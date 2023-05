Peugeot 205. Des pièces détachées neuves et refabriquées proposées par L'Aventure Peugeot L’Aventure Peugeot propose aux collectionneurs une gamme de pièces détachées pour remettre à neuf ou embellir sa 205. Le stock se compose de plus 2 000 références allant des écussons aux tapis de sol en passant par différents types de joints. Il s’agit de pièces d’origine neuves ou refabriquées.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos L'Aventure Peugeot-Citroën-DS propose de nombreuses pièces pour les collectionneurs. Lacoste Laurent

Depuis 2015, l’association L’Aventure Peugeot-Citroën-DS propose aux collectionneurs un catalogue de pièces détachées d’origine, venant des stocks historiques de la marque, ou refabriquées pour celles qui sont épuisées. C’est à Sochaux, dans un entrepôt de 2 000 m², que sont stockées pas moins de 18 000 références (dont 2 000 rien que pour la 205) soit près de 200 000 pièces au total. Il y en a pour toutes les bourses, de la rondelle à quelques centimes au bloc moteur à près de 2 000 €. Lors de notre venue à Sochaux, pour réaliser notre reportage autour des 40 ans de la Peugeot 205, le magasin nous a ouvert ses portes. L’occasion de découvrir une impressionnante collection de rayonnages…

Media Image Image Quelques 18 000 références sont présentes dans les rayonnages du magasin de L'Aventure. Lacoste Laurent

De nombreux accessoires pour la 205

Le panel de véhicules Peugeot ciblé est très large allant de la 203 aux youngtimers. « Une gamme de pièces pour la génération 06 est en cours de développement » apprend-t-on sur le site de la boutique. Avec près de 130 000 véhicules encore en circulation, et un intérêt grandissant des collectionneurs à son égard, la 205 fait bien évidemment partie des modèles comptant le plus de requêtes.

Rappe de coffre, durite d'admission, pommeau de levier de vitesses et écusson font partie des milliers de références proposées pour la 205. Lacoste Laurent Des tapis de sol spécialement refabriqués pour les 205 sont proposés. Lacoste Laurent Le magasin de L'Aventure propose aussi des références de pneumatiques Michelin. Lacoste Laurent Le magasin est situé à Sochaux à quelques pas du Musée de L'Aventure Peugeot. Géraldine Gaudy - L'argus

Pour remettre en état ou embellir leur citadine, qu’elle soit GTI ou non, les collectionneurs peuvent s’offrir une longue de pièces, à des prix variés. On y trouve par exemple :

des monogrammes et des écussons (à partir de 31 €)

des pommeaux de levier de vitesses (29 €)

des rappes de coffre (129 €)

des tapis de sol (79,90 €)

des panneaux de garniture (à partir de 110 €)

des glissières de toit ouvrant

des enjoliveurs de pare-chocs (à partir de 37 €)

des joints (de porte, de culasse…) et flexibles en tous genres

des vitrages...

Notez que la mention « L’Aventure Peugeot » est apposée sur les pièces refabriquées. « Elle garantit des pièces de qualité, conformes à la pièce d’origine constructeur » précise les responsables de la plate-forme.

À lire aussi Ces 10 voitures qui ont sauvé leur marque de la faillite

Un site Internet dédié pour vos achats

Le service de pièces détachées de L’Aventure Peugeot-Citroën-DS se compose d’une dizaine de salariés et de bénévoles pour envoyer vos colis à travers le monde. Plus de 10 000 paquets sont expédiés chaque année. En France, la livraison est proposée en 48h. Les commandes sont possibles via le site boutique-laventure-association.com et sur le mail pour des demandes plus ciblées pr.classic@mpsa.com. Des besoins spécifiques ? Venez rencontrer les équipes de L’Aventure Peugeot et commander vos pièces au Salon Epoqu’Auto 2023.

Media Image Image Le service Peugeot Classic est présent sur de nombreux salons. Géraldine Gaudy / L'argus Media Image Image Les membres de l'équipe des pièces de rechange de L'Aventure Peugeot-Citroën-DS sur le Salon Epoqu'Auto en 2022. Géraldine Gaudy - L'argus

Tags