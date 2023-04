Peugeot 3008 et 5008 Hybrid 136 (2023). Quels prix pour les SUV hybrides ? Malgré leur retraite assez proche, les Peugeot 3008 et 5008 vont s’offrir une inédite motorisation 1.2 Hybrid de 136 ch. Lancée en juin en France, cette variante hybride légère est déjà disponible en Espagne. De quoi donner des indices précieux sur le tarif qui sera appliqué dans l’Hexagone.

Voir les photos Avant de dévoiler leurs tarifs français en juin, les Peugeot 3008 et 5008 1.2 Hybrid 136 révèlent leurs prix en Espagne. DR

Même si la France est le berceau de Peugeot et son principal marché, l’Hexagone n’a pas toujours la primeur du lancement des nouveautés. Pour la deuxième fois en quelques jours, son voisin ibérique lui grille la priorité. Après la compacte électrique e-308, ce sont en effet les 3008 et 5008 hybrides qui dévoilent d’abord leurs prix dans la péninsule ibérique. Comme sur le reste de la gamme, il y aura forcément des différences de tarifs et d'équipement entre ces deux marchés. Mais l’écart avec les autres motorisations devrait demeurer très proche dans la plupart des pays. Il est donc intéressant de regarder quelle est la politique tarifaire de la branche espagnole de Peugeot pour ces versions à hybridation légère. Par rapport au 1.2 Puretech 130 ch essence associé à la boîte automatique EAT8, le surcoût de ce 1.2 Hybrid e-DCS s’élève finalement à 1 500 € de l’autre côté des Pyrénées. Une différence valable aussi bien sur le 3008 que sur le 5008, quel que soit le niveau de finition choisi.

Un écart réduit en France grâce au malus

Associé à une boîte double embrayage au fonctionnement très particulier, ce nouveau moteur est disponible en Espagne à partir de 35 540 € sur le SUV compact au Lion. Pour son grand frère à sept-places, il faudra compter 39 740 € minimum. Il se retrouve même plus cher de 720 € que le diesel 1.5 BlueHDi sur le 3008, et de 370 € sur le 5008. Tout cela sans tenir compte des remises appliquées d’office sur le Peugeot Store en cas d’achat en ligne. Le montant de ces promotions peut atteindre plusieurs milliers d’euros sur les versions thermiques, alors qu’il est plus faible sur le 5008 Hybrid, et même carrément nul sur le 3008 Hybrid ! En France, si le même écart est conservé, cela pourrait donner un prix de départ de 38 870 € pour le 3008 Hybrid 1.2 136 Active Pack et de 41 670 € pour le 5008 Hybrid 136 Active Pack. Mais le malus écologique viendra aider à réduire la différence avec les variantes essence et diesel.

Media Image Image Plus cher de 1 500 € que le PureTech 130 EAT8 dans la péninsule ibérique, le nouveau 1.2 MHEV permettra toutefois de réduire le malus en France. Peugeot Media Image Image L'arrivée de cette hybridation légère est encore plus attendue sur le 5008, un SUV sept-places qui n'a droit à aucune forme d’électrification pour l'instant. Laurent Lacoste

Comme Peugeot l’avait annoncé, cette variante inédite affiche en effet des émissions qui débutent à 126 g/km sur le 3008. Pour elle, la « taxe carbone » se limitera donc à 125 €, alors qu’elle démarre à 898 € sur le PureTech 130 EAT8. Sur le 5008, plus long et un peu plus lourd, les rejets de dioxyde de carbone du nouveau venu grimpent à 129 g/km. Cette fois, il faudra reverser 190 € à l’Etat. Mais ça reste beaucoup moins que les 1 386 € minimum demandés pour le Puretech 130 EAT8, ou que les 1 074 € exigés pour le diesel BlueHDi 130 EAT8. Un résultat permis grâce à l’intégration d’un petit moteur électrique dans la nouvelle boîte automatique e-DCS6 développée avec Punch Powertrain.

6 400 € de moins que l’hybride rechargeable 180 ch

La batterie se contente d'une tension de 48 volts et le moteur électrique ne dépasse pas 28 ch. Il ne faudra donc pas espérer rouler trop longtemps ou trop vite sans démarrer le trois-cylindres. Peugeot Même si elle est présentée comme une boîte à double embrayage par Peugeot et son fournisseur Punch Powertrain, cette transmission électrifiée e-DCS6 affiche un fonctionnement totalement différent des DSG du groupe Volkswagen ou de leurs homologues. Peugeot Le trois-cylindres 1.2 Puretech demeure encore fidèle au poste. Mais il a reçu tellement d'évolutions qu'on peut réellement parler de la troisième génération de ce moteur omniprésent dans le groupe Stellantis. Peugeot Le 3008 conserve des versions hybrides rechargeables qui permettent de rouler beaucoup plus longtemps en tout électrique, mais elles sont aussi bien plus chères que le nouveau venu. Matthieu Meheust

Contrairement à la plupart des versions à hybridation légère du marché, il sera même possible de rouler brièvement et à basse vitesse sans démarrer le 1.2 thermique. Un trois-cylindres qui accueille de nombreuses améliorations par la même occasion, à l’image d’une distribution par chaîne. Si vous voulez davantage de précisions, nous vous renvoyons à notre présentation détaillée de ce 1.2 Hybrid 136. Gardez simplement en mémoire qu’il ne permettra pas de circuler aussi souvent et aussi vite en tout-électrique que les Renault Austral et Espace E-Tech Hybride 200, ou que les Toyota RAV4, Hyundai Tucson et autres Kia Sportage « full hybride » . Sans parler des déclinaisons hybrides rechargeables du 3008, qui annoncent jusqu’à 65 km d’autonomie « zéro émission » . Ces dernières demeurent toutefois encore beaucoup plus onéreuses. Même la récente version PHEV « dégonflée » à 180 ch réclame encore 6 400 € de plus que le 1.2 Hybrid 136 en Espagne.

