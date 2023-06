Peugeot e-208 (2023). La production de la version restylée transférée en Espagne Alors que l’État français souhaite relocaliser la production de la Peugeot e-208 dans l’Hexagone, la fabrication de la version restylée a débuté dans l’usine Stellantis de Figueruelas, en Espagne. Toutes les versions thermiques et hybrides viendront du Maroc.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La production de la version restylée de la Peugeot e-208 a débuté dans l'usine de Saragosse, en Espagne. Stellantis

S’il paraissait déjà peu probable que le projet de rapatriement de la production de la Peugeot e-208 restylée en France se concrétise, l’annonce de la ministre espagnole de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi vient définitivement mettre un terme au souhait du Gouvernement français. En effet, lors d’une conférence de presse organisée le 14 juin dernier, Marta Gaston a annoncé que c’était l’usine Stellantis de Figueruelas, à Saragosse, qui serait chargée de produire ce modèle 100 % électrique. La « pression » opérée par l’État français n’a – pour le moment du moins – aucune incidence sur le Gouvernement espagnol, qui précise que l’assemblage des premiers modèles de préproduction a déjà commencé.

Stellantis a fait son choix

Malgré la pression du Gouvernement français, il est impossible que la version restylée de la Peugeot e-208 soit assemblée en France faute de temps pour mettre en place le projet.

Le groupe Stellantis semble avoir défini les responsabilités de chacun concernant la production de la version restylée de la Peugeot 208, attendue sur le marché en novembre. Selon nos informations, les versions thermiques et hybrides seront entièrement produites dans l’usine de Kénitra, au Maroc. Quant à la déclinaison électrique, elle rejoint sa cousine, l'Opel Corsa-e, en Espagne. Pour le moment, le rythme de production de la citadine électrique la plus vendue en France en 2022 est faible, six à huit véhicules par heure. Une phase de rodage avant le lancement de la production au mois d'octobre. La française cohabitera sur la ligne 1 avec les Citroën C3 Aircross et Opel Crossland jusqu'en juin 2024. Après cette date, leurs remplaçants (Citroën C3 Aircross et Opel Frontera) seront fabriqués dans l'usine slovaque de Trnava, dédiée au programme Smart Car.

Le Gouvernement français s’oppose à cette préférence

La prochaine génération de la Peugeot e-208, prévue en 2027, ne risque pas d'être rapatriée en France puisque Stellantis a attribué les futurs véhicules électriques à l'usine espagnole.

L’avenir des citadines du groupe Stellantis sera donc espagnol puisque, en plus de l'Opel Corsa-e et de la Peugeot e-208 restylée, c’est la future Lancia Ypsilon qui rejoindra les chaînes de montage de Saragosse au deuxième trimestre 2024. Stellantis et les syndicats ont par ailleurs signé le 5 mai une nouvelle convention collective effective jusqu'en 2027. Elle assure la pérenité de l'usine au-delà de 2030 puisque le site s'est vu attribuer la future génération de véhicules électriques sur la nouvelle plate-forme STLA Small. Il s'agit des remplaçantes des Opel Corsa-e et Peugeot e-208, qui seront commercialisées à partir de 2027. La messe semble dite !

Pour autant, le Gouvernement français s’oppose à ce choix et continue à mettre la pression sur Carlos Tavares. Mais, ce lundi, l’homme fort de Stellantis a réagi en demandant « des conditions de concurrence équitables pour les anciens et les nouveaux constructeurs ». Une déclaration en lien avec la visite récente d’Elon Musk en France, patron de Tesla, qui a rencontré Emmanuel Macron la semaine passée. Ayant réclamé des subventions pour financer une relocalisation en France, Carlos Tavares ne semble pas avoir eu gain de cause. Il déclare même qu’il est « important d’éviter la discrimination pour conserver un pied d’égalité entre tous les constructeurs ».

