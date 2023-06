Peugeot 3008 (2023). Le nouveau i-Cockpit Panoramic aura deux versions Découvrez en vidéo les secrets du « panoramic i-Cockpit », la planche de bord qui sera étrennée par le nouveau Peugeot 3008 en mars 2024. Contrairement à ce que nous révélaient les premières informations, toutes les versions ne seront pas équipées de la grande dalle de 21 pouces.

En 2012, Peugeot marquait les esprits avec son tableau de bord atypique baptisé « i-Cockpit ». Le nouveau 3008, qui sera dévoilé en septembre 2023, va marquer une nouvelle ère dans le design intérieur des véhicules de la marque. Son nom ? Peugeot panoramic i-Cockpit. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, cette architecture se démarque principalement par un large écran qui semble flotter au-dessus de la planche de bord.

Un seul écran uniquement sur la version haut de gamme

Un joli effet de style offert par cette grande dalle panoramique, légèrement incurvée et orientée vers le conducteur, qui impressionne aussi par sa diagonale de 21 pouces. C'est à ce jour l'une des plus grandes du marché automobile. Mais ce grand écran n'équipera pas toutes les versions du nouveau 3008. Il sera réservé à la finition haut de gamme (sûrement la GT). Le reste de la gamme (Allure et Allure Pack ?) aura une version moins évoluée, composée d'un double écran séparé par une discrète bande noire, comme chez BMW ou Kia par exemple. La superficie totale du i-Cockpit sera toujours la même (21 pouces), mais il n'est pas exclu que la définition des écrans soit inférieure, sachant que l'unique dalle de 21 pouces disposera d'un affichage LED Full HD.

Quelle que soit la version du i-Cockpit, l’affichage est séparé en deux parties, avec d’un côté une zone réservée au conducteur (le poste d’instrumentation) et de l’autre le système d’infotainment. Information importante, ce dernier ne sera pas inédit mais repris des Peugeot 308 et 408. Il se démarque, néanmoins, par des graphismes inédits et une nouvelle interface, sûrement adaptée à la taille de l'écran. Selon nos informations, Peugeot ne lancera sa nouvelle génération d'architecture (concoctée avec Foxconn) qu'à partir de 2026 sur la plate-forme STLA Small. Cela explique sûrement qu'il n'en a pas profité pour introduire une puce 5G. Le constructeur annonce une « ergonomie optimale ». Comme sur la 308, des touches de raccourcis (i-Toggles), positionnées sur un petit écran tactile au niveau de la console centrale, permettent d'accéder facilement à certaines fonctions (destination du GPS, contact téléphonique…). Sur le 3008, il sera possible d'avoir jusqu'à 10 raccourcis. C'est le double par rapport aux autres modèles de Peugeot.

Des commandes tactiles sur le volant

Ce nouveau i-Cockpit marque aussi la disparition du levier de vitesses sur la console centrale. Il est remplacé par une tirette, implantée sur la planche de bord, à droite du volant. Peugeot a revu le design de ce dernier. Il intègre notamment des touches tactiles de chaque côté des branches. Un choix qu’avait fait Volkswagen par le passé sur ses modèles (Golf, ID.3…) avant de faire marche arrière à la demande des clients (sur le futur Tiguan, par exemple). Interrogé sur le sujet par L'argus, un porte-parole de Peugeot assure que les commandes font toujours appel à des boutons physiques. L'aspect lisse en surface est juste pour le côté esthétique. Un détail que nous ne manquerons pas de vérifier lors de la révélation du nouveau 3008 à la rentrée prochaine.

