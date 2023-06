Peugeot 3008 (2023). Le SUV compact inaugure le panoramic i-cockpit Alors qu'il ne sera présenté qu'au mois de septembre et commercialisé en mars 2024, le nouveau Peugeot 3008 dévoile déjà sa planche de bord en intégralité. Comme L’argus vous l’annonçait, le SUV compact inaugure un i-cockpit totalement revu, dominé par un large écran panoramique.

Voir les photos Bien avant de montrer sa carrosserie, la troisième génération de 3008 dévoile sa planche de bord. Elle marque une vraie rupture avec les Peugeot actuelles. Peugeot

Dévoiler la planche de bord d’une voiture avant sa carrosserie ? Ces dernières années, plusieurs constructeurs ont choisi cette stratégie. Même si le style extérieur reste une des principales motivations d’achat, l’habitacle en est aussi une autre. Notamment chez Peugeot, dont le i-cockpit a toujours suscité des avis très tranchés. Après avoir fêté le dixième anniversaire de cet aménagement intérieur original, fin 2022, la marque au Lion s’apprête à le bouleverser. C’est le nouveau 3008 qui inaugurera ces changements. Lancée en mars 2024, cette troisième génération du SUV compact préféré des Français ne dévoilera intégralement ses lignes de SUV-coupé qu’en septembre 2023. Mais sa planche de bord n’a déjà plus de secrets grâce à une première série de photos officielles. Ces dernières confirment nos informations exclusives publiées il y a quelques mois.

Un immense écran « en lévitation »

Comme nous vous l'annoncions, le morceau de bravoure de ce « panoramic i-cockpit » prend la forme d’une grande dalle de 21 pouces incurvée. Au premier abord, elle peut faire penser à ce qu’on retrouve dans les dernières BMW, par exemple. Pourtant, certains élements lui permettent de se distinguer de la concurrence malgré tout. Déjà, il n’y a ici qu’un seul écran, alors qu’on en trouve généralement deux juxtaposés. La séparation entre l’instrumentation numérique et la partie infodivertissement tactile se fait donc seulement de manière « virtuelle », grâce à une bande noire qui comprend deux raccourcis. En outre, Peugeot a voulu donner l’impression que l’ensemble est « en lévitation » . Cette large dalle est donc placée en hauteur, grâce à des fixations invisibles depuis les places avant.

Media Image Image Une grande dalle incurvée de 21 pouces surplombe désormais le volant, au format toujours assez réduit. Peugeot Media Image Image La planche de bord de l'actuel 3008 s'est toujours démarquée de la concurrence et conserve encore de beaux restes. Peugeot

Le volant conserve, pour sa part, une taille plus petite que d’ordinaire, comme sur les précédentes versions de l’i-cockpit. A la différence que l'utilisation d'un airbag de poche a permis de réduire la partie centrale. Mais ce nouvel aménagement pourrait bien faire taire une des critiques adressées aux Peugeot depuis une décennie. En fonction de la position de conduite, il pouvait arriver que le dessus de la jante masque une partie des informations des compteurs, qu'ils soient numériques ou analogiques. Il faudra toutefois s’installer dans ce nouveau 3008 pour vérifier si ce défaut a bien disparu.

Un conducteur bien séparé du passager

Media Image Image Pour plus de détail, il faudra patienter jusqu'au milieu du mois de septembre. Peugeot

Le reste de la planche de bord n’est pas dépourvu de nouveautés non plus. La séparation entre conducteur et passager devient ainsi plus nette que jamais, avec l’arrivée d’une sorte d’arche entre les sièges. Elle abrite une molette pour régler le volume, un sélecteur de modes de conduite, et une poignée de boutons : dégivrage, recyclage d’air, frein de parking… De part et d’autre, on trouve différents rangements et une surface pour recharger son smartphone par induction. Le levier de vitesses en forme de crosse est remplacée par une petite commande électrique qui se trouve désormais en hauteur, à droite du bouton de démarrage. Comme sur la dernière 308 ou sur la 408, on retrouve également une barrette de raccourcis tactiles et personnalisables, baptisés i-Toggles. Ils sont au nombre de cinq, mais peuvent donner ici accès d’un clic à dix fonctions différentes. Quant aux boutons sur le volant, ils passent pour la première fois au tactile. Un choix qui a eu du mal à convaincre chez le grand rival Volkswagen, à tel point que ce dernier a récemment annoncé sa volonté de faire machine arrière. Il conviendra donc de tester si Peugeot a mieux réussi ces commandes « tactiles cliquantes » , qui seraient capable de détecter les doigts du conducteur sans se déclencher s’il n’appuie pas suffisamment.

De l'aluminium véritable à bord

Media Image Image La planche de bord marie des décors en aluminium et d'autres en tissu. Peugeot

La qualité des matériaux et des assemblages fait également partie des points impossibles à évaluer totalement en photos. Le Lion se veut toutefois rassurant, en évoquant notamment l’emploi d’un décor en aluminium véritable, rare à ce niveau de gamme. Il sera accompagné par de grandes bandes de tissu et par un éclairage d’ambiance capable d’afficher huit couleurs différentes. En revanche, la nouvelle planche de bord semble peu compatible avec une boîte manuelle. Une offre de moins en moins prisée et qui devrait, selon nos informations, disparaître sur cette troisième génération. L’exemplaire ici présenté est un e-3008, qui exhibe fièrement une autonomie de 430 km avec une batterie chargée à 80 %. L’arrivée de plusieurs versions 100 % électriques sera LA nouveauté technique majeure de ce SUV compact. Trois niveaux de puissance et deux accumulateurs différents fournis par ACC devraient figurer au menu, avec deux ou quatre roues motrices, selon les cas. Mais il restera encore de la place pour le thermique, grâce au récent 1.2 PureTech à hybridation légère 48V e-DCS (boîte auto) ou à un 1.6 hybride rechargeable doté aussi de cette nouvelle transmission Punch Powertrain.

Media Image Image A défaut de photos officielles, L'argus vous propose de découvrir à quoi ressemblera le nouveau 3008. Il reprendra la nouvelle signature lumineuse à trois griffes. Oufti Design - L'argus Media Image Image Le 3008 inaugure la plate-forme STLA Medium. Oufti Design - L'argus

