Peugeot 508 restylée (2023). Prix, gamme et équipements de la familiale Quelques semaines après ses photos officielles, la 508 restylée dévoile ses tarifs. La familiale Peugeot ne se contente pas d’arborer un nouveau visage : elle revoit aussi sa gamme, sa dotation et ses motorisations. Ses tarifs augmentent légèrement pour débuter à 45 900 €.

Un lifting tardif, mais spectaculaire : c’est le choix effectué par la 508 deuxième du nom. Cinq ans après sa sortie, la familiale Peugeot s’offre un visage méconnaissable, marqué par une inédite triple griffe lumineuse. Côté technique, en revanche, les changements sont bien plus subtils. Mais la gamme française de cette version restylée présente tout de même une petite surprise : la disparition du trois-cylindres essence 1.2 Puretech 130, qui constituait le ticket d’entrée auparavant. La motorisation la moins chère devient ainsi le quatre-cylindres diesel 1.5 BlueHDI 130, associé à la boîte automatique EAT8. Cela explique en partie pourquoi le premier prix est passé de 43 420 € à 45 900 €, soit 2 480 € d’augmentation. A mécanique identique, l’inflation est bien plus raisonnable. Elle se limite à 480 €. Le break Peugept 508 SW demande, lui, toujours 1 300 € de plus, soit 47 200 € minimum.

Un choix élargi en hybride rechargeable

La version la plus onéreuse, la sportive 508 Peugeot Sport Engineered (PSE) hybride rechargeable quatre roues motrices de 360 ch, voit son tarif diminuer de 520 €. Elle est désormais affichée 70 650 €, ou 71 950 € en SW. Entre ces deux extrêmes, on trouve deux autres déclinaisons « plug-in hybrid » . La nouveauté provient de l’arrivée d’une variante « dégonflée » à 180 ch, comme sur de nombreuses autres productions du groupe Stellantis. Disponible à partir de 50 200 €, elle permet d’économiser 1 900 € par rapport à la plug-in Hybrid 225, à équipement équivalent. Elle s’annonce ainsi comme un excellent choix, car le couple est de 360 Nm dans les deux cas. L’écart en performances risque donc d’être minime, comme nous l’avons déjà constaté sur d’autres modèles. D’ailleurs, Peugeot ne mentionne que 3 dixièmes de différence sur l’exercice du 0 à 100 km/h, et 4 dixièmes sur les relances de 80 à 120 km/h en Drive.

Media Image Image Trois des quatre motorisations proposées sont hybrides rechargeables, avec des puissances variant du simple au double. Peugeot Media Image Image La 508 Peugeot Sport Engineered coiffe toujours la gamme et elle adopte un look moins discret qu'auparavant. Peugeot

Seul la puissance du quatre-cylindres 1.6 turbo-essence sépare vraiment ces deux versions. Elle se limite à 150 ch sur l’hybride rechargeable de 180 ch, contre 180 ch sur l’hybride de 225 ch. En revanche, on retrouve le même moteur électrique de 110 ch et 320 Nm à chaque fois, ainsi que la même batterie lithium-ion de 12,4 kWh. L’autonomie sans démarrer le thermique est logiquement identique, avec 55 à 62 km selon le cycle WLTP. C’est mieux que les 52 km annoncés par la 508 PSE de 360 ch, dont l’accumulateur de même capacité anime parfois un moteur électrique supplémentaire de 113 ch à l’arrière. En contrepartie, avec ses 520 Nm cumulés, sa transmission intégrale et son châssis retravaillé par Peugeot Sport, ce porte-drapeau joue dans une cour bien différente. Il serait capable de boucler un 0 à 100 km/h en 5,2 s, soit 2,7 s de mieux que le plug-in hybrid 225 ch.

Seuls deux vrais niveaux de finition

Media Image Image La version Peugeot Sport Engineered dispose d'un niveau d'équipement spécifique, bien plus riche que sur le reste de la gamme. Peugeot

Le 1.2 Puretech 130 n’est pas le seul à avoir disparu lors de ce restylage. En plus de la PSE, qui dispose d’un équipement spécifique, seules deux finitions subsistent, au lieu de trois auparavant. La 508 Allure fait désormais office d’entrée de gamme à la place de l’ancienne Allure Pack. Malgré une appellation qui peut laisser penser l’inverse, sa dotation n’a pas été réduite. Au contraire : les phares adoptent à présent la technologie « Matrix LED » qui permet de piloter plus finement le faisceau lumineux. Facturé 2 300 € de plus, le niveau supérieur, GT, remplace à la fois les GT et GT Pack. Par rapport à la 508 GT « phase 1 » , il ajoute la caméra avant et de recul avec vue 360°, les sièges avant chauffant, la sellerie partiellement en Alcantara ou les rétroviseurs extérieurs électrochrome. Mais pour le hayon motorisé mains libres ou le système Hi-Fi Premium Focal, qui étaient fournis de série sur l’ancienne finition GT Pack, il faut désormais piocher dans la liste des options. A moins de se tourner vers la 508 PSE, qui combine sa présentation et sa motorisation plus sportives avec une dotation bien plus riche que sur le reste de la gamme.

Les prix de la Peugeot 508 restylée (avril 2023)

Berline

Prix en euros Allure GT PSE Hybride rechargeable Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 50 200 52 500 - Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 52 100 54 400 - Plug-in Hybrid4 360 e-EAT8 - - 70 650 Diesel BueHDi 130 EAT8 45 900 48 200 -

Break SW

Prix en euros Allure GT PSE Hybride rechargeable Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 51 500 53 800 - Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 53 400 55 700 - Plug-in Hybrid4 360 e-EAT8 - - 71 950 Diesel BueHDi 130 EAT8 47 200 49 500 -

Les équipements de la Peugeot 508 restylée (avril 2023)

Allure

Media Image Image L'instrumentation numérique placée en hauteur fait partie de la dotation de série. Peugeot

Accès et Démarrage mains libres

Aide au stationnement arrière, avant et latérale

Air conditionné automatique bi-zone

Freinage d'urgence automatique par caméra et radar

Alerte risque de collision et alerte attention conducteur

Alerte de franchissement involontaire de ligne et bas côté

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation

Système de surveillance d'angle mort

Combiné d’instrumentation numérique tête haute

Navigation connectée 3D avec écran central tactile 10" HD

Reconnaissance vocale langage naturel

Projecteurs ‘Peugeot Matrix LED Technology’

Caméra de recul HD 180°

Jantes alliage 17"

Sellerie TEP & Tissu

Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

En plus sur Plug-in Hybrid

Chargeur embarqué 3,7kW

Câble de recharge T2 mode 2 (10A / 2,3 kW)

GT

En plus d’Allure

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

Aide au maintien de la position dans la voie

Rails de coffre aluminium avec anneaux d’arrimage coulissants (sur SW)

Rétroviseur intérieur sans cadre et rétroviseurs extérieurs électrochromes avec indexation de marche arrière

Caméras avant et de recul HD avec vue 360°

Eclairage d’ambiance ‘Bleu Glacier’

Jantes alliage 18" bi-ton diamantées

Pédalier et repose-pied aluminium

Sellerie TEP & Alcantara®

Sièges avant certifiés AGR (association allemande pour la santé du dos) et chauffants

Seuils de portes avant aluminium avec signature PEUGEOT

Volant cuir fleur perforé avec badge ‘GT’

Peugeot Sport Engineered

Media Image Image Les jantes alliage 20 pouces de la 508 PSE hébergent des disques de frein de 380 mm de diamètre à l'avant. Peugeot

En plus de GT

Alarme et supercondamnation

Hayon motorisé

Vision nocturne

Recharge Smartphone sans fil (puissance 15W)

Suspension pilotée adaptative (3 modes)

Système Hi-Fi Premium FOCAL®

Décor intérieur en Bois ‘Zebrano’ et surpiqures

‘Kryptonite’/‘Tramontane’

Design extérieur exclusif PSE

Jantes alliage forgées 20" bi-ton diamantées

vernis ’Black Mist’

Sellerie Cuir ‘Nappa’, Maille Technique & Alcantara®

Sièges avant certifiés AGR (association allemande pour la santé du dos), électriques, chauffants, massants

Volant cuir fleur perforé avec badge PSE

Chargeur embarqué 7,4kW

