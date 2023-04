Peugeot e-308 (2023). Le prix de la compacte électrique se précise La Peugeot e-308 peut déjà être commandée en Espagne, dans une série spéciale First Edition facturée 44 440 €, à l’équipement complet. La compacte électrique de 156 ch, qui revendique plus de 400 km d’autonomie, sera disponible en France dans les prochaines semaines.

Par MaxK

Voir les photos Peugeot débute la commercialisation de l'e-308 par l'Espagne. Peugeot

C’est en Espagne que la Peugeot e-308 fait ses débuts commerciaux. À quelques semaines de son lancement en France, la version « zéro émission » de la compacte y est déjà disponible à la commande. Une seule configuration est proposée pour le moment. Il s’agit d’une série spéciale sobrement baptisée First Edition, limitée à 20 exemplaires et affichée au prix de 44 440 €. Pour le break e-308 SW, il va falloir patienter encore un peu.

À lire aussi Essai comparatif : la Volkswagen Golf eTSI défie la Peugeot 308 PureTech

Plus de 400 km WLTP pour l’e-308

La Peugeot e-308 étrenne un groupe motopropulseur. Celui-ci comprend un moteur Emotors (coentreprise PSA-Nidec) développant 156 ch et 260 Nm, ainsi qu’une batterie de 54 kWh (51 kWh utiles) fournie par le fabricant chinois CATL. L’e-308 First Edition revendique une autonomie WLTP de 410 km. Elle intègre un chargeur de 11 kW, et un câble pour borne de 22 kW l’accompagne. L’accumulateur, d’une tension de 400 V, supporte une puissance maximale de charge de 100 kW. Avec 1 759 kg sur la balance, la Peugeot 308 électrique pèse environ 470 kg de plus qu’une version PureTech 130 et quelque 150 kg de plus qu’une Hybrid 180 rechargeable.

Media Image Image La compacte électrique est dotée d'un moteur de 156 ch. Peugeot

Un équipement complet pour la First Edition

La Peugeot e-308 First Edition est uniquement proposée dans la teinte blanc Okénite en Espagne. Elle dispose de jantes biton de 18 pouces et d’une sellerie mêlant noir et vert foncé, Alcantara et microfibre. Son équipement de série comprend :

climatisation automatique bizone ;

tableau de bord numérique de 10” ;

écran central tactile de 10” ;

système de navigation ;

radars de stationnement avant et arrière ;

caméra de recul ;

régulateur de vitesse adaptatif ;

rétroviseurs rabattables électriquement ;

volant chauffant ;

sièges avant chauffants ;

vitres arrière surteintées.

Media Image Image L'équipement de la First Edition se montre plutôt fourni. Peugeot Media Image Image La sellerie mêle Alcantara et tissu TEP. Peugeot

Le rapport prix/prestations de la Peugeot e-308 espagnole la met en concurrence avec les Renault Mégane E-Tech et Volkswagen ID.3 de milieu de gamme. Pour connaître les tarifs et équipements spécifiques à la France, rendez-vous avant la fin du printemps. Selon nos informations, le prix de base s'établira à 42 000 € dans l'Hexagone. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de septembre 2023.

Media Image Image Le break n'est pas encore disponible. Peugeot

Tags