Peugeot 508 restylée vs Peugeot 408 : le match des prix Grâce à un gros lifting, la 508 revient sous le feu des projecteurs… juste après que Peugeot lui a mis dans les roues une frangine potentiellement menaçante, la 408. L’argus a analysé les tarifs, la gamme et l’équipement de ces deux berlines familiales à la fois si proches et si différentes.

Voir les photos Malgré leur look quasi opposé, la 408, lancée en janvier 2023, et la 508, tout juste restylée, présentent de nombreuses ressemblances. L'argus a donc comparé les tarifs de ces deux familiales Peugeot. L'argus

Deux berlines familiales dans la gamme d’un même constructeur généraliste ? Aujourd’hui, c’est devenu exceptionnel. Cette catégorie souffre tout particulièrement de la concurrence des SUV, à tel point que plusieurs marques y ont totalement renoncé en Europe : Ford, Fiat, Renault… Mais Peugeot ne s’avoue pas vaincu. En plus de sa deuxième génération de 508, qui profite d’un important restylage, le Sochalien propose une seconde offre depuis janvier, la 408. Malgré leur allure bien différente, ces deux modèles partagent la même base EMP2, la même boîte automatique EAT8 fournie de série et plusieurs motorisations. Il reçoivent en outre tous deux un hayon et sont seulement séparés par 6 cm en longueur : la 508 mesure 4,75 m (ou 4,78 m en break SW), contre 4,69 m pour sa petite sœur. Il semble donc inévitable que certains clients hésitent. Pour vous aider à choisir, nous avons comparé leurs tarifs, tout en restant conscient que l'esthétique est l’un des premiers critères d’achat dans l’automobile et qu’il est ici suffisamment opposé pour orienter bien des choix. Entre la ligne de « coupé cinq portes » de la 508 et celle davantage typée baroudeuse de la 408, la préférence vous revient.

Media Image Image Côté look, la 508 se donne des airs de coupé 5 portes avec un pavillon assez bas qui ne favorise guère l'habitabilité arrière. Sa longueur atteint pourtant 4,75 m. Peugeot Media Image Image La 408 regarde davantage en direction des coupés-SUV avec une garde au sol généreuse et un accastillage baroudeur. Elle mesure 4,69 m de long. Thomas ANTOINE

Des moteurs plus variés pour la 508

Avant de pouvoir comparer les prix de ces deux Peugeot, un coup d’œil à leurs motorisations s’impose. Il permet de constater que seuls les 1.6 hybrides rechargeables de 180 ch et de 225 ch leur sont réellement communs, du moins en France. Encore disponible sur certains marchés, le trois-cylindres 1.2 turbo-essence PureTech 130 a en effet disparu de la gamme 508 dans l'Hexagone. Étroitement dérivée de la compacte 308 troisième du nom, la 408 est ainsi la seule à conserver cette proposition assez abordable. Elle la remplacera toutefois avant la fin de l’année par une version à hybridation légère de 136 ch, qui sera inaugurée par les 3008 et 5008 au mois de juin.

Media Image Image Reconnaissable notamment à son masque noir plus large à l'avant, la 508 Peugeot Sport Engineered propose 360 ch et quatre roues motrices. La 408 n'offre rien de comparable dans sa gamme. Peugeot Media Image Image Seuls trois moteurs constituent la gamme de la 408. Mais la présence du petit PureTech 130 essence l'aide à contenir son prix d'accès à des niveaux inférieurs à ceux de sa frangine. Peugeot

La 508 restera, elle, privée de cette forme d’électrification. Mais cela ne l’empêche pas d’offrir davantage de diversité mécanique que sa frangine. Cette familiale est la seule à garder un diesel, le 1.5 BlueHDi 130. Un choix qui peut rester pertinent pour les gros rouleurs, même si tout semble aujourd’hui fait pour décourager les acheteurs de prendre du gazole. À l’opposé du spectre, la 508 est également la seule à recevoir une version sportive. Baptisée Peugeot Sport Engineered (PSE en abrégé), cette déclinaison conserve le 1.6 turbo des autres hybrides rechargeables du groupe Stellantis. Mais un moteur électrique supplémentaire à l’arrière permet de disposer de quatre roues motrices, et la puissance cumulée grimpe à 360 ch.

Une Peugeot 408 bien plus abordable

Media Image Image La poupe de la 508 a peu changé lors du lifting. On retrouve un bandeau noir comme sur la 408, mais les points communs s'arrêtent pratiquement là. Peugeot Media Image Image La 508 est ici la seule à être disponible en break SW, une version plus pratique et assez appréciée mais encore plus onéreuse. Nous ne nous sommes donc guère attardés sur son cas. Peugeot

Véritable porte-drapeau vendu à plus de 70 650 €, cette variante PSE témoigne du positionnement plus haut de gamme revendiqué par la 508. Dans l’ensemble, les tarifs de cette dernière sont donc logiquement plus onéreux que ceux de la 408, d’autant qu’ils ont encore augmenté à la suite du récent restylage. Cette « grande » berline aux faux airs de coupé démarre désormais à 45 900 € en finition Allure avec le diesel BlueHDi 130. Comptez 1 300 € de plus pour le break SW, très demandé, soit 47 200 € minimum. De son côté, c’est sans surprise avec le 1.2 PureTech 130 que la 408 est la moins chère. Elle débute à 37 350 € en Allure, soit tout de même 8 550 € de moins que sa frangine ! Une comparaison qui se fait à niveau de finition et de puissance identique, mais avec un carburant différent.

Media Image Image L'arrière de la 408 continue à jouer avec les codes des SUV grâce à un style assez agressif et un imposant bouclier en plastique noir. Thomas ANTOINE

Pour une lutte « à armes égales » , il faut se tourner vers le 1.6 hybride rechargeable de 180 ch. Ce moteur est une nouveauté pour la 508 restylée, qui le propose à partir de 50 200 € en Allure. La 408 en a, elle, profité dès son début de carrière, et elle demande 45 450 € en Allure pour cette version. L’écart se resserre donc un peu pour descendre à 4 750 €. En variante haute GT, il diminue même encore pour se limiter à 3 000 €, toujours à l’avantage de la plus compacte de ces deux Peugeot. Quant au moteur plug-in Hybrid de 225 ch, à peine plus performant, seule la 508 autorise à la combiner avec la finition Allure, moyennant 52 100 € minimum. La 408 impose a minima le niveau Allure Pack, inconnu de sa frangine, et parvient malgré tout à rester plus abordable de 3 800 €.

L'écart de prix à version comparable

Peugeot 408 Peugeot 508 Surcoût 508 PHEV 180 ch Allure 45 450 € 50 200 € 4 750 € PHEV 180 ch GT 49 500 € 52 500 € 3 000 € PHEV 225 ch Allure/Allure Pack* 48 300 € 52 100 € 3 800 € PHEV 225 ch GT 51 400 54 400 € 3 000 €

Les prix de la Peugeot 408

Prix en euros Allure Allure Pack GT Essence PureTech 130 EAT8 37 350 38 700 41 800 Plug-in Hybrid PHEV 180 ch 45 450 46 400 49 500 PHEV 225 ch - 48 300 51 400

Les prix de la Peugeot 508

Prix en euros* Allure GT PSE Hybride rechargeable Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 50 200 52 500 - Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 52 100 54 400 - Plug-in Hybrid4 360 e-EAT8 - - 70 650 Diesel BueHDi 130 EAT8 45 900 48 200 -

* Break SW : + 1 300 €

Une Peugeot 508 mieux dotée

Media Image Image La version PSE de la 508 est extrêmement bien équipée avec des technologies qu'on ne retrouve pas sur la 408, même en option. Mais il faut débourser plus de 70 000 € pour s'offrir cette variante sportive hybride rechargeable de 360 ch. Peugeot

Les 6 cm d’écart en longueur peuvent difficilement justifier de tels écarts tarifaires, surtout que la 508 actuelle n’est pas aussi habitable que sa devancière. Elle n’est donc pas vraiment mieux lotie que la 408 sur ce point. En revanche, pour justifier ses tarifs plus élevés, elle peut tout de même mettre en avant une dotation de série plus riche. En plus de l’équipement de sa « petite sœur », elle reçoit dès la finition Allure :

un accès mains libres (uniquement démarrage mains libres sur la 408) ;

une aide au stationnement avant et latérale (seulement arrière sur la 408) ;

un freinage d’urgence automatique plus sophistiqué par caméra et radar ;

une reconnaissance des panneaux de signalisation plus étendue ;

une surveillance des angles morts ;

des phares Matrix LED.

Media Image Image Partagée avec la dernière 308, la planche de bord de la 408 est plus moderne que celle de se grande sœur, mais son ergonomie ne fait pas l'unanimité. L'argus - Benjamin Brillante

Pour contrebalancer, la 408 peut seulement compter sur une planche de bord un peu plus moderne, issue de la dernière 308, avec des raccourcis i-Toggles personnalisables et un éclairage d’ambiance à huit couleurs. Ses versions hybrides rechargeables limitent en prime l’écart en recevant le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, optionnel sur la 508 Allure, ainsi que la reconnaissance des panneaux étendue ou le freinage d’urgence automatique par caméra et radar. Spécifique à la 408, le niveau Allure Pack permet de disposer de cette panoplie en série même avec le 1.2 PureTech de 130 ch. Il ajoute aussi par rapport à la 408 Allure :

des jantes de 19 pouces diamantées (17 pouces sur Allure, y compris sur la 508) ;

une aide au stationnement avant ;

l’accès mains libres ;

la surveillance des angles morts ;

l'aide au changement de voie ;

l'alerte de risque de collision en marche arrière.

Media Image Image Les phares Matrix LED capables de piloter finement le faisceau lumineux sont de série dès la finition de base sur la 508. Sur la 408, il faut attendre le niveau supérieur GT. L'argus Media Image Image Pour avoir le hayon motorisé sans supplément, il faut opter au minimum pour la version GT sur la 408… et pour la PSE sur la 508 Berline. Thomas ANTOINE

Il ne manque alors presque que les phares Matrix LED, seulement de série sur la 408 GT, pour faire jeu égal avec la 508 Allure. Cette 408 Allure Pack fait même un peu mieux dans certains domaines, tout en restant moins chère de 3 800 € avec le 1.6 hybride rechargeable de 180 ch. En finition haute GT, on trouve également des points communs et des différences de taille. La 508 doit se contenter de jantes de 18 pouces, au lieu de 19 pouces pour sa frangine, et il lui manque le hayon motorisé ou le volant chauffant de sa sœur ennemie. Mais elle compense un peu en habillant ce volant de cuir pleine fleur ou en recevant une aide au stationnement avec vue à panoramique. Insuffisant pour gagner la palme du meilleur rapport prix-équipement, qui revient largement à la 408. En revanche, la 508 est tout de même la seule à avoir accès à certaines technologies comme la suspension pilotée ou la vision nocturne. Dommage que l’onéreuse version Peugeot Sport Engineered soit la seule à les intégrer sans supplément…

Verdict 408 contre 508 restylée Même si la Peugeot 408 affiche des prix déjà assez élevés, elle demeure bien plus abordable que la 508 restylée. Une familiale qui a profité de son récent restylage pour revoir encore ses ambitions à la hausse. L’écart de dotation de série entre ces deux modèles ne suffit pas à justifier ces différences. Si l’on regarde ce match de manière très pragmatique, la plus âgée de ces deux berlines a donc du souci à se faire. Mais l’automobile est aussi affaire de subjectivité. Le choix des acheteurs sera également dicté par l’esthétique, sur laquelle nous vous laisserons seuls juges, ou par le plaisir de conduite. Un domaine dans lequel la 408 nous a semblé moins agile que la dernière 308. Plus basse que sa frangine, la 508 a donc peut-être une carte à jouer ici. Rendez-vous en juin sur largus.fr pour découvrir les essais de sa version restylée.

