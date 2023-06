Peugeot 2008 (2023). Le SUV restylé face à l'ancien en vidéo Il y a des restylages qui se voient et d’autres plus subtils. Pour juger des évolutions, le mieux est encore d’avoir les deux versions sous les yeux. La rédaction de L’argus vous propose une vidéo comparative entre le Peugeot 2008 phase 1 et sa version fraîchement restylée, dite phase 2.

Le Peugeot 2008, commercialisé depuis octobre 2019, aborde la seconde partie de sa carrière en adoptant un nouveau visage. Ce restylage intervient quelques mois avant celui du Renault Captur (fin 2023), son éternel rival. Si les projecteurs sont forcément braqués vers le modèle au losange, il ne faut pas sous-estimer les seconds couteaux du segment. De plus en plus de constructeurs investissent le juteux marché des SUV urbains : Jeep avec son Avenger, Fiat avec sa 600 (révélation le 4 juillet), Alfa Romeo en 2024 alors que d'autres préparent des évolutions sur leur modèle comme Toyota avec son C-HR (renouvellement début 2024) ou encore Skoda avec son Kamiq (restylage à l'automne 2023). Tous affûtent leurs armes avec pour ambition de détrôner le n° 1 des ventes en Europe. Le Peugeot 2008 phase 2 sort donc les griffes. Voyons en vidéo, et dans le détail, ce qui change sur ce SUV restylé.

Des griffes à la place des crocs

Visuellement, le nouveau 2008 se remarque facilement. L’équipe de design Peugeot, désormais dirigée par Matthias Hossann, a remplacé les feux de jour à LED en forme de crocs par trois griffes. Une nouvelle signature lumineuse inaugurée par la 508 en avril dernier. Ces points lumineux figurent toujours de part et d’autre de la calandre, mais dans un emplacement trapézoïdal délimité. La calandre apparaît plus grande et intègre de nouveaux motifs qui se prolongent plus largement dans le bouclier. Le dessin de ce dernier a d’ailleurs évolué, avec une entrée d’air plus imposante sous la plaque d’immatriculation. Les phares ne changent pas de forme. En revanche, les optiques de la version haut de gamme GT sont reconnaissables à leurs trois modules d’éclairage full LED.

À l’arrière, le dessin des feux n’évolue pas. Mais toutes les versions profitent dorénavant de LED formant des motifs horizontaux. Les clignotants et les feux de recul adoptent eux aussi des diodes, moins énergivores. La nouveauté la plus visible au niveau du hayon reste la suppression du lion Peugeot. Le constructeur a préféré écrire son nom, avec une police de caractères plus stylisée, dans le bandeau noir situé entre les feux. Une barrette noire apparaît, en outre, au-dessus de la plaque d’immatriculation ; elle abrite la caméra de recul disponible de série sur la version GT. Soulignons aussi que tous les modèles sont désormais pourvus de rétroviseurs avec une coque noire. Poursuivons notre tour du véhicule à l’intérieur…

Des évolutions subtiles dans l’habitacle

À bord, les changements sont minimes et l’implantation du mobilier est inchangée. Le 2008 phase 2 dans sa version de base, Active, s’équipe encore des compteurs à aiguilles. Ce n'est pas le cas des finitions Allure et GT, qui profitent d’une instrumentation numérique de 10 pouces avec effet 3D holographique sur le haut de gamme. Au centre de la planche de bord trône l’écran multimédia désormais de 10 pouces en série, contre 7 par le passé.

Le software (logiciel) comme le hardware (mémoire ram…) du système multimédia ont été mis à jour, reprenant la configuration inaugurée par la 308. Il est désormais possible d’afficher des widgets comme sur son smartphone et de faire des mises à jour à distance (OTA). Peugeot a également amélioré la définition à partir du milieu de gamme. Malheureusement, notre modèle de présérie ne nous a pas permis de tester la rapidité et les fonctionnalités de l’interface. Mais nous ne manquerons pas d'y remédier dès notre premier essai. Seule évolution bien visible, la cartographie du GPS occupe désormais tout l’écran d’affichage. Un grief que nous soulignions systématiquement par le passé.

Autre changement annoncé, mais là il faut croire Peugeot sur parole : le dessin du levier de vitesses de l’unique 2008 à boîte mécanique (PureTech 100) a été modifié. Sur les autres versions, la commande de la boîte automatique reste présente sous la forme d’un petit sélecteur positionné à fleur de console centrale. Le chargeur à induction, toujours caché derrière un couvercle (qui intégre un support de smartphone bien pratique) est trois fois plus puissant que par le passé. Deux prises USB-C sont désormais fournies de série. Les touches piano, situées sous l’écran central, sont fidèles au poste. Seuls quelques pictogrammes ont été supprimés pour gagner en lisibilité. Sur notre version GT, la planche de bord et les sièges profitent d’inserts en Alcantara et de surpiqûres de couleur jaune Kryptonite, la même que celle de la 508 PSE.

Une bonne habitabilité conservée

D’un point de vue dimensions, Peugeot n'a rien changé. Le 2008 mesure toujours 4,30 m de long pour 1,55 m de haut et 1,99 m de large (avec rétros). On passe donc rapidement sur le chapitre habitabilité ! Le 2008 est toujours bien positionné dans la catégorie. On notera toutefois une petite nouveauté aux places arrière, puisque le dos de la console centrale intègre dorénavant une prise USB-A et une prise USB-C. En option (1 000 €), un toit ouvrant panoramique avec velum électrique permet d’apporter davantage de luminosité dans l’habitacle. Côté coffre, le plancher se module toujours sur deux niveaux. La capacité est de 434 l sous tablette. Une fois les dossiers arrière rabattus, le volume de chargement total atteint près de 1 500 l.

Un nouveau moteur électrique de 156 ch

Sous le capot du Peugeot 2008, on retrouve les mêmes blocs thermiques que ceux de la gamme actuelle : deux essence de 100 ch et 130 ch et un diesel BlueHDi de 130 ch. Seuls les deux blocs les plus puissants font équipe avec la boîte EAT8. D’ici au mois de septembre, une nouvelle génération du 1.2 PureTech avec une distribution par chaîne et un turbo à géométrie variable, dont profite déjà le cousin Opel Mokka, sera déployée.

La grosse nouveauté concerne l'e-2008, qui représente près de 2 ventes sur 10 en Europe. Sur cette phase 2, un bloc électrique signé E-Motors de 156 ch, alimenté par une batterie de 54 kWh, fait son apparition. C’est la même chaîne de traction que sur l'e-208. Le constructeur annonce une autonomie de 406 km, soit 60 km de plus que ce qu'offre le moteur électrique de 136 ch. Cette version, pourvue d’une batterie de 50 kWh, ne disparaît pas pour autant du catalogue. Peugeot la garde et va relancer sa production dès 2024. De quoi permettre au 2008 de conserver un prix d’appel plus attractif (lire plus bas).

En janvier 2024, le 2008 recevra la motorisation 1.2 PureTech hybride 48V, récemment dévoilée sur les 3008 et 5008. Ce bloc se compose d’un petit moteur électrique synchrone de 28 ch (21 kW) fourni par E-Motors et implanté dans une inédite boîte e-DCS6 électrifiée conçue par Punch Powertrain. À la clé : une réduction de la consommation et des émissions de CO 2 .

Un Peugeot 2008 pas plus cher

La gamme du Peugeot 2008 s’articule autour de trois finitions : Active, Allure et GT. Notez que deux nouvelles teintes rejoignent le catalogue : un gris et un blanc avec des reflets gris-bleu. Le ticket d’entrée est fixé à 26 400 € en essence (PureTech 100 ch). De série, le SUV reçoit un écran central de 10 pouces, des jantes en tôle de 16 pouces, une climatisation automatique et des rétroviseurs électriques. Cette version Active reprend sans grands changements l’équipement de l’ancienne finition Active Pack, sauf sur les versions électriques qui ne profitent plus de la pompe à chaleur et du démarrage mains libres.

À propos des versions zéro émission à l'échappement, comptez 41 600 € pour la nouvelle proposition de 156 ch et 40 150 € pour le moteur électrique de 136 ch, qui ne fera son retour en production qu’en 2024 (hors bonus de 5 000 €). Les montants des PureTech 130 et BlueHDi 130 diminuent de leur côté de 470 € avec un tarif de base fixé à respectivement 31 700 et 33 400 €.

Active Allure GT Électrique 136 ch (100 (kW) - batterie 50 kWh* 40 150 € 41 950 € 43 650 € 156 ch (115 (kW) - batterie 54 kWh 41 600 € 43 400 € 45 100 € Essence PureTech 100 BVM6 26 400 € 28 200 € - PureTech 130 EAT8 - 31 700 € 33 400 € Diesel BlueHDI 130 EAT8 - 33 400 € 35 100 €

* production à partir de 2024

Assemblé en Espagne, à Vigo, le Peugeot 2008 sera commercialisé à compter du mois de septembre. Le SUV va pouvoir poursuivre sa carrière tranquillement jusqu'en 2026. Date à laquelle sera lancé son remplaçant (code P34) qui inaugurera la plate-forme 100% électrique STLA Small.

