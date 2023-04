Peugeot 208 HYbrid FE. Le concept super-économe fête ses 10 ans En 2012, le gouvernement voulait imposer aux constructeurs français de commercialiser une voiture à prix raisonnable et consommant moins de 2l/100 km à l'horizon 2020. Peugeot a relevé le défi avec le concept 208 HYbrid FE. Retour sur cette prouesse technologique « made in France ».

Cher au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le projet de voiture française émettant moins de 50 g de CO 2 /km, soit 2l/100 km, n'a pas manqué de faire des émules. PSA et Renault ont travaillé à la réalisation de ce projet fou devant déboucher sur la commercialisation d'un modèle du segment B, celui des Clio et 208, à l'horizon 2020. Si Renault a transformé l'essai en 2014 avec le prototype hybride rechargeable Eolab, Peugeot a été le premier à y parvenir grâce à la Peugeot 208 HYbrid FE, un concept particulièrement abouti présenté au Salon de Francfort en septembre 2013. Ce dernier a établi un record mondial pour un véhicule hybride essence non-rechargeable, homologué par l'UTAC : celui de ne rejeter que 46 g de CO 2 /km, soit une consommation de 1,9 l/100 km (cycle NEDC). Une voiture expérimentale que L'argus a essayée sur le sur le circuit de Mortefontaine en novembre 2013.

Un concept hybride basé sur la 208 1.0 VTi

Pour réussir le pari de la voiture « 2l/100 km » appelée de ses vœux par l'exécutif français, Peugeot est parti d'un modèle existant, la 208, dotée du moteur essence 1.0 VTi 68 ch. Le développement de la 208 HYbrid FE a été réalisé autour de trois axes : amélioration de l'aérodynamisme et réduction du poids, optimisation du moteur et de la boîte de vitesses, et enfin hybridation. Tout cela pour remplir l'objectif « 49-8 », pour 49 g de CO 2 /km et 8 s de 0 à 100 km/h.

Media Image Image Si la 208 1.0 VTi 68 ch qui a servi de base à ce concept HYbrid FE apparaît déjà bien modifiée à l'extérieur, les principales innovations sont moins visibles puisqu'elles concernent la structure et la motorisation hybride. L'argus

Aérodynamisme et poids en baisse

La 208 1.0 VTi 68 ch de série pesait 975 kg et offrait un Cx déjà intéressant de 0,31. Pour réussir le pari des 2l/100 km, les ingénieurs ont donc commencé par s'attaquer à réduire ces valeurs au maximum. De nombreux éléments ont donc été modifiés tels la calandre et l'arrière, entièrement redessiné. Les rétroviseurs latéraux ont été supprimés au profit de caméras tandis que les poignées sont devenues affleurantes. Le résultat est un Cx légèrement inférieur à 0,25, soit une amélioration de 25 %.

Media Image Image On ne reconnaît presque plus la 208 tellement l'arrière a été retravaillé, notamment avec un pare-chocs spécifique et des appendices aérodynamiques. L'argus Media Image Image Plus de rétros mais des caméras. Quant aux poignées de porte, elles sont devenues affleurantes, toujours dans un souci d'optimisation de l'aérodynamisme. L'argus

La 208 a également perdu 200 kg au total, soit un allègement global de 20 %, notamment grâce à l'emploi masif de matériaux composites, d'aluminium et même de magnésium. Les trains de type Pseudo McPherson ont ainsi hérité d'une lame composite montée en position transversale remplaçant plusieurs pièces (ressorts de suspension, triangles inférieurs et barre anti-roulis), permettant un gain de poids de 20 kg. Des polycarbonates ont également été utilisés pour les panneaux de carrosserie, les vitrages ainsi que dans l’habitacle.

Optimisation du moteur et de la boîte de vitesses

Le petit trois-cylindres a été profondément revu pour offrir le meilleur de lui-même, non pas en termes de performances, mais plutôt en matière d'efficience. Le vilebrequin, les bielles et les pistons ont été remplacés et l'alésage augmenté, le tout pour porter la cylindrée de 999 à 1233 cm³. Le graissage de la boîte mécanique pilotée à cinq rapports a lui aussi été revu pour réduire le volume de lubrifiant et éviter le barbotage des pignons, consommateur d’énergie. Et pour l'occasion,Total a développé une huile spécifique de grade 0W12 ultra fluide pour réduire les frottements au maximum. Toutes ces optimisations ont permis de réduire la consommation de 10 %.

Media Image Image Le moteur essence, initialement un 1.0 VTi, est lui aussi méconnaissable tant il a été modifié. Sa cylindrée est passée de 999 à 1233 cm3. L'argus

L'indispensable hybridation

Les deux premières étapes du processus n'étaient pas suffisantes pour accomplir la « mission 49-8 » comme on la désignait à l'époque chez Peugeot. C'est la raison pour laquelle la 208 HYbrid FE a dû également innover avec sa chaîne de traction hybride inspirée de la compétition d'endurance, et plus particulièrement de la 908 HYbrid4 dont le développement a été abandonné pour des raisons financières. Le trois-cylindres et sa boîte pilotée ont été associés à un moteur électrique d'un poids réduit de 7 kg développant 30 kW (41 ch), ainsi qu'à une batterie Lithium-ion de 0,56 kWh pesant 25 kg. Lors des phases de ralentissement, que ce soit au lever de pied ou au freinage, le véhicule était décéléré en priorité par le moteur électrique lequel récupèrait l'énergie pour recharger la batterie.

Media Image Image La 208 HYbrid FE hérite notamment d'un moteur électrique de 30 kW (41 ch) et d'une batterie Lithium-ion de 0,56 kWh. L'argus Media Image Image Lors de notre essai il y a 10 ans maintenant, nous avions pu constater que la 208 HYbrid FE n'était pas seulement sobre : ses prestations dynamiques n'avaient pas manqué de nous surprendre. L'argus

Lors de notre essai il y a bientôt 10 ans maintenant, nous avions pu constater que le moteur électrique animait l’HYbrid FE jusqu’à 80 km/h et qu'à partir de cette vitesse, le trois-cylindres prenait venait en renfort avec une sonorité rauque lorsque la charge de la batterie était insuffisante. Un mode de conduite Fun côtoyait le mode Eco dédié aux économies de carburant et permettait, grâce au moteur électrique, de procurer un effet coup de pied aux fesses surprenant. Après tout, cette 208 très spéciale était capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 8 s conformément au cahier des charges de la marque au lion. Fun et efficiente !

