Peugeot 2008 restylé cabriolet (2023). Pourquoi Peugeot a raison de ne pas le commercialiser ? Tout juste présenté dans sa version restylé, le Peugeot 2008 vient d’être virtuellement décliné dans une version cabriolet. Ce qui aurait pu être un concurrent du Volkswagen T-Roc décapotable ne fait pas partie des plans du constructeur. Un mal pour un bien au vu des chiffres de vente du segment.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Ce Peugeot 2008 cabriolet réalisé par le designer hongrois X-Tomi vous fait envie ? Dommage car il ne verra jamais le jour. X-Tomi Design

Quelques jours après la présentation officielle du Peugeot 2008 restylé, le designer hongrois X-Tomi n’a pas perdu de temps pour imaginer une version décapotable du SUV urbain. Ce dernier fait tomber le toit dans une déclinaison haut de gamme GT 100% électrique. Si le résultat est cohérent, le véhicule ne restera qu’une chimère. Les explications sont nombreuses pour justifier la non-commercialisation de ce qui aurait pu être un rival du Volkswagen T-Roc.

Un dessin spécifique

Media Image Image Si le dessin de la face avant ne pose pas vraiment de problèmes pour transformer le SUV... Peugeot Media Image Image ...celui de la partie arrière réclamerait de nombreuses modifications pour retirer le toit et assurer la rigidité. SP/Peugeot

Mis à part Volkswagen et son T-Roc, les constructeurs sont peu nombreux à s’aventurer sur le marché de niche des SUV décapotables. Il faut dire que le pari est osé puisque ce type de véhicule demande d’adopter un dessin bien spécifique pour être réalisé, ce que ne présente pas le Peugeot 2008 restylé. A la différence du T-Roc ou du Range Rover Evoque, dont la variante cabriolet a été prévue dès la conception du modèle, la ceinture de caisse du SUV urbain n’est pas parfaitement horizontale. Les flancs et l’arrière du véhicule demanderaient à être retravaillés pour accepter le passage d’une carrosserie à trois portes ainsi que l’espace nécessaire au pliage de la capote. Des lignes trop complexes pour décliner un véhicule tel quel dans une version découvrable. Cela obligerait Peugeot à opérer de nombreux changements et à alourdir davantage la facture. Rappelons qu’une version décapotable coûte entre 15 et 20 % plus cher qu’une déclinaison « classique ».

Une espèce en voie d’extinction

Media Image Image La version cabriolet du Volkswagen T-Roc ne représente que 7,6 % des ventes du SUV en France. DR

Autrefois très tendance, les cabriolets ne sont plus vraiment à la mode de nos jours. Les chiffres de vente attestent que le marché du cabriolet (tous types de véhicules compris) ne cesse de reculer année après année. Depuis 2012, il représente moins d’un pourcent des ventes de véhicules neufs. La faute au désamour des clients mais aussi à un coût de conception et de production difficile à rentabiliser excepté pour des marques haut de gamme. Certains constructeurs en ont fait les frais comme Land Rover avec le Range Rover Evoque cabriolet, qui a disparu du catalogue en 2018. Sur le marché depuis 2019, le Volkswagen T-Roc ne fait guère mieux en France. En 2022, seules 1 309 unités sur les 17 222 exemplaires vendus sont des versions cabriolets, soit 7,6 %. Voilà un des arguments qui explique que le Peugeot 2008 cabriolet ne verra jamais le jour même s'il aurait eu de l’allure.

