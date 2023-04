Peugeot 2008 restylé (2023). Une image officielle et une date de présentation La deuxième génération du Peugeot 2008 s’apprête à être restylée. Une première image officielle du SUV vient d’être envoyée aux médias par le constructeur au Lion. L’invitation livre également une autre précieuse information : sa date de présentation. Rendez-vous le 4 mai prochain.

Le calendrier 2023 des nouveautés Peugeot est particulièrement riche. Après la présentation de la 508 restylée et en attendant celle du Peugeot 3008 III, puis du lifting de la 208, c’est le plus petit des SUV au Lion qui fait parler de lui. Le Peugeot 2008, deuxième du nom, va bénéficier d’un toilettage de mi-carrière. De quoi lui permettre de défendre sa place de leader sur un marché des SUV urbains, toujours plus concurrentiel. Il montrera son nouveau look le 4 mai prochain.

Un style proche de la nouvelle 508

Le Peugeot 2008 restylé devrait ressembler à cela. L'argus/Oufti design Le Peugeot 2008 II phase 1 avec ses feux à LED en forme de crocs. Alexandre Krassovsky La Peugeot 508 restylée a inauguré la signature à trois griffes verticales. Peugeot

Une première photo officielle du modèle vient d’être dévoilée. Le cliché ne montre pas grand chose des évolutions de carrosserie. En revanche, on découvre un lettrage modernisé sur le hayon avec une inédite police de caractères en italique plus stylisée. Selon nos informations, le 2008 calquera son design sur celui de la récente 508. Il va ainsi adopter les griffes à LED verticales sous les projecteurs (pour les versions les plus huppées). Des modifications seront également apportées à la calandre, qui ne fera plus qu’un avec le bouclier. A l’arrière, le gros des modifications devrait concerner les feux avec une nouvelle signature lumineuse ainsi que le bouclier. Sur la photo teaser, il semble moins proéminent et perd ses parties en plastique noir au profit d'élements couleur carrosserie.​​​​​​

Le 2008 bénéficiera aussi de nouveaux habillages intérieurs, d’un système multimédia plus perfectionné (hérité de la 308) et d’une offre plus complète d’aides à la conduite (alerte de trafic arrière, adaptation de la vitesse intelligente…) afin de lui permettre de répondre à la nouvelle norme GSR II dès le 1er juillet 2024.

Un nouveau moteur électrique

Media Image Image Le bouclier arrière apparait moins proéminent sur la photo teaser que sur notre illustration. L'argus/Oufti design

L’image teaser envoyée par le constructeur présente la version électrique du SUV. Un e2008 auquel Peugeot offrira le nouveau moteur de 156 ch, développé par Emotors, et déjà installé sur le DS3 E-Tense. Une batterie de plus grande capacité (52 au lieu de 50 kWh) permet de grappiller quelques précieux kilomètres d'autonomie. Le constructeur sochalien continuera de proposer des moteurs thermiques au catalogue avec toujours le diesel 1.5 BlueHDi 130 et l'essence 1.2 PureTech de 100 ou 130 ch. Dans un second temps, le SUV restylé gagnera (enfin) un moteur hybride avec le nouveau moteur 1.2 PureTech, équipé d’une boîte automatique électrifiée DCS de Punch Powertain. Il devrait être disponible en deux niveaux de puissance : 100 et 136 ch. Pour l’heure, les tarifs ne sont pas encore connus, mais ils devraient logiquement grimper. Le ticket d’entrée est aujourd’hui fixé à 26 570 € en essence et à 40 950 € en électrique

