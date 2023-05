Peugeot e-208 156 ch (2023). La production de la version 400 km reportée Présentée en octobre 2022, la Peugeot e-208 de 156 ch se fait attendre. Sa production est reportée à octobre 2023, alors que les premières livraisons étaient initialement prévues en mars. Ce retard à l'allumage touche aussi l'Opel Mokka Electric dont le lancement est repoussé à l'automne.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Initialement prévue pour mars, la nouvelle version de la e-208 GT de 156 ch voit sa production reportée au mois d'octobre. Etienne Roville

Dévoilée au Mondial de Paris 2022, la nouvelle variante 156 ch/51 kWh de la Peugeot e-208 avait profité de l’événement pour ouvrir son carnet de commande. Disponible uniquement sur la finition GT, cette version devait être livrée à ses premiers clients en mars 2023. Changement de programme : la marque au Lion doit reporter sa production à octobre, date d'entrée en production de la 208 restylée (lancement en novembre).

Privilégier les lancements des e-308, e-208 et e-2008 restylées

Media Image Image Les clients qui ont commandé la e-208 156 ch peuvent annuler leur commande ou accepter une version 136 ch avec chargeur 11 kW pour le même prix. Adrien Cortesi

Stellantis justifie ce retard à l'allumage par une contrainte sur la production de son nouveau bloc, issu de la coentreprise Emotors (Nidec et Stellantis). Pour faire simple, la montée en cadence de l'usine n'est pas suffisante pour fournir les marques du groupe. Ce moteur électrique de nouvelle génération, qui équipe déjà les DS3 E-Tense, Jeep Avenger et Opel Mokka Electric, se retrouvera également en 2023 sous le capot des Peugeot e-308, e-2008 et e-208 restylés ainsi que les Citroën ë-C4 et Opel Corsa restylée. Autant dire qu’à l’usine de Trémery, en Moselle, lieu de production du moteur électrique, les salariés ne chôment pas. Mais ce rythme soutenu a obligé Peugeot a faire des choix. Ce qui explique aussi que, dès le mois de mars dernier, la e-208 GT en version de 136 ch a fait son retour au catalogue.

Media Image Image Le bloc de 156 ch arrivera, par conséquent, sur la 208 restylée au mois de novembre. Etienne Roville Media Image Image Emotors qui produit le nouveau moteur de 156 ch doit faire face à une montée en cadence moins rapide que prévu. Stellantis

Quid des clients qui ont passé commandé ?

Media Image Image Les clients qui acceptent de prendre livraison d'une version de 136 ch bénéficieront d'un avoir de 500 €. Argus

Ce choix n’est évidemment pas sans répercussion pour les clients qui ont déjà sorti le chéquier pour s’offrir cette nouvelle version plus performante. Deux solutions s'offrent à eux. Soit ils annulent leur commande, soit ils acceptent de prendre livraison d'une version de 136 ch non restylée (équipée de l'option chargeur 11 kW à 400 €) facturée au même prix qu’une déclinaison 156 ch, soit 40 400 € (avant déduction des aides de l'Etat). A titre de dédommagement, Peugeot accorde un avoir de 500 €.

Tags