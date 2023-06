Peugeot e-308. La compacte électrique au Lion est-elle bien placée face à la concurrence ? Après une First Edition aussi onéreuse que limitée, Peugeot a levé le voile sur les finitions classiques de la e-308. C’est l’occasion de voir comment la compacte française rivalise (prix, autonomie, performances, recharge...) avec les Renault Mégane, MG4 et autres Volkswagen ID.3.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Maintenant que les tarifs et les principales caractéristiques de la Peugeot e-308 sont connus, L'argus vous propose de découvrir comment elle se positionne face à ses concurrentes. L'argus

Une berline électrique à l’apparence presque identique aux versions thermiques ? Dans la catégorie des compactes, le groupe Stellantis est aujourd’hui le seul à appliquer cette stratégie. Côté look, la nouvelle Peugeot e-308 ne crée donc pas la surprise. Seuls quelques détails la distinguent de ses jumelles thermiques. Elle procède ici comme ses cousines Citroën ë-C4 ou Opel Astra Electric. Tout l’inverse des Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3, MG4 ou encore de la pionnière Nissan Leaf, qui n’ont pas d’équivalent doté d’un moteur à combustion. Mais cela ne les empêche pas de boxer dans la même cour que la Lionne. Maintenant que les prix et les caractéristiques sont connus, cette première Peugeot 308 100 % électrique est-elle compétitive ?

Media Image Image La version break SW aidera cette Peugeot à sortir du lot, mais elle sera encore plus chère et sortira dans un second temps. Peugeot

Puissance et couple : une Lionne assez timide

Cette traction est animée par le nouveau moteur e-Motors de 156 ch et 270 Nm, qu’on retrouve dans de nombreuses autres productions du groupe Stellantis. La Citroën ë-C4 s’y est ainsi convertie récemment sur ses versions haut de gamme, même si elle possède un déficit de couple de 10 Nm, et l’Opel Astra Electric y aura également droit. Mais ces chiffres, seulement obtenus en mode Sport, peuvent sembler un peu timorés face à ses principales rivales. La Renault Mégane E-Tech propose en effet deux niveaux de puissance (130 ch/250 Nm ou 220 ch/300 Nm), qui lui permettent de prendre la e-308 en tenaille.

La version électrique de la e-308 ne fait pas d'étincelles par sa fiche technique, avec ses 156 ch, ses 270 Nm de couple et sa batterie de 51 kWh utiles. Peugeot La Mégane E-Tech propose davantage de diversité que la Lionne avec deux moteurs et deux batteries, sans oublier divers types de chargeurs. L'argus La MG4 fait figure d'extraterrestre venu de Chine avec des tarifs beaucoup plus agressifs que ceux de la concurrence. Etienne Roville Tout juste restylée, la Volkswagen ID.3 a soigné ses atours et ses atouts après un début de carrière en demi-teinte. Benjamin Brillante - L'argus Après avoir fait office de pionnière avec sa précédente génération, la Nissan Leaf est aujourd'hui plutôt en fin de parcours. Elle sera remplacée en 2025 par un crossover. Nissan Comme la Renault, la Citroën arbore une silhouette qui lorgne vers le monde des crossovers. Adrien Cortesi L'Astra Electric reprend toutes les caractéristiques de la Peugeot, avec qui elle partage aussi la particularité d'être proposée en break. Opel

On retrouve une double offre similaire sur la vieillissante Nissan Leaf, avec 150 ch/320 Nm ou 217 ch/340 Nm selon la batterie choisie. Même topo pour la MG4. Cette propulsion toise déjà la Lionne avec 170 ch/250 Nm de base et 204 ch/250 Nm sur les finitions supérieures. Quant à la Volkswagen ID.3 restylée, une autre adepte des roues arrière motrices, elle est gratifiée de 204 ch et 240 Nm. Si la e-308 donne bien le change côté couple, elle est donc en retrait question puissance face à la majorité de la concurrence. Son 0 à 100 km/h en 10,5 s apparaît d’ailleurs très quelconque.

Batterie et autonomie : encerclée de toutes parts

Plus que sur les performances, c’est aujourd’hui sur l’autonomie qu’une voiture électrique est attendue au tournant. Dans ce domaine, la e-308 propose une batterie de 51 kWh utiles qui lui offre un rayon d’action allant jusqu’à 410 km sur le cycle WLTP. C’est à nouveau très proche de ce qui est annoncé pour les Citroën ë-C4 156 ch et Opel Astra Electric, dotées d’un accumulateur identique. Encore une fois, sur le papier, il n’y a pas vraiment de quoi impressionner l’adversité. La Renault Mégane a choisi une double offre : 40 kWh (302 km d'autonomie) ou 60 kWh (470 km d’autonomie).

Media Image Image L'ID.3 ne propose qu'une seule motorisation de 204 ch, mais deux batteries dont la capacité dépasse systématiquement celle de l’accumulateur de la e-308. Volkswagen

La MG4 double également la mise. Sa version standard de 170 ch parie sur une technologie lithium-fer-phosphate (LFP), moins chère que le nickel-manganèse-cobalt (NMC) des concurrentes, avec une capacité de 51 kWh et 350 km d'autonomie. Mais le moteur 204 ch est associé à une batterie NMC de 64 kWh, qui permet d’aller jusqu’à 450 km. On retrouve cette dualité sur l’ID.3, avec des chiffres encore plus élevés : 58 kWh/427 km ou 77 kWh/557 km. Enfin, malgré son âge désormais avancé, la Nissan Leaf n’a pas à rougir non plus. Si sa version 150 ch se contente de 39 kWh utiles et de 270 km d’autonomie, la variante e+ 217 ch atteint 60 kWh utiles. Son rayon d’action de 385 km reste néanmoins en retrait face à la e-308 car la Lionne annonce des consommations d’électricité assez basses. Un point à vérifier lors de notre futur test d’autonomie.

Recharge : pas de record en vue

Media Image Image Chez Renault, seule la grosse batterie 60 kWh permet d'atteindre une puissance de charge en courant continu supérieure à celle de la e-308. L'argus Media Image Image La puissance de charge de la MG4 dépasse celle de la e-308 dès la version de base. L'argus - Benjamin Brillante

Savoir parcourir beaucoup de kilomètres, c’est bien. Mais savoir en récupérer rapidement c'est mieux surtout sur long trajet. Dans ce domaine, la Peugeot ne battra pas de records non plus. Sa puissance de recharge atteint 100 kW sur les bornes rapides en courant continu (DC) et 11 kW sur les prises classiques en courant alternatif (AC). De quoi passer de 20 à 30 % de charge en 30 mn dans le meilleur des cas tout comme les ë-C4 et Astra Electric. En revanche, les rivales affichent presque toutes des chiffres plus élevés en courant continu, à condition d’opter pour leur plus grosse batterie : jusqu’à 130 kW pour la Mégane, jusqu’à 135 kW sur la MG4 et jusqu’à 170 kW sur l’ID.3 restylée. Seule la Leaf est trahie par son âge en plafonnant à 50 kW, tandis que sa connectique Chademo est moins répandue que le CCS des concurrentes.

Mais l’écart entre la e-308 et ses autres rivales se resserre quand on regarde les petits accumulateurs, qui culminent à 85 kW chez Renault, à 117 kW chez MG et à 120 kW chez VW. Les Mégane et MG4 de base se limitent en outre à respectivement 7 kW et 6,6 kW en courant alternatif. Ici, la Peugeot n’a donc peut-être pas dit son dernier mot. Surtout que nos essais nous ont bien montré qu’une puissance de recharge élevée n’était pas toujours synonyme d’un arrêt plus rapide.

Prix : le tarif de la discorde

Pour sa First Edition, limitée à 300 exemplaires, la e-308 avait frappé fort… au mauvais sens de l’expression. Pour passer sous le seuil de 47 000 € qui donne droit au bonus écologique, il lui fallait compter sur une remise. Bien qu’elle soit un peu plus raisonnable, la gamme classique affiche des tarifs encore ambitieux. Elle démarre à 45 720 € en finition Allure, déjà assez bien équipée, et grimpe à 48 220 € en GT. Chez Renault, la plupart des versions de la Mégane E-Tech sont moins chères.Y compris l’avant-dernier des quatre niveaux proposés, Techno, en version 220 ch/60 kWh avec un chargeur 7 kW AC/130 kW DC. Les prix du crossover compact au Losange se situent entre 38 000 € et 48 500 €.

À lire aussi Prix Peugeot e-308. La gamme et les équipements dévoilés

Media Image Image Comme l'extérieur, la planche de bord est partagée avec les versions thermiques. Peugeot

La Volkswagen ID.3 se montre également plus abordable que la Lionne, du moins dans ses versions 58 kWh, disponibles dès 42 990 €. Dans cette configuration, l’allemande culmine à 46 990 €, mais il faudra compter entre 49 990 et 52 990 € pour le gros accumulateur 77 kWh. De son côté, la Leaf est affichée entre 36 900 et 45 200 €. Même sa variante la plus coûteuse est donc en dessous de la e-308 Allure. La Citroën ë-C4 est également plus accessible que sa cousine Peugeot : de 44 600 à 45 300 € pour sa nouvelle version 156 ch. L’Astra Electric n’a pour sa part pas encore dévoilé ses prix.

Media Image Image En plus de sa version 136 ch/46 kWh, toujours disponible, la ë-C4 peut désormais recevoir le même ensemble moteur/batterie que la e-308, à un prix plus doux. Citroën

Toutes ces compactes se retrouvent dangereusement proches de la Tesla Model 3, une familiale proposée dès 41 990 € avec des caractéristiques alléchantes. Mais la menace la plus sérieuse pour la e-308 et pour ses rivales vient de la MG4. Hors bonus écologique, elle commence à 29 990 € en 170 ch/51 kWh, alors que sa déclinaison 204 ch/64 kWh est proposée en deux finitions, à 33 990 € ou 35 990 €. Quasiment 10 000 € de moins que la version de base de la sochalienne ! De quoi faire hésiter même les plus réfractaires à sa fabrication en Chine. L’arrivée annoncée d’un nouveau bonus écologique qui privilégie les productions européennes pourrait toutefois rebattre les cartes d’ici janvier 2024. La e-308 est en effet assemblée en France, tout comme la Mégane, la ë-C4 est construite en Espagne, alors que les Opel et Volkswagen viennent d’Allemagne. Les modalités de cette modification du bonus restent toutefois à préciser.

En résumé Sur le papier, la partie s’annonce compliquée pour cette Peugeot e-308. Puissance, couple, capacité de batterie, autonomie, recharge….ses caractéristiques sont dans la moyenne. Tout en se montrant plus onéreuse que la plupart de ses concurrentes, à commencer par une MG4 qui casse les prix. A leur décharge, les ingénieurs Peugeot ont fait au mieux en électrifiant une plate-forme non prévue pour cela, contrairement à la STLA Medium du futur 3008. Si elle se vérifie, la consommation mesurée de cette Lionne pourrait lui redonner de la pertinence, et la marque dispose aussi d’un vrai savoir-faire en matière de qualités routières.

Tags