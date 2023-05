Peugeot 205 GTI, T16, Griffe… la saga des sportives en vidéo La carrière de la Peugeot 205 n’aurait sans doute pas été la même sans ses déclinaisons sportives. À l’occasion des 40 ans du Sacré Numéro, la rédaction de L’argus a réuni en exclusivité, en un seul et même lieu, les modèles de série et de compétition les plus marquants de son histoire.

L’argus célèbre le quarantième anniversaire de la 205 avec une saga en deux volets. Après vous avoir fait découvrir la genèse de la citadine à travers ses maquettes, l’heure est venue de parler des déclinaisons sportives : GTI, T16, Griffe… Elles sont indissociables de la carrière du Sacré Numéro. Pour l’occasion, nous avons réuni les versions de série et de compétition les plus marquantes de l’histoire du modèle devant le musée de L’Aventure Peugeot de Sochaux. Nous avons profité de la présence d’Hervé Charpentier, le directeur de la collection, pour revenir en détail sur ces versions pas comme les autres.

La 205 T16 présentée avant la 205

L’histoire commence en 1983. Le 24 février, Peugeot présente la 205 aux yeux du monde. Mais une journée avant, le 23 février, une autre variante de la citadine a déjà fait ses débuts : c’est la radicale 205 Turbo 16, dite « T16 ». Il faut se rappeler qu’au moment où Jean Todt prend les rênes du département compétition via l’entité Peugeot Talbot Sport, en octobre 1981, le programme 205 est déjà bien avancé. Cette voiture à « l’architecture révolutionnaire » plaît beaucoup au nouveau directeur sportif, désireux de faire revenir la marque en compétition. À tel point qu’il décide d’arrêter un autre modèle en cours de fabrication : la 305 V6 Rallye (dont une maquette a été conservée dans les réserves du musée).

Media Image Image Jean Todt, directeur de Peugeot Sport, pose devant la 205 T16 en compagnie du pilote Ari Vatanen et de son copilote Terry Harryman. Peugeot Media Image Image Le projet de 305 V6 Rallye mis au placard par Jean Todt. L'argus

Seulement, pour s’engager dans le nouveau championnat du monde des rallyes créé en 1982, le Groupe B, il y a une condition sine qua non dans le règlement. Les constructeurs doivent créer 200 voitures, dérivées de leur modèle de compétition, qu’ils doivent vendre à des particuliers. C’est de là qu’est née la « 205 T16 série 200 » pourvue d’un quatre-cylindres suralimenté de 200 ch, de quatre roues motrices et d’un châssis tubulaire. Seuls les phares, les portes et le pare-brise sont communs avec le modèle de grande série, qui débute lui aussi sa carrière en mars 1984.

Media Image Image La Peugeot 205 T16 est présentée avant la 205 de tourisme. Laurent Lacoste Media Image Image Ces ouïes, installées dans les larges ailes, permettent de rafraîchir le moteur et de donner un look bestial à la 205. Laurent Lacoste

Media Image Image La 205 T16 est une stricte deux-places. Le volant est spécifique avec une inscription T16. Laurent Lacoste Media Image Image La 205 T16 « série 200 » a été fabriquée à 200 exemplaires pour permettre à Peugeot d'engager sa 205 en Groupe B. Matthieu Meheust

La 205 T16 Rallye Evo 1 (360 ch) est présentée dans la foulée et prend le chemin des pistes dès le printemps 1984. « Cette variante a eu un développement beaucoup plus court que le modèle de tourisme, détaille Hervé Charpentier. Elle a été mise au point en seulement quatorze mois ». Ari Vatanen, à qui certains ont fortement déconseillé de rejoindre l’écurie française, fait des débuts en fanfare au volant du bolide. Sur les cinq courses auxquelles il prend part, il en remporte trois ! En 1985, la 205 confirme tout son potentiel et, pour sa première saison complète, s’impose en tête du championnat du monde grâce à Timo Salonen. Juha Kankkunen récidive en 1986 au volant d’une Evo 2, reconnaissable notamment à ses ailerons XXL. Des appendices aérodynamiques nécessaires pour répondre à la montée en puissance des moteurs (450 ch). Cette année-là, Ari Vatanen, qui remportait tout, fait une violente sortie de route en Argentine. Elle lui vaut dix-huit mois de convalescence. D’autres accidents, à l’issue plus tragique, vont convaincre la Fédération internationale du sport automobile (FISA) de mettre un terme au Groupe B.

Media Image Image La 205 T16 Evo 1 débute sa carrière sur les pistes en 1984. Matthieu Meheust / L'argus Media Image Image La Peugeot 205 T16 Evo 1 arbore les couleurs de la nouvelle entité Peugeot Talbot Sport. Matthieu Meheust / L'argus

Privé de rallye, Peugeot s’oriente vers le rallye-raid en 1987. Avec succès. La 205 T16 Grand Raid, reconnaissable à ses plaques de désensablage fixées sur la lunette arrière, remporte plusieurs épreuves, dont le Paris-Dakar avec Ari Vatanen revenu à son plus haut niveau. En 1988, Juha Kankkunen s’offre à son tour la victoire au général. En 1989, Peugeot met officiellement sa 205 T16 à la retraite et la remplace par la 405 Turbo 16.

Media Image Image La 205 Grand Raid a remporté à deux reprises le Paris-Dakar. Laurent Lacoste

Peugeot 205 GTI & Co

En parallèle de son programme de compétition, Peugeot développe l’offre de la 205 de série. Au lancement, la gamme compte plusieurs motorisations essence, de 60 à 80 ch pour la GT. Elle s’enrichit de versions diesel en septembre 1983. Le 1er mars 1984, le monogramme GTI arrive sur la citadine. Avec ce modèle, Peugeot a pour objectif de tenir tête à la Volkswagen Golf, commercialisée depuis 1976. La firme de Sochaux se positionne différemment grâce à un véhicule plus petit (donc plus léger), mieux équipé et plus abordable. « Peugeot veut séduire une clientèle jeune avec une voiture plus typée sport et un moteur plus péchu que celui de la GT » souligne Hervé Charpentier.​​​​​

La ligne des sportives Peugeot 205 de tourisme. Laurent Lacoste La Peugeot 205 1.6 est la première GTI de la marque. Laurent Lacoste Sur le montant arrière est précisée la cylindrée du modèle. Laurent Lacoste Un kit PTS (Peugeot Talbot Sport) permet d'augmenter la puissance des versions 1.6 ou 1.9. Laurent Lacoste La 205 sportive cabriolet porte les initiales CTI. Centre d'Archives de Terre Blanche Les jantes de 15 pouces sont réservées aux 205 vitaminées. Laurent Lacoste Derrière le volant, l'instrumentation compte plus de compteurs que celle des 205 classiques. Laurent Lacoste En mars 1986, la 205 GTI se décline en une version 1.9 avec 130 ch sous le capot. Laurent Lacoste La 205 Griffe fait partie des modèles rares et particulièrement recherchés. Laurent Lacoste La 205 Griffe est une série limitée à 3 000 exemplaires. Laurent Lacoste La 205 Griffe gagne des équipements de série comme la direction assistée. Mais impossible d'avoir la climatisation dans ce cas. Laurent Lacoste

Sous le capot de la 205 GTI Peugeot a installé un 1.6 de 105 ch, puis 115 ch en mars 1986*. Le modèle décliné en quatre coloris au lancement (rouge, noir, blanc, gris) est proposé en trois portes et en cabriolet (CTI en mars 1986). Les montants arborent les trois lettres magiques et précisent la cylindrée. Plus tard, en octobre 1986, Peugeot lance une version 1.9 de 130 ch (XU9JA). Elle conserve ses attributs spécifiques comme les jantes, le liseré rouge qui parcourt la carrosserie et les phares longue portée. L’habitacle reste différent de celui d’une 205 classique avec des élements de couleur rouge, un volant siglé GTI et une instrumentation de bord plus fournie que sur la 205 de « M. Tout-le-monde ». Elle gagne aussi des freins à disque. « On est dans une voiture haut de gamme qui s'adresse à un public jeune avide de technologie et de puissance », mentionne le directeur de la collection Peugeot. Il ajoute qu’avec cette voiture Peugeot veut faire mouche auprès de la clientèle française et étrangère. « Elle va devenir une référence en France, mais surtout en Allemagne ! », s’amuse Hervé Charpentier.

Media Image Image Le vert Fluorite, les jantes grises et les clignotants blancs sont spécifiques à cette version Griffe. Laurent Lacoste

En 1990, la gamme 205 sportive s’enrichit encore. Une série limitée baptisée Griffe fait son apparition. Cette déclinaison est née grâce à Jean Todt. C’est lui qui a eu l’idée de customiser sa 205 1.9 GTI de fonction en la recouvrant d’une inédite teinte verte et en la chaussant de jantes peintes en gris anthracite. Il n’en fallait pas moins pour séduire les équipes marketing de Peugeot, qui décident de reprendre le concept et d’en produire 3 000 exemplaires. La série spéciale, dérivée d’une 205 GTI 1.9, reçoit de série de nombreux équipements proposés en option comme l’intérieur cuir, la direction assistée (DA), l’ABS ou encore les rétroviseurs chauffants. Mais elle fait l’impasse sur la climatisation (incompatible avec la DA). L’intérieur est recouvert d’une tapisserie grise spécifique au modèle.

Media Image Image Près de 300 000 exemplaires de la Peugeot 205 GTI vont être commercialisés jusqu'en 1994. Laurent Lacoste

En 1992, à deux ans de sa retraite, la 205 GTI se voit greffer un pot catalytique qui réduit la puissance de son 1.9 de 130 à 122 ch. Les millésimes 1993 et 1994 feront partie de ceux un peu moins aimés, mais pas moins recherchés. La 205, et plus particulièrement sa version GTI, fait aujourd’hui partie des véhicules les plus collectionnés en France. Une enquête de L’argus réalisée en mars avec les chiffres de NGC-Data® montrent que les ventes du modèle ont progressé de près de 16 % entre 2021 et 2022.

La 205 à l'honneur au Musée Peugeot

Tous les modèles présents dans ce reportage photo/vidéo sont à retrouver au sein du musée de L'Aventure Peugeot le temps d'une exposition anniversaire jusqu'au 3 septembre 2023. Vous y croiserez même deux autres pépites : la 205 T16 Evo 2 et la 205 Dakar. Les véhicules sont exposés dans le cadre des célébrations du quarantième anniversaire avec une dizaine d'autres modèles civilisés : de la maquette M24 à la Roland-Garros en passant par la Junior. Pour les amoureux du modèle, ne manquez pas le grand rassemblement des 7, 8 et 9 juillet à Sochaux.

* Un kit PTS (Peugeot Talbot Sport) lancé en décembre 1984 permet d'offrir 20 ch de plus à la 205 GTI.

