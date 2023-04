Peugeot 406. Bientôt 600 000 km pour un exemplaire de la familiale au Lion Les Peugeot 406 qui ont dépassé la barre des 300 000 km ne sont pas rares. Mais la berline bleue 2.0 HDi 110 de Yacine est proche de faire deux fois mieux. Une prouesse d’autant plus remarquable que son moteur, son turbo ou sa boîte de vitesses n’ont jamais été changés.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Difficile à croire en voyant son état sur cette image, mais cette Peugeot 406 est proche d'atteindre les 600 000 km ! Yacine Laouar

Lancée il y a bientôt trente ans, en 1995, la Peugeot 406 conserve aujourd’hui une réputation de robustesse. Une image en grande partie méritée, comme en témoignent les nombreux exemplaires fortement kilométrés disponibles sur les sites d’annonce. Mais même pour cette familiale au Lion, franchir le cap des 500 000 km demeure un exploit rarissime. Ce palier, la berline bleue de Yacine, dans la Manche, l’a déjà dépassé depuis un bon moment. Aujourd’hui, c’est même la barre des 600 000 km qui approche à grand pas. La photo de compteur qui nous a été envoyée par son propriétaire affiche pas moins de 594 381 km. Un chiffre qui a sans doute déjà augmenté au moment où vous lirez ces lignes, car ce chauffeur qui travaille sur Flamanville est du genre à rouler beaucoup. « C’est ma seule voiture, elle me sert aussi bien pour les loisirs que pour le travail » , explique le jeune homme de 27 ans, qui a acheté cette Peugeot 406 il y a bientôt huit ans.

Moteur, turbo et injecteurs d'origine

Media Image Image Cette photo du compteur témoigne bien que la 406 de Yacine n'a plus beaucoup de distance à parcourir pour dépasser les 600 000 km. Yacine Laouar Media Image Image Le moteur 2.0 HDI 110 de cet exemplaire n'a jamais été changé, pas plus que les injecteurs, le turbo ou la boîte manuelle. Yacine Laouar

Lorsque Yacine en a pris possession, cette version 2.0 HDi 110 immatriculée pour la première fois en 2001 avait déjà bien vécu. Son premier propriétaire avait parcouru 258 000 km à son volant. Pas de qui faire peur à notre interlocuteur, qui connaissait la réputation de fiabilité du modèle. Surtout qu’il a pu acheter cette version restylée de la familiale Peugeot pour à peine 1 500 €. Les 300 000 km qu’il va effectuer par la suite ne vont pas le ruiner non plus. Le moteur, les injecteurs, le turbo ou encore la boîte de vitesse manuelle sont encore d’origine. L’intervention mécanique la plus lourde aura ainsi consisté à changer l’embrayage, qui aura déjà tenu plus de 400 000 km. Au passage, Yacine a préféré profiter de cette opération pour remplacer le volant moteur. Voilà qui témoigne de l’attention qu’il porte à sa fidèle monture.

Au moindre problème je la ramène tout de suite au garage, je laisse pas traîner. [...] Les vidanges sont faites en temps et en heure, tous les filtres aussi, la courroie de distribution pareil. Il n’y a pas de secret.

Les trajets privilégiant davantage l'autoroute que la ville ont également aidé à atteindre ce kilométrage impressionnant. Mais l’achat d'une deuxième voiture plus récente à côté est désormais envisagé, au cas où cette Peugeot 406 vienne à lâcher. Malgré l’attachement qu’il lui porte, Yacine ne prévoit en effet pas de lui offrir un nouveau moteur lorsque le vaillant diesel actuel aura rendu l’âme. Ce sera alors la fin du parcours pour la lionne. Une situation qui n’est toutefois pas forcément imminente. En 2020, un autre propriétaire de 406 2.0 HDi s’était même vanté d’avoir passé le cap du million de kilomètres sans jamais avoir eu besoin de remplacer ce quatre-cylindres !

À lire aussi Fiabilité. Le cap du million de kilomètres franchi par une 307 HDI

Tags