Peugeot 205 GTI PTS. Connaissez-vous l'histoire du kit Peugeot Talbot Sport ? Avant de muscler son jeu avec la GTI 1.9, Peugeot commercialisa pour la GTI 1.6 un kit PTS (Peugeot Talbot Sport) qui portait sa puissance de 105 à 125 ch. Cette option peu diffusée à l’époque fait aujourd’hui des 205 GTI PTS des modèles particulièrement rares.

Par MaxK

Voir les photos Entre 1985 et 1986, Peugeot proposa un kit PTS pour la 205 GTI 1.6. Il en améliorait nettement les performances. Peugeot

Le 40ème anniversaire de la Peugeot 205 est l’occasion de revenir sur certaines des multiples variantes de la citadine. Nombre d’entre elles étaient sportives, de la GTI à la Turbo 16 en passant par la Rallye. L’une des déclinaisons les plus turbulentes de l’auto est aussi l’une des plus rares et des plus méconnues. Il s’agit de la Peugeot 205 GTI PTS Kit 125, de son petit nom.

Peugeot Talbot Sport, du rallye à la route

La Peugeot 205 GTI fut commercialisée en 1984 avec sous son capot un quatre-cylindres 1.6 à 8 soupapes développant 105 ch à 6 250 tr/mn et 134 Nm de couple à 4 000 tr/mn. Cette mécanique n’avait aucun mal à rendre pétillante cette voiture de seulement 850 kg à vide, toutefois la concurrence offrait plus de puissance : 112 ch pour la Volkswagen Golf GTI ; 110 ch pour la Renault 5 Alpine Turbo. Alors en 1985, pendant que les 205 T16 de l’écurie officielle Peugeot Talbot Sport commençaient à s’illustrer en rallye, le constructeur au lion décida de commercialiser un kit permettant d’améliorer les performances de la GTI. La conception de celui-ci fut confiée à Danielson, société d’ingénierie spécialisée dans le sport automobile et basée à Magny-Cours. Ainsi naquit le kit optionnel PTS (Peugeot Talbot Sport).

Media Image Image A son lancement, la 205 GTI délivrait 105 ch. Peugeot

Optimisation maximale

A l’époque, tirer quelques chevaux supplémentaires d’un moteur de grande série, atmosphérique de surcroît, ne consistait pas à « débloquer » une cartographie électronique bridée d’origine à partir d’un ordinateur. Le kit PTS de la 205 GTI 1.6 comprend une culasse retravaillée, un arbre à cames modifié, des soupapes plus grandes, des conduits d’admission et d’échappement optimisés ainsi qu’un joint de culasse plus fin et renforcé. Il permet à la bombinette d’offrir 125 ch à 6 900 tr/mn et 140 Nm à 4 800 tr/mn, soit une hausse d’environ 19 % en puissance et 5 % en couple allant de pair avec un comportement plus pointu. Les bénéfices se lisent sur un chrono, avec un 0 à 100 km/h effectué en 8,5 s (-1 s) et une vitesse maximale portée à 205 km/h (+ 13 km/h). Aucun changement relatif aux liaisons au sol ou à l’esthétique du véhicule n’accompagnait l’évolution moteur.

Media Image Image Avec 20 ch de plus à aller chercher plus haut dans les tours, la GTI PTS se montrait pointue. Peugeot Media Image Image Le kit PTS concernait uniquement le moteur. Peugeot

Une option contraignante et rare

Le kit PTS devait être installé par le constructeur après sortie d’usine, sur une voiture neuve comme d’occasion, et s’accompagnait d’une plaque « agrément de prototype » fixée à côté de celle sur laquelle figurait le numéro de série de la voiture. Une fois les modifications effectuées, c’était au propriétaire de la 205 de faire réaliser une réception à titre isolé par le service des Mines (ancêtre de la DREAL) afin d’obtenir une carte grise en règle correspondant aux nouvelles caractéristiques de l’auto. Cette procédure a contribué à la rareté du kit PTS. Le contrat passé entre Peugeot et Danielson portait sur la réalisation de 18 000 kits mais le nombre d’exemplaires produits est vraisemblablement très inférieur. En 1986, la commercialisation de la 205 GTI 1.9 de 130 ch mit un terme à la carrière éphémère et discrète de cette option. Le modèle 1.6 passa à 115 ch la même année, et la 205 Rallye de 103 ch pour seulement 790 kg fut lancée en 1987. Notons que la 205 GTI ne fut pas la seule Peugeot à pouvoir être dotée d’un kit PTS ; la 505 Turbo Injection eut également droit à cette option.

Media Image Image 18 000 kits PTS devaient être produits mais les voitures ainsi équipées sont très rares. Peugeot

