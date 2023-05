Peugeot 2008 (2023). Ce qui change sur le SUV restylé Le nouveau Peugeot 2008 s’offre un nouveau visage et modernise son équipement. Mais les principales nouveautés se situent sous le capot de ce SUV urbain avec l'arrivée d'une nouvelle version électrique e-2008 de 156 ch et d'un moteur PureTech hybride 48V. Lancement prévu à l'été.

Le Peugeot 2008 restylé sera lancé à l'été 2023. La gamme s'articulera autour de trois finitions : Active, Allure et GT.

La seconde génération de Peugeot 2008 est un succès commercial. Depuis son lancement à l’automne 2019, il s’est écoulé à près de 700 000 unités et n’a jamais quitté le podium des meilleures ventes de SUV urbains (segment B) en Europe. Mais après plus de trois ans de carrière, il était temps pour Peugeot de lui offrir un restylage. D’autant que la concurrence n’est pas restée les bras croisés. Jeep vient de lancer son nouveau Avenger, Hyundai a renouvelé le Kona et Renault prépare une mise à jour de son Captur pour la fin de l’année.

Nouvelle face avant

Extérieurement, le Peugeot 2008 restylé (4,30 m de long) se démarque par une face avant inédite. A l’instar de la nouvelle 508, elle intègre les trois griffes en guise de signature lumineuse et de nouveaux inserts au niveau de la calandre et des boucliers. Le nouveau logo de la marque est également de la partie. La version haut de gamme GT se démarque par des phares spécifiques, comprenant trois modules optiques.

C'est à l'avant que les nouveautés sont les plus visibles sur le Peugeot 2008 restylé. Par rapport au modèle actuel, la signature lumineuse a évolué. De nouvelles couleurs de carrosserie sont également disponibles.

Parmi les autres nouveautés, le 2008 est disponible en deux nouvelles teintes de carrosserie : Gris Selenium (en série) et Blanc Okenite présentant des reflets gris-bleutés. Toutes les versions disposent de coques de rétroviseurs noires. Sur la finition GT, le toit est également de cette couleur. De nouvelles jantes (de 16 à 18 pouces), dont le dessin s’inspire de celle de la Peugeot 408, sont disponibles au catalogue.

A l'arrière, la signature lumineuse évolue également. Visible sur l'ancien 2008, le logo de la marque a disparu sur la version restylée.

A l’arrière, le logo de la marque a disparu. Seul le monogramme « Peugeot » reste visible sur le bandeau noir. Si le design des feux n’a pas changé, la signature lumineuse évolue en passant d’un éclairage vertical à horizontal. Les clignotants et les feux de recul sont désormais à LED.

Un nouveau système multimédia

Les changements sont moins visibles à bord. Il faut dire que le dessin de la planche de bord fait toujours son petit effet. Les nouveautés concernent principalement l’équipement avec l’apparition d’un système d’info-divertissement plus moderne (affichage en widgets, mises à jour à distance). Toutes les versions profitent d’un écran tactile de 10 pouces (7 pouces auparavant sur les versions de base), mais l’affichage HD reste réservé aux deux versions les plus hautes (Allure et GT). Des touches de raccourcis sont toujours présentes au niveau des aérateurs.

On remarque le nouveau logo sur le volant et les nouvelles selleries. Le 2008 actuel prend un petit coup de vieux, même si les nouveautés ne sautent pas aux yeux.

Hormis la version de base Active, les autres versions disposent de compteurs numériques. L’écran de 10 pouces intègre des effets 3D sur le 2008 GT. Un chargeur à induction plus puissant (15W contre 5W auparavant) est également disponible. Peugeot a également revu le dessin du levier de vitesses sur les versions à boîte manuelle. Celles équipées d’une transmission automatique EAT8 conservent le petit sélecteur, apparu au printemps 2022. Enfin, de nouvelles selleries de sièges sont proposées, dont une en Alcantara sur la version GT (en option).

Une nouvelle motorisation électrique, en attendant l’hybride

A sa sortie à l’été 2023, le 2008 restylé sera proposé avec les mêmes blocs thermiques que le modèle actuel : deux essence PureTech de 100 ch et 130 ch, ainsi qu’un diesel BlueHDi de 130 ch, uniquement en boîte automatique EAT8 (en option sur l’essence de 130 ch). La nouveauté se trouve sous le capot du e-2008. La version électrique du petit SUV Peugeot (17% des ventes en Europe en 2022) embarque un nouveau bloc E-Motors de 156 ch, alimenté par une batterie de 54 kWh (136 ch et 50 kWh pour le modèle actuel). C’est la même chaîne de traction que sur les e-208 et e-308. Sur le 2008, le constructeur annonce une autonomie allant jusqu’à 406 km, soit 60 km de plus qu’actuellement. Ce e-2008 dispose d’un chargeur embarqué de 7,4 kW (triphasé de 11 kW en option) et peut encaisser jusqu’à 100 kW de puissance sur les bornes rapides, en courant continu.

Sur certains marchés, le 2008 dispose du système Grip Control permettant d'améliorer la motricité sur les sols glissants.

L’autre nouveauté arrivera en 2024. Le 2008 recevra le PureTech hybride 48V, récemment dévoilé sur les 3008 et 5008. Cette version à hybridation légère permettra une réduction de la consommation et des émissions de CO 2 grâce à une nouvelle boîte e-DCS6 électrifiée, fournie par Punch Powertrain.

Premières infos sur la gamme

Toujours fabriqué en Espagne (Vigo), le nouveau Peugeot 2008 sera lancé cet été. Si les prix n’ont pas encore été annoncés, nous savons déjà que la gamme s’articulera autour de trois versions, dont voici les principaux équipements de série :

Peugeot 2008 Active

Climatisation automatique

4 vitres électriques

Rétroviseurs extérieurs électriques

Aide au stationnement arrière

Écran tactile de 10 pouces

1 prise USB-C à l’avant

Peugeot 2008 Allure (en plus)

Calandre couleur carrosserie

Aide au stationnement avant

Compteurs numériques à écran de 10 pouces

Écran tactile de 10 pouces à affichage HD

Connexion Android Auto et Apple CarPlay

Jantes de 17 pouces

2 prise USB-C à l’avant, 1 à l’arrière

Le nouveau 2008 GT dispose d'un bloc optique spécifique. L'écran tactile de 10 pouces est livré en série. Mais l'affichage "HD" n'est pas disponible sur l'entrée de gamme, tout comme la connexion avec le smartphone.

Peugeot 2008 GT (en plus)

Phares avant Full Led

Caméra de stationnement

Accès et démarrage sans clé

Rétroviseurs rabattables électriquement

