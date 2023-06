Peugeot 408 Hybrid 136 (2023). La version hybride 48V surprise en plein test Aujourd’hui, la Peugeot 408 fait le grand écart entre un moteur thermique très timide et deux versions hybrides rechargeables onéreuses. Mais en octobre, une variante à hybridation légère du 1.2 Puretech viendra rejoindre la gamme. Elle a même déjà été photographiée lors d’une séance de travail.

Johann Leblanc Par

Voir les photos La Peugeot 408 se prépare à recevoir une version à hybridation légère, qui a été surprise sur route lors de tests en Espagne. L'argus

Mi-berline, mi-SUV-coupé, la Peugeot 408 a débarqué sur le marché français le 26 janvier dernier. Mais elle s’apprête déjà à accueillir une évolution importante sous le capot. La marque au Lion prépare en effet le lancement d’une version à hybridation légère, qui devrait être commercialisée en octobre prochain, selon nos informations. Elle reprendra le groupe motopropulseur de 136 ch que les 3008 et 5008 s’apprêtent à étrenner. Un prototype de cette déclinaison a même déjà été photographié en Espagne, lors de tests de développement sur route. Esthétiquement, ces clichés ne révèlent aucune vraie nouveauté par rapport à une Peugeot 408 thermique ou hybride rechargeable. C’est surtout un gros autocollant « MHEV » en haut du pare-brise, obligatoire pour ce type d’essai, qui vient vraiment mettre la puce à l’oreille. On note aussi la présence d’étiquettes au niveau de la lunette arrière et de la vitre de custode arrière-gauche, qui indiquent notamment le type de batterie utilisé.

Media Image Image Une petite vignette jaune au sommet du pare-brise indique la présence d'une hybridation légère (MHEV) sous le capot de cette Peugeot. L'argus Media Image Image Une étiquette sur la lunette arrière et la vitre de custode côté gauche donne des précisions sur la batterie en cas d'intervention des secouristes. L'argus

Un 1.2 Puretech électrifié et métamorphosé

Les photos ont été prises de trop loin pour que ces indications soient bien lisibles. Mais de toute façon, les caractéristiques ne réservent aucune surprise. Elles se calquent sur celles des Peugeot 3008 et 5008 Hybrid 136. Cette 408 recevra donc une profonde évolution du trois-cylindres 1.2 Puretech. Doté d’un cycle Miller pour moins consommer et d’un turbo à géométrie variable, ce « trois-pattes » troquera aussi la courroie de distribution contre une chaîne. On peut ainsi s’attendre à des coûts d’entretien en baisse et espérer une fiabilité moins sujette à controverse… même s’il faudra attendre d’avoir quelques années de recul pour s’en assurer.

Media Image Image Le moteur 1.2 PureTech accueille de nombreuses modifications en plus de son électrification : cycle Miller, turbo à géométrie variable, chaîne de distribution... DR Media Image Image Le moteur électrique est intégré dans une boîte à double embrayage inédite, dont le fonctionnement diffère totalement de celui des fameuses DSG de Volkswagen. DR

L’autre nouveauté majeure par rapport à la variante 1.2 PureTech 130 actuelle, qui pourrait disparaître du catalogue au passage, est l’arrivée d’une batterie 48V et d’un petit moteur électrique. Ce dernier est intégré dans une inédite boîte automatique à double embrayage au fonctionnement assez particulier, qui a été développée avec l’équipementier Punch Powertrain.

Media Image Image Bien qu'ils soient en fin de carrière, les 3008 et 5008 actuels ont été chargés d'inaugurer cette nouvelle motorisation hybride 48V. DR

Contrairement à la majorité des hybridations légères, il sera ici possible de parcourir de courtes distances sans démarrer le bloc thermique. Mais n’espérez pas le faire aussi souvent ni à des vitesses aussi élevées que sur les Renault Arkana, Austral et Rafale E-Tech full hybrid, tous trois dotés d’un moteur électrique plus puissant et d’une batterie au voltage bien supérieur.

Prix en hausse, appétit en baisse

Cela ne devrait toutefois pas empêcher les consommations et émissions de CO 2 de diminuer nettement par rapport aux 6 l/100 km et 136 g/km aujourd’hui annoncés pour la 408 1.2 PureTech 130 sur le cycle WLTP. Sur le 3008 Hybrid 136, la baisse atteint ainsi 18 g/km de CO2. En contrepartie, il faut aussi s’attendre à une augmentation de prix de 1 500 € environ. Sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres changements de tarifs d’ici à la commercialisation cet automne, cette 408 Hybrid 136 pourrait ainsi démarrer aux alentours de 38 850 €. Une somme déjà importante, mais qui reste encore à bonne distance des 45 450 € minimum réclamés par la déclinaison hybride rechargeable de 180 ch.

Media Image Image Comme elle est plus basse, plus aérodynamique et plus récente que les 3008 et 5008, la 408 devrait annoncer des consommations inférieures. L'argus

