Peugeot 3008 (2023). L'argus a approché le SUV-coupé sochalien Le futur Peugeot 3008 peaufine son développement. A mesure que sa présentation approche, en septembre prochain, son camouflage s’allège. L’argus était présent à la sortie d’usine d’une nouvelle série de prototypes. L’occasion de découvrir la poupe du SUV de 3e génération jusqu’ici largement masquée.

Voir les photos Jusqu'alors Peugeot avait jalousement caché l'arrière de son SUV-Coupé. L'opération Camo-catch permet de le découvrir. L'argus

En septembre 2023, Peugeot présentera la nouvelle et 3e génération de son SUV star : le 3008. Preuve de son arrivée imminente, depuis plusieurs mois, des prototypes lourdement camouflés sillonnent les routes du monde. Objectif ? Accumuler des kilomètres pour peaufiner les réglages en vue de la présentation, prévue en septembre, et de la proche commercialisation (mars 2024). Les véhicules, croisés jusqu’ici, avaient permis de percer à jour quelques mystères. De quoi permettre à l’illustrateur de L’argus de livrer en exclusivité un premier aperçu du rival du Renault Austral.

Media Image Image Le style du Peugeot 3008 évolue très nettement. Oufti Design - L'argus Media Image Image Malgré le camouflage, nous avions imaginé l'arrière du Peugeot 3008 3. Oufti Design - L'argus

Mais, nous étions loin d’avoir complété le puzzle… En effet, la poupe ne laissait rien transparaître de ses formes en raison de la présence d’un gros sac à dos. Le 3008 apparaissait davantage comme un cube à roulettes qu’un SUV. En ce mois de juillet, Peugeot va plus loin. Le constructeur sochalien lance à l’assaut des routes des modèles plus légèrement vêtus. L’argus a été convié à la sortie d’usine des modèles et vous livre de nouvelles images/vidéo du 3008.

Une poupe à découvert !

Ces nouveaux clichés du 3008 permettent de dire avec certitude que le 3008 ne boxe plus simplement dans la catégorie des SUV. Il s’agit désormais d’un SUV-coupé, comme le Renault Rafale. Un changement radical. Les équipes du style, dirigées par Matthias Hossann, ont d’ailleurs revu en profondeur le design modèle. Le regard évolue avec un dessin des phares plus effilé. Le bouclier accueille trois nouvelles griffes lumineuses en guise de feux de jour. Mais contrairement aux 2008 ou à la récente 208, elles ne descendent pas plus bas que la calandre. Cette dernière adopte au passage le nouveau blason Peugeot. La partie inférieure du bouclier comprend une large prise d’air, scindée en deux, et deux ouïes verticales sur les côtés.

Media Image Image L'argus Media Image Image L'argus

A l’arrière, le pavillon de toit se prolonge sous la forme d’un becquet très aérodynamique. Il adopte deux oreilles de part et d’autre d’une lunette très inclinée. Remarquez que les montants C ne sont plus pleins comme par le passé, mais vitrés. Le hayon est très vertical avec un seul de chargement qui s’annonce assez haut. Les feux, reliés par un bandeau noir très certainement, adopte une signature lumineuse à trois griffes revisitée.

Des motorisations inédites

Le 3008 livre ses informations avec parcimonie. La veille de notre déplacement à Sochaux (où il sera d’ailleurs fabriqué), le constructeur révélait les dessous du SUV. La 3e génération du modèle repose sur la plate-forme multi-énergie, STLA Medium, qui succède à la EMP2. A la différence de cette dernière, la nouvelle plate-forme a été retravaillée pour le 100 % électrique. Selon les informations exclusives de L’argus, les premiers prototypes de e-3008 reçoivent une batterie de 60 kWh ou 86 kWh. Cette dernière permettrait d’offrir jusqu’à 550 km d’autonomie avec le moteur de 218 ch.

Media Image Image Stellantis

Avec l'adjonction d’un second bloc, toujours produit par Emotors à Metz-Trémery, la puissance pourrait atteindre 388 ch. Dans cette configuration bimoteurs, il sera alors possible de disposer de 4 roues motrices. Le 3008 sera également proposé dans une inédite version hybride rechargeable de 200 ch avec une batterie d’une capacité une fois et demie supérieure à la version actuelle existante (21 kWh versus 13,2 kWh). L’autonomie en mode « zéro émission » pourrait ainsi dépasser les 80 km. Une version micro-hybride 48V (avec batterie de 0,9 kWh) associant le nouveau trois-cylindres 1.2 PureTech de 136 ch à distribution par chaîne et la boîte e-DCS6 est également au programme.

Un nouveau i-cockpit à bord du 3008

Media Image Image Le 3008 inaugure une nouvelle planche de bord avec un écran de 21''. Peugeot

Enfin dernière nouveauté et pas des moindres : la planche de bord. Peugeot introduit sur son SUV coupé le i-Cockpit Panoramic. Mais, précisons tout de suite, que toutes les versions ne profiteront pas de la grande dalle incurvée de 21’’. Bien que les écrans ne forment qu’un, l'affichage est bien séparé en deux avec d’un côté, les informations liées à la conduite et de l’autre le système multimédia, identique à celui des 308 et 408. Seuls les graphismes devraient évoluer. Cette installation équipera de série le haut de gamme GT.

Media Image Image La console centrale a été redessinée. Le sélecteur de conduite a disparu. Il prend place, sur la planche de bord, derrière le volant. Peugeot

Les autres finitions auront une implantation moins évoluée avec un double écran séparé par une discrète bande noire, comme chez BMW ou Kia par exemple. Comme sur la 308 une réglette avec des raccourcis personnalisables permettra d'accéder aux différents menus de l’écran (GPS, téléphone, radio…). Le 3008 proposera jusqu'à 10 raccourcis, soit le double par rapport aux autres modèles de Peugeot. Autre surprise à bord, la délocalisation du sélecteur de la boîte de vitesses qui passe de la console centrale (entièrement redessinée) vers la planche de bord. Il se positionne à droite du volant. Cerceau dont le design a été revu avec des commandes tactiles sur chacune des branches.

Photographiez-les !

Le SUV compact sera fabriqué en France, à Sochaux. Avis aux « car spotters » ! Si vous croisez la route d’un 3008 camouflé, dégainez votre appareil photo ou votre smartphone et publiez vos clichés sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #CAMOCATCH. Peugeot conviera quelques happy few à venir essayer en avant-première le SUV début 2024.

Media Image Image Le concours #CamoCatch peut vous permettre d'essayer en avant-première le 3008 de 3e génération. Peugeot

