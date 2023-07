Peugeot 208 restylée (2023). Quoi de neuf pour la rivale de la Renault Clio ? Quelques semaines après la Renault Clio, c’est au tour de la Peugeot 208 de présenter un nouveau visage. Un restylage qui s'accompagne d'une nouvelle version e-208 électrique de 156 ch et d'un inédit 1.2 Hybride e-DCS6 de 100 et 136 ch. La citadine sera lancée au mois de novembre.

Chaque année, le segment des citadines est le théâtre d’une bataille acharnée entre deux modèles : la Renault Clio et la Peugeot 208. Si la citadine au losange a longtemps dominé les ventes en France, la Lionne l'a régulièrement devancée depuis 2021. La 208 a même raflé l’an passé le trophée de la voiture la plus vendue en Europe devant la Dacia Sandero et s’est même imposée sur le segment des électriques. Si en 2023, la tendance s'est inversée, la petite sochalienne - héritière d’une lignée de neuf générations de citadines chez Peugeot - a bien pour ambition de conserver ses lauriers. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle passe par la case restylage. Un changement de look qui intervient quatre mois après celui de sa plus féroce rivale. Découvrons les nouveautés apportées au best-seller Peugeot.

Media Image Image La Peugeot 208 sera commercialisée en novembre. Peugeot Media Image Image La Peugeot 208 II phase 1 est reconnaissable à ses crocs lumineux. Adrien Cortesi

Une calandre redessinée

Commençons par l’extérieur avec comme sur la berline 508, ou plus récemment le SUV 2008, la présence d’un bouclier redessiné qui n'intègre plus des crocs mais des griffes en guise de feux de jour. Elles prennent place dans un logement noir brillant. La calandre, qui accueille le nouveau blason, apparaît plus imposante avec la disparition de l’entrée d’air au bas du pare-choc.

Media Image Image Ces tirets inclinés sur la calandre donnent une sensation qu'elle est plus large. 01/2023 Media Image Image Le blason Peugeot débarque sur la calandre de la 208 restylée. Peugeot

Le motif qui habille cette grande bouche n’est plus simplement horizontal, mais légèrement incliné. Il se prolonge jusque dans le bouclier ce qui donne une sensation de vitesse même à l’arrêt. Sur la version de base, le motif est de couleur noir brillant, tandis qu’il adopte la couleur de la carrosserie sur les finitions Allure et GT, qui constituent l’essentiel des ventes.

Nous voulions affirmer encore un peu plus sa personnalité (...) et lui donner une posture plus féline, détaille Matthias Hossann, le directeur du design Peugeot.

Les optiques conservent leur forme. Sur la version haut de gamme GT, les phares sont composés de trois modules d’éclairage indépendants. A l’arrière, les feux à LED adoptent une inédite signature. Les trois griffes ont été réinterprétées sous la forme de trois lignes horizontales et superposées. Comme à l'avant, la 208 apparaît plus large qu'elle ne l'est.

Media Image Image Les feux à LED héritent d'une nouvelle signature horizontale et superposées. Peugeot Media Image Image Le nouveau dessin des feux, très graphiques, accentuent le sentiment de largeur de la voiture. Peugeot

Le bandeau noir entre les feux accueille le nom Peugeot dans une typographie plus stylisée. Il est habillé d’une teinte Gris Basalte. Le Lion disparaît totalement du hayon. Sur la version électrique, un badge E bleu bichroïque et blanc devance les chiffres 208. Sur le haut de gamme GT, les feux de recul et les clignotants adoptent la technologie LED. La 208 conserve les mêmes dimensions et le même volume de coffre.

Peugeot 208 restylée Longueur 4,06 m Largeur 1,75 m (hors rétroviseurs) Hauteur 1,43 m Volume de coffre 309 litres (sous tablette)

Quelques nouveautés à bord

Dans l’habitacle, Peugeot n’a rien révolutionné. La 208 reprend le i-Cockpit, un concept que la première génération de la citadine a inauguré à son lancement en 2012. Au fil des années, le dispositif a évolué, intégrant notamment un écran central plus grand. Au centre de la planche de bord, la dalle de 10’’ est désormais généralisée. Auparavant les deux premiers niveaux de finition devaient se contenter d’un écran de 7’’. Comme sur le 2008 restylé, le software (logiciel) et le hardware (mémoire ram…) du système multimédia reprennent la même configuration que sur la 308. De quoi améliorer la réactivité, la fluidité et offrir davantage de fonctionnalités comme les mises à jour à distance ou la compatibilité Apple Car Play et Android Auto sans fil. La cartographie du GPS autrefois cantonné à ne s’afficher que sur une partie de la dalle s'étend désormais sur l’intégralité de l’écran. Les aides à la conduite type régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne ou système de surveillance des angles morts sont toujours proposés de série.

Media Image Image A bord, les changements ne sont pas spécialement visibles. Peugeot Media Image Image L'écran de 10'' est désormais de série sur toutes les Peugeot 208. Peugeot

Sur la finition intermédiaire et haut de gamme, la définition de l’écran adopte la technologie HD. Les différents raccourcis sont toujours accessibles via les touches piano. Peugeot a juste allégé la présentation avec quelques pictogrammes en moins sur la réglette supérieure. Un chargeur à induction 3 fois plus puissant que par le passé se cache derrière le volet de la console centrale. Pour ceux qui ne souscrivent pas à l’option, des prises USB-C font leur apparition en nombre à l’avant (2 sur les versions Allure et GT) et à l’arrière (au minimum une sur la finition intermédiaire et la e-208).

Media Image Image Une prise USB-C fait son apparition à l'arrière de la 208. Peugeot Media Image Image Les touches piano sont toujours présentes. Seule la réglette reçoit supérieure reçoit moins de pictogrammes que par le passé. Peugeot

Derrière le volant, les livrées les plus huppées Allure et GT disposent d’un combiné d’instrumentation numérique de 10’’ avec un affichage au design revu. Il est à effet 3D sur la seule version GT. Pour ce qui est de l’entrée de gamme Active, elle conserve ses compteurs à aiguilles avec un écran couleur 3,5’’ au centre. Le volant ne change pas de forme, mais reçoit le nouveau blason Peugeot. En partie basse du cerceau, les initiales GT apparaissent sur la finition homonyme. Notez que cette dernière profite d’un éclairage d’ambiance comprenant 8 couleurs et que ses sièges peuvent s’habiller, en option, d’Alcantara avec des surpiqûres Vert Adamite. Cette teinte se retrouve aussi au niveau des coutures de la planche de bord et des accoudoirs.

Media Image Image La commande de boîte de vitesses sur les versions automatiques est identique depuis le printemps 2022. Peugeot

Comme sur le SUV, la citadine Peugeot profite d’un levier de commande de boîte de vitesses modernisé. Sur les versions à boîte automatique, pas de changement avec un sélecteur toujours à fleur de la console comme depuis le printemps 2022.

Du neuf sous le capot avec des versions hybrides

Media Image Image Deux déclinaisons 100 % électriques sont proposées comme sur le 2008 : 136 ou 156 ch. Peugeot

Sous le capot de la 208, Peugeot dit adieu au Diesel (1.5 BlueHDi 100). Désormais, il n’y a plus que des versions essence, hybrides ou 100 % électriques. Deux variantes « zéro émission à l’échappement » sont proposées sur la citadine :

le classique bloc de 136 ch associé à une batterie de 50 kWh pour une autonomie annoncée d’environ 360 km

associé à une batterie de 50 kWh pour une autonomie annoncée d’environ 360 km la version de 156 ch (115 kW) avec le nouveau moteur Nidec et la batterie de 51 kW, initialement dévoilée en octobre 2022. Cette association permet à la citadine de parcourir jusqu’à 400 km avec une charge. Elle est équipée de série d’un chargeur monophasé de 7,4 kW et, en option, d’un chargeur triphasé de 11 kW. Peugeot estime les temps de recharge de 20 à 80 % entre : moins de 30 mn depuis une borne publique (100 kW) et 11h10 depuis une prise renforcée (3,2 kW).

Media Image Image Peugeot propose des moteurs hybrides de 100 et 136 ch, les mêmes que sur les 2008, 3008 ou encore 5008. Peugeot

La vraie nouveauté vient de l’arrivée de deux versions hybrides 48V de 100 et 136 ch. Le nouveau 3 cylindres 1.2 (désormais à chaîne de distribution) est associé à l'originale boîte automatique e-DCS6 contenant un petit moteur électrique. Une transmission développée par Punch Powertrain et fabriquée par l’usine de Metz-Trémery. Ainsi équipées, ces 208 afficheraient des consommations de carburant réduite de 15 %. A confirmer lors de nos prochains essais. Notez que Peugeot propose toujours des variantes essence PureTech de 75 ch (BVM 5) ou 100 ch (BVM 6).

Commercialisation prévue en novembre

Media Image Image A l'arrière, le Lion a disparu du hayon. Peugeot

De série toutes les 208 profitent de rétroviseurs noir brillant. Seule la version GT reçoit des passages de roues noir brillant et peut s’équiper d’un toit noir en option. A l’instar du 2008, la 208 reçoit de nouvelles jantes (16 ou 17’’), diamantées à partir du niveau intermédiaire. A noter que la version électrique ne sera plus produite en Slovaquie mais en Espagne à Saragosse à partir d'octobre. Les versions thermiques viendront du Maroc. La Peugeot sera commercialisée en novembre 2023 à des tarifs qui devraient rester proches de ceux de la version actuelle. A vérifier à la rentrée de septembre lors de leur publication. Notons que le constructeur a divisé par deux le nombre de finitions proposées. La 208 n’est plus disponible qu’avec les finitions Allure, Active et GT. Quant à la palette de coloris elle comprend désormais 7 teintes dont 2 nouvelles : Jaune Agueda, la teinte de lancement, et Gris Selenium.

Equipements de la Peugeot 208 restylée

Media Image Image De série, la Peugeot 208 embarque un chargeur monophasé de 7,4 kW. Peugeot

En attendant les tarifs, Peugeot a déjà livré un aperçu des équipements de la 208 restylée. Voici le détail par finition :

Active

climatisation manuelle,

vitres avant et arrière électriques,

rétroviseurs extérieurs électriques,

écran central tactile de 10 pouces,

une prise USB-C à l’avant...

Allure (Active +) :

jantes alliage 16 pouces « NOMA »,

calandre couleur carrosserie,

aide au stationnement avant et arrière,

rétroviseurs rabattables électriquement,

combiné d’instruments digital de 10 pouces et écran central tactile haute définition de 10 pouces,

système d’info-divertissement i-Connect® avec connectivité smartphone complète,

2 prises UBS-C à l’avant,

1 prise USB-C et 1 prise USB-A à l’arrière...

GT (Allure +) :

projecteurs avant Full LED,

caméra de stationnement haute définition,

accès et démarrage sans clé,

éclairage d’ambiance personnalisable,

combiné d’instrumentation digital de 10 pouces avec affichage 3D,

rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil,

passages de roues noir brillant,

monogrammes GT…

