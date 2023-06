Peugeot 3008 (2023). Versions électrifiées et face avant dévoilées Grâce à plusieurs photos « espion », les capacités de batterie des futurs Peugeot 3008 hybrides rechargeables et électriques (e-3008) se révèlent, tout comme sa face avant à nu. Le SUV « coupé » sera présenté en septembre 2023 et commercialisé en mars 2024.

Le constructeur sochalien a lancé la campagne de communication menant à la présentation officielle du nouveau Peugeot 3008 (code P64), prévue pour le mois de septembre 2023. Mais, alors que le constructeur ne dévoile images et informations qu’au compte-gouttes, de nouvelles photos « volées » nous en apprennent aujourd’hui beaucoup sur le véhicule. D’une part, le bouclier avant de la voiture a été photographié sans le moindre camouflage. D’autre part, des prototypes camouflés ont été surpris en Espagne, arborant sur leurs flancs des étiquettes réglementaires indiquant la capacité brute de leur batterie. Il s’agit d’une triple trouvaille puisque des variantes micro-hybride, hybride rechargeable et électrique se montrent ici ensemble.

Une batterie conséquente pour le Peugeot e-3008 électrique

Commençons par la partie technique, et plus particulièrement par le Peugeot e-3008, version 100 % électrique du SUV au lion. D’après l’étiquette visible sur l’un des prototypes, ce dernier embarque une batterie lithium-ion d’une capacité de 86 kWh. C’est donc bien plus que les 54 kWh d’une e-308 et cela devrait permettre au e-3008 d’afficher plus de 500 km d’autonomie en cycle WLTP dans la configuration la mieux optimisée, à l’instar d’un Volkswagen ID.5. Selon nos informations, cette batterie pourra être associée à deux motorisations au choix, l’une à deux roues motrices tirant environ 200 ch de l’électromoteur qui fournit aujourd’hui 156 ch aux modèles « zéro émission » de Stellantis, l’autre bimoteur à transmission intégrale d’environ 300 ch. L’usine de batteries ACC (coentreprise Stellantis-Mercedes-TotalEnergies) de Billy-Berclau dans le Nord venant à peine d’être inaugurée, l’e-3008 pourrait débuter possiblement sa carrière européenne avec des accumulateurs chinois fournis par BYD, qui équipera par ailleurs les e-3008 destinés à son marché domestique, avant de passer aux packs « made in France ». Toujours selon nos sources, l’e-3008 monomoteur pourra aussi être commandé avec une plus petite batterie d’environ 60 kWh. Si certains observateurs annoncent une autonomie de 700 km, la version de 200 ch/86 kWh devrait proposer une autonomie d'environ 550 km.

Deux niveaux d’hybridation au choix

Le 3008 hybride rechargeable aperçu ici est doté pour sa part d’une batterie lithium-ion de 21 kWh, soit un net progrès par rapport aux actuels 3008 Hybrid et Hybrid4 qui n’excèdent pas 13,2 kWh. L’autonomie du mode « zéro émission » pourrait ainsi dépasser les 80 km. D’après les éléments dont nous disposons, le capot de ce modèle abrite une nouvelle version du quatre-cylindres turbo essence 1.6 PureTech associée à une boîte de vitesses à double embrayage e-DCS de Punch Powertrain et à un moteur électrique Emotors (Nidec-PSA) développant autour de 115 ch pour une puissance combinée de 200 ch.

Quant à la version micro-hybride 48V du prochain 3008, elle reprend visiblement la batterie de 0,9 kWh du modèle actuel, et son groupe motopropulseur associant le nouveau trois-cylindres 1.2 PureTech de 136 ch à distribution par chaîne et la boîte e-DCS6. Il est possible que le Peugeot 3008 III ne soit proposé dans nos contrées qu’avec ces mécaniques électrifiées en boîte automatique. Une version 100 % thermique PureTech 136 à boîte manuelle pourrait assurer l’entrée de gamme sur d’autres marchés. Le véhicule repose sur la plate-forme STLA Medium du groupe Stellantis, quatrième évolution de l’architecture que l’on connaissait sous les noms EMP2 puis eVMP sous l’ère PSA, à ne pas confondre avec la future STLA Medium exclusivement électrique déjà annoncée pour 2028, qui doit offrir jusqu’à 700 km d’autonomie.

Le 3008 change de regard

Le bouclier avant du nouveau Peugeot 3008 a été photographié dans un atelier. Le cliché confirme la présence de trois griffes lumineuses de chaque côté, qui ne descendent pas plus bas que la calandre. Celle-ci, comme celle de la 508 restylée, présente un maillage qui se resserre vers l’extérieur pour un rendu à la fois moderne et organique. En son centre, l’emplacement dédié à l’écusson de la marque est généreusement dimensionné. La partie inférieure du bouclier comprend trois prises d’air : une large bouche centrale au milieu (scindée en deux par des caméras ou capteurs) et deux ouïes verticales sur ses côtés.

Le changement de style s’annonce donc clair d’une génération à l’autre, d’autant plus que celle qui arrive prendra la forme d’un SUV « coupé » . Ce sera aussi le cas à l’intérieur via l’adoption du nouvel i-Cockpit Panoramic. Après sa présentation en septembre prochain, le Peugeot 3008 de troisième génération entrera en production à Sochaux en vue d’une commercialisation en mars 2024. Les différentes versions devraient arriver selon un calandrier différencié.

