Peugeot 2008 restylé (2023). Prix, finitions et équipement du petit SUV EXCLU. Quelques semaines après ses premières photos officielles, le 2008 restylé dévoile ses tarifs. Le rival du Renault Captur gagne une motorisation électrique en plus, mais réduit son offre thermique et restreint sa palette de finitions. Ses prix sont désormais compris entre 26 400 et 45 100 €.

Voir les photos La version restylée du Peugeot 2008 affiche des prix en légère baisse, sans trop rogner sur l'équipement.

Ces dernières années, les tarifs des Peugeot ont souffert d’une inflation parfois spectaculaire. On pouvait donc craindre le pire pour la version restylée du 2008, l’un des best-sellers de la marque au Lion. Mais heureusement, la découverte des prix de cette « phase 2 », L'argus s'est procuré en exclusivité, ne réserve pas que des mauvaises surprises. Le ticket d’entrée est même en légère diminution. Il passe de 26 570 € à 26 400 €, pour le même trois-cylindres turbo-essence 1.2 Puretech 100 ch qu’auparavant. Il faudra y ajouter un petit malus écologique de 50 à 75 €.

Deux puissances et deux batteries pour le e-2008

Media Image Image La version 100 % électrique e-2008 se dédouble. Dès 2024, l'ancien moteur de 136 ch sera épaulé par un nouveau bloc de 156 ch, associée à une batterie de plus grande capacité. Matthieu Meheust

Le e-2008 électrique devient également plus abordable. Hors bonus écologique, il démarre à présent à 40 150 €, soit une baisse de 800 €. C’est loin d’être négligeable. En contrepartie, pour cette somme, c’est encore l’ancien moteur de 136 ch et sa batterie de 50 kWh bruts qui vous attendent. Au passage, Peugeot a relégué la pompe à chaleur, bien utile pour sauvegarder l’autonomie en hiver, au rayon des options, alors que le démarrage mains libres est supprimé sur cette entrée de gamme. La version dotée du bloc e-Motors de 156 ch et d’un accumulateur de 54 kWh, principale nouveauté technique de ce lifting, n’entrera pour sa part en production qu’en 2024. Ce qui ne l’empêche pas d’être déjà proposée à la commande, moyennant 41 600 € minimum. C’est désormais elle qui coiffe la gamme, en grimpant jusqu’à 45 100 € en finition haute GT.

Une offre thermique réduite au départ

Comme le veut la tendance, l’offre thermique du Peugeot 2008 diminue. Le 1.2 Puretech 130 n’est plus disponible en boîte manuelle. Il est forcément associé à la transmission automatique EAT8, et seulement disponible à partir du deuxième niveau de finition Allure. Pour mettre la jambe gauche au repos, il faudra ainsi s'acquitter de 31 700 € minimum. Cela reste toutefois beaucoup moins cher que le diesel 1.5 BlueHDi 130, qui demeure au catalogue. Ce dernier commence à partir de 33 400 €, avec la même EAT8 et le même niveau d’équipement que le PureTech 130.

Media Image Image La version à hybridation légère du 1.2 Puretech apportera de nombreuses nouveautés, mais seulement début 2024. DR

Début 2024, des variantes à hybridation légère viendront s’y ajouter. Elles recevront une originale transmission à double embrayage fournie par Punch Powertrain, ainsi qu’une évolution du 1.2 Puretech dotée d’une distribution par chaîne et d'un turbo à géométrie variable. Proposées avec 100 ou 136 ch, elles permettront de mieux s’opposer au Renault Captur E-Tech 145, même si elles ne pourront pas rouler aussi souvent en mode « zéro émission » . Mais en attendant, ce 2008 restylé fait le grand écart entre du 100 % thermique et du 100 % électrique.

Seulement trois niveaux de finition

La palette de finitions est également plus resserrée qu’avant cette cure de jouvence. L’ancien deuxième niveau Style est supprimé, tout comme l’Allure Pack qui se distinguait peu de l’Allure. La version de base Active Pack a, elle, été rebaptisée Active. Sans grands changements sur l’équipement, hormis la suppression de la pompe à chaleur et du démarrage mains libres déjà évoquées pour le e-2008 136 ch. Elle profite même de quelques nouveautés apparues avec ce lifting, comme un écran tactile plus grand, des fonctions Android Auto et Apple Carplay utilisables sans fil ou les fameux feux diurnes à trois griffes.

Media Image Image Le nouvel écran tactile 10 pouces fait partie de la dotation de série. SP/Peugeot Media Image Image Les versions GT disposent de phares à l'éclairage plus sophistiqué. SP/Peugeot

Par rapport au précédent modèle, la finition intermédiaire Allure gagne pour sa part l’aide au stationnement avant, ainsi que le démarrage mains libres. En contrepartie, elle est la seule à voir ses tarifs grimper. Le haut de gamme GT devient en effet plus accessible que par le passé. En version 136 ch, le e-2008 culmine par exemple à 43 150 €, au lieu de 44 950 € avant cette cure de jouvence. Les PureTech 130 et BlueHDi 130 diminuent de leur côté de 470 €. Mais cela s’explique en partie par la suppression de la navigation intégrée, qui devient une option à 250 €. Pas de quoi chagriner les nombreux automobilistes qui préfèrent aujourd’hui utiliser les applications de leurs smartphones via Android Auto ou Apple Carplay.

Prix du Peugeot 2008 restylé (juin 2023)

Prix en euros Active Allure GT Essence PureTech 100 BVM6 26 400 28 200 - PureTech 130 EAT8 - 31 700 33 400 Diesel BlueHDI 130 EAT8 - 33 400 35 100 Electrique e-2008 136 ch/50 kWh 40 150 41 950 43 650 e-2008 156 ch/54 kWh 41 600 43 400 45 100

Principaux équipements Peugeot 2008 restylé (juin 2023)

Media Image Image Peugeot 2008 restylé en finition de base Active. Peugeot

Active

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes

Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique 3,5'' TFT

Radio DAB avec écran tactile couleur 10’’ SD, Bluetooth®, Mirror Screen sans fil

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore

Air conditionné automatique monozone

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et

rabattement électriques

Jantes tôle 16" avec enjoliveurs

Media Image Image Planche de bord du Peugeot 2008 restylé en finition de base Active. DR

En plus sur électrique

Démarrage mains libres (sauf sur motorisation électrique 136 ch)

Console haute avec accoudoir et frein de stationnement électrique

Câble électrique mode 3 triphasé 22 kW

Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé

Allure

Media Image Image Peugeot 2008 restylé en finition Allure. Peugeot

En plus d’Active :

Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute 10'' numérique

Peugeot i-Connect : Radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10" HD

Aide au stationnement avant et arrière, graphique et sonore

Plancher de coffre modulable 2 positions

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées

Barres de toit longitudinales Noir Brillant

Rétroviseur intérieur électrochrome

Jantes alliage 17'' diamantées

Console haute avec accoudoir & frein de stationnement électrique

En plus sur électrique

Démarrage mains libres

GT

Media Image Image Peugeot 2008 restylé en finition GT. Peugeot

En plus d'Allure :

Projecteurs Peugeot Full LED Technology améliorés

Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute 10'' numérique

Caméra de recul HD, aide au stationnement avant et arrière, graphique et sonore

Volant compact cuir fleur avec commandes multimédia intégrées

Toit Black Diamond

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

Recharge smartphone sans fil (15 W)

Accès et démarrage mains libres Proximity

Surtapis avant et arrière

Media Image Image Les coloris disponibles en France sur le Peugeot 2008 restylé. DR

