Peugeot Cycles lance une nouvelle gamme de vélos électriques connectés Chez Peugeot, la connectivité n’est pas réservée à l’automobile. La nouvelle gamme de vélos électriques du constructeur français sera aussi reliée à Internet pour proposer de nombreux services, aussi bien destinés aux clients professionnels qu’aux particuliers.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Peugeot Cycles s'est associé avec la start-up Beweel pour lancer une nouvelle gamme de vélos électriques, dont ce Digital e-Bike au look original. Peugeot Cycles

Chez Peugeot, les « mobilités douces » sont loin d’être une nouveauté. La marque au Lion propose des vélos depuis plus de 140 ans. Une activité qui se poursuit aujourd’hui grâce à un partenariat avec le spécialiste Cycleurope Industries, basé à Romilly-sur-Seine, dans l’Aube (10). Mais le constructeur sochalien est désormais aussi associé avec une start-up lyonnaise, baptisée Beweel. Cette jeune entreprise est chargée de concevoir et assembler une toute nouvelle gamme de vélos, lancée entre fin 2023 et 2024. Elle se compose de trois modèles, tous dotés d’une assistance électrique. Un secteur aujourd’hui en plein essor. D’après Peugeot, les ventes de vélos électriques en Europe ont augmenté de 8,6 % en un an pour atteindre 5,5 millions d’exemplaires, soit une bicyclette sur quatre.

À lire aussi Peugeot. 10 anecdotes méconnues de son histoire !

Trois vélos très différents

Media Image Image Ce Digital e-Longtail dispose d'un arrière allongé pour pouvoir transporter jusqu'à deux enfants ou un chargement. Peugeot Cycles

Pour l’instant présenté en tant que concept, le Digital e-Bike prend la forme d’un vélo de ville aux formes très originales, avec un cadre assez épais, des garde-boues et des freins à disques. Le Digital e-Longtail ne pourra, lui, pas être confondu avec les très sportives McLaren « Longtail » . Ce vélo-cargo tire son nom de sa partie arrière allongée qui permet de transporter deux enfants ou un chargement. Quant au Digital e-Front Load, il s’agit d'un autre vélo-cargo, à la conception opposée. Cette fois, grâce à un empattement étiré, une caisse pourra être installée devant le guidon. Il sera ainsi possible d’accueillir jusqu’à trois bambins, ou un volume plus important de marchandises. Le but est ainsi de séduire aussi bien les familles que les entreprises de logistique.

Media Image Image Le Digital e-Front Load permet de transporter encore plus de marchandises ou trois bambins grâce à son empattement allongé. Peugeot Cycles

À lire aussi Mini va lancer des vélos électriques « made in France » avec le fabricant Angell

Une application smartphone dédiée

Cette nouvelle gamme se démarque également par sa « connectivité » , un terme aujourd’hui en vogue dans l’automobile. Ici, il n’est bien sûr pas question d’installer un écran tactile géant. Peugeot Cycles et Beweel ont surtout mis au point une nouvelle application smartphone dédiée. Elle permettra de proposer de nombreux services :

assistance électrique adaptative

antivol avec alarme et géolocalisation du vélo en cas de vol

navigation en temps réel

prévisions météo en temps réel

statistiques des parcours (vitesse, distance….)

Ces trois nouveautés présentées en avant-première au salon Pro-Days à Paris (réservé aux professionnels du vélo, du 2 au 4 juillet), seront ensuite distribuées aussi bien par Cycleurope Industries que par Beweel, afin de toucher un public aussi large que possible. Les prix de vente n’ont pas encore été annoncés pour le moment.

Media Image Image L'application qui accompagnera cette nouvelle gamme de vélos promet de nombreux services. Peugeot Cycles

À lire aussi Le bonus écologique vélo accessible à davantage de Français en 2023

Tags