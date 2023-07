Peugeot 3008-5008. Les prix de la version 1.2 Hybrid 48V de 136 ch Quelques jours après des premiers essais des Peugeot 3008 et 5008, Peugeot annonce les prix de la version 1.2 Hybrid 48V 136 ch qui débutent respectivement à partir de 38 870 et 41 670 €. Cette motorisation sera déployée sur les 208, 2008, 308 et 408 à partir du second semestre 2023.

Remplacé en mars 2024, le Peugeot 3008 s’offre pour son dernier tour de piste un nouvel ensemble moteur-boîte, tout comme le 5008. Cette nouvelle version mild-hybrid 48V associe la troisième génération du trois-cylindres 1.2 PureTech (136 ch) à une inédite transmission électrifiée e-DCS6 fabriquée à l’usine de Metz-Trémery par la coentreprise Stellantis/Punch Powertrain. Le constructeur sochalien a ouvert le carnet de commandes avec l'annonce des prix.

Prix des Peugeot 3008 et 5008 Hybrid (juillet 2023)

Comparativement au 1.2 PureTech 130 EAT8, qu’elle remplacera à terme, cette nouvelle version réclame un supplément de 1 500 € sur les 3008 et 5008 et elle est disponible sur toutes les livrées. Ce dernier est, en partie, effacé par le montant du malus : de 125 à 190 € (au lieu de 983 à 1 504 €) selon les finitions pour le 3008 ; et à partir de 190 € au lieu de 1 386 € (129 au lieu de 149 g/km) pour le 5008. Les deux SUV sochaliens sont moins chers que les Renault Austral (de 40 000 à 45 300 €) et Espace (de 44 500 à 49 500 €) mais ces derniers revendiquent 200 ch et une technologie full hybrid.

3008 1.2 Hybrid 136 Active Pack : 38 870 €

3008 1.2 Hybrid 136 Allure Pack : 41 720 €

3008 1.2 Hybrid 136 GT : 43 770 €

5008 1.2 Hybrid 136 Active Pack : 41 670 €

5008 1.2 Hybrid 136 Allure Pack : 45 020 €

5008 1.2 Hybrid 136 GT : 47 370 €

