Peugeot 2008 (2023). La gamme et les motorisations du SUV restylé Le Peugeot 2008 restylé est déjà disponible sur certains marchés. Sa gamme compte trois finitions et quatre motorisations réparties entre essence, diesel et électrique. La série limitée First Edition s’ajoute à cette offre, mais pas en France, où le lancement du modèle est prévu pour septembre 2023.

Voir les photos Peugeot dévoile la gamme du 2008 restylé sur certains marchés. Peugeot

Peugeot lance la carrière commerciale du 2008 restylé à des rythmes différents en fonction des marchés. Encore inaccessible en France, la nouvelle mouture du SUV est à présent disponible à la commande chez nos voisins italiens. L’occasion de découvrir sa gamme plus en détail. Celle-ci compte quatre groupes motopropulseurs et trois niveaux de finition, ainsi qu’une série limitée de lancement.

Essence, diesel ou électrique au choix

Sous le capot du 2008 II « phase 2 » on retrouve le trois-cylindres turbo essence 1.2 PureTech dans deux configurations. Celle de 100 ch est exclusivement associée à une boîte manuelle à six rapports. Celle de 130 ch, qui offrait auparavant le choix entre cette transmission et une boîte automatique à huit vitesses, n’est maintenant disponible qu’avec cette dernière de l’autre côté des Alpes. Début 2024, le 2008 aura droit au nouveau bloc 1.2 PureTech à hybridation légère 48 V d’une puissance de 136 ch couplé à une boîte à double embrayage comptant six rapports. Le quatre-cylindres diesel 1.5 BlueHDi de 130 ch avec transmission EAT8 est reconduit. L’e-2008 électrique fait aussi son retour, avec une nouvelle chaîne de traction comportant un moteur de 156 ch et une batterie de 54 kWh, soit 20 ch et 4 kWh de plus qu’auparavant. Peugeot annonce une autonomie WLTP de 406 km, contre 346 km précédemment.

Media Image Image La teinte blanc Onekite est l'une des nouveautés du restylage. Peugeot

Premiers tarifs du Peugeot 2008 restylé

Si les trois finitions du catalogue sont disponibles pour le Peugeot e-2008 électrique, qui débute à 39 600 € en Italie, il en est autrement du côté du thermique. La configuration de base Active n’est proposée qu’avec le moteur PureTech 100 au prix italien de 25 850 € hors option. Elle comprend notamment la climatisation automatique, l’écran central tactile de 10 pouces, le radar de recul et les quatre vitres électriques. Pour bénéficier du plus large choix de motorisations, il faut se tourner vers la version Allure, qui propose en sus le radar de stationnement avant, le tableau de bord numérique, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil ou encore trois ports USB-C. Le haut de gamme GT, indisponible avec la plus petite motorisation, ajoute des projecteurs à LED et une sellerie en Alcantara, entre autres.

Le Peugeot 2008 restylé en finition de base Active. Peugeot Le Peugeot 2008 restylé en finition Allure. Peugeot Le Peugeot 2008 restylé en finition GT. Peugeot

Une édition de lancement, mais pas pour la France

En Italie, mais aussi en Espagne et en Allemagne notamment, le Peugeot e-2008 restylé est décliné dans une série limitée baptisée First Edition. Basée sur la version GT, cette variante dispose d’une sellerie en Alcantara étendu, de jantes de 17 pouces « Karakoy » et de la teinte de carrosserie gris Selenium, l’une des deux couleurs introduites pour le restylage avec le blanc Okenite. La France devait également avoir droit à cette édition, mais ce ne sera finalement pas le cas. L’arrivée du Peugeot 2008 restylé en concessions est prévue pour le mois de septembre 2023. Les prix seront annoncés au mois de juin pour l'Hexagone.

Media Image Image Le Peugeot 2008 restylé rejoindra les concessions en septembre 2023. Peugeot

