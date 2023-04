Peugeot 9X8 (2023). L’hypercar hybride en version Lego Technic Peugeot et Lego présentent une reproduction à l’échelle 1/10 de l’hypercar d’endurance 9X8, dans la gamme Lego Technic. Composé de 1 775 pièces, ce kit très détaillé sera commercialisé le 1er mai 2023.

Par MaxK

Voir les photos Lego lance une Peugeot 9X8 à l'échelle 1/10 dans sa gamme Technic. Peugeot

Après Renault et Bugatti, un autre constructeur automobile français s’invite dans la gamme Lego. Une fois encore, le véhicule choisi est des plus sportifs puisqu’il s’agit de la Peugeot 9X8, proposée en kit Lego Technic. Cette reproduction à assembler de l’hypercar hybride d’endurance, actuellement engagée dans le championnat WEC, est à l’échelle 1/10. Elle mesure environ 50 cm de long pour 22 cm de large et 13 cm de haut.

La Peugeot 9X8 court en WEC. Peugeot

Les feux en triples griffes brillent dans le noir. Peugeot

Les éléments distinctifs de la Peugeot 9X8 reproduits

La 9X8 miniaturisée ici est celle qui porte le numéro 93, dans sa livrée mêlant gris, noir, et vert Kryptonite. Même si la fluidité des lignes du coupé est inévitablement mise à mal par l’assemblage des pièces, on retrouve la silhouette singulière de ce prototype dénué d’aileron transversal, dont l’allure ramassée est accentuée par un cockpit avancé et des ailes arrière étirées. Les feux en triples griffes n’ont pas été oubliés, et ceux de l’avant sont phosphorescents. Les portières de la maquette s’ouvrent comme celles de la vraie 9X8, et le V6 biturbo hybride a été fidèlement reproduit comme sa transmission intégrale, qui passe par une boîte à sept vitesses composée de pièces mobiles. Le même soin a été apporté à la suspension.

On retrouve le profil caractéristique de l'hypercar au lion. Peugeot

Plus d’un an de travail sur la 9X8 Lego Technic

« Notre coopération technique avec le groupe Lego a débuté en janvier 2022, cinq mois avant la présentation de la Peugeot 9X8. Il nous a fallu un an pour développer pleinement le projet avec les équipes techniques et de design (…) Les équipes de Peugeot, Peugeot Sport et Lego se sont réunies de nombreuses fois afin de peaufiner le développement des suspensions et des systèmes hybrides qui ne peuvent être reproduits à partir de photos », raconte Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport. « Recréer les formes et les détails d'une voiture aussi élégante à l'aide d'éléments LEGO Technic n'a pas été facile », souligne René Hansen, designer chez Lego.

Portes, suspension, transmission...de nombreux éléments sont mobiles. Peugeot

Avec ses 1 775 pièces et 50 cm de long, la Peugeot 9X8 Lego Technic est plutôt imposante. Peugeot

Le 8 mars dernier, un amateur portant le pseudonyme Brick_A_Brac avait proposé sa propre version d’une Peugeot 9X8 à construire au 1/10, constituée de briques de la gamme standard de Lego, sur la plate-forme Lego Ideas. Les projets ainsi soumis peuvent être commercialisés par Lego s’ils reçoivent suffisamment de votes et sont sélectionnés par la marque. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas de celui-ci puisque Peugeot et Lego planchaient déjà sur leur 9X8 en interne. Le kit officiel Peugeot 9X8 Lego Technic est composé de 1 775 pièces. Il sera commercialisé le 1er mai 2023 au prix de 199,99 €. Le mois suivant, c’est avec la 9X8 que Peugeot fera son retour aux 24 Heures du Mans.

Ce projet indépendant de 9X8 en Lego est pris de court par le kit officiel. Brick_A_Brac - Lego Ideas

