routière, il existerait pas moins de 12 dispositifs régionaux, 35 départementaux et plus d'une centaine d’autres proposés par les communes. Un décret en Conseil d’État doit néanmoins encore préciser les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Recours au CPF pour tous les permis. Actuellement, financer un permis via son compte personnel de formation est réservé aux catégories B (voiture), C (poids lourd) et D (transport de personnes). Mesure qui va s’élargir à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques des permis moto (A1, A2 et A), voiturette (B1) et aux remorques (B96, BE) à compter du 1er janvier 2024.

Du renfort pour plafonner l’attente à 45 jours. Face à la hausse de l’attente pour décrocher une place d’examen pratique, le nombre d'examinateurs va augmenter. Il pourra en plus être fait appel à des fonctionnaires ou à des agents contractuels publics afin que le délai médian entre deux passages d’un même candidat au permis B (uniquement) n’excède pas un mois et demi.

Cours de code au lycée. Y a-t-il un rapport avec l'annonce de Mme Borne précitée ? Il est prévu la possibilité d'organiser des cours de code dans les lycées, hors temps scolaire, menés par des prestataires extérieurs. L’objectif est d'augmenter le taux de réussite des élèves à l’épreuve théorique, en particulier dans les zones rurales, où les résultats sont plus faibles qu’en ville (c’est l’inverse concernant l’examen pratique). Le code de l'éducation est modifié en conséquence pour simplifier la contractualisation de professionnels de l'enseignement de la conduite.

Media Image Image Alors que l’âge pour prendre le volant tombera à 17 ans en 2024, le Gouvernement est tenu de remettre au Parlement avant la fin de l’année un rapport sur la possibilité d'abaisser cet âge à 16 ans. Cédric Lecocq

Une même sanction. En cas de violences ou d'outrage envers un inspecteur, il n’y a plus de distinction entre le type d’agent ou d’épreuve.

Permis dès 16 ans ? Alors que l’âge pour prendre le volant tombera à 17 ans le 1er janvier 2024, le Gouvernement est tenu de remettre au Parlement avant la fin de l’année un rapport sur la possibilité d'abaisser cet âge à 16 ans ! Espérons que ce nouvel empilement de mesures parviendra à son louable but…

