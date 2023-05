Peugeot P4. Un exemplaire du 4 x 4 militaire à vendre aux enchères Un Peugeot P4, véhicule tout terrain ayant servi pendant plus de trente ans dans l'armée française, est à vendre aux enchères. Focus sur cette auto atypique dont l'annonce ne devrait pas passer inapperçue malgré le camouflage de sa carrosserie.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Le Peugeot P4 est un 4 x 4 emblématique de la marque au Lion. Présenté officiellement en mars 1981 au camp militaire de Satory à Versailles, cette variante du Mercedez-Benz Classe G a été utilisée par l'armée française jusqu'en 2019 avant d'être remplacée par le Ford Ranger. Une carrière à la longévité exceptionnelle témoignant de ses aptitudes opérationnelles hors du commun. Un exemplaire du tout terrain français s'apprête prochainement à changer de main à l'occasion d'une vente aux enchères qui se déroulera le 4 mai 2023, à Toulouse. L'occasion de s'offrir un 4 x 4 pas comme les autres.

Un 4 x 4 Peugeot aux origines germaniques

Transporter 4 personnes avec leur paquetage, un poste radio et avoir une aptitude au transport aérien et au parachutage, voici le cahier des charges de l'armée française lorsque cette dernière a décidé de remplacer la Jeep Hotchkiss à la fin des années 1970. C'est le Peugeot P4 qui a remporté cet appel d'offre ambitieux face à la Citroën C44, construite sur base de Volkswagen Iltis et au Renault TRM 500, lui-même dérivé du Fiat Campagnola.

Media Image Image Le Peugeot P4 a comme un air de famille avec... DR Media Image Image ... le Mercedes-Benz Classe G dont il dérive ! Mercedes-Benz

Le P4 est dérivé du Mercedes-Benz Classe G apparu en 1975. Mais n'allez pas croire qu'il ne s'agit que d'une version rebadgée de l'illustre tout terrain germanique. Car Peugeot lui a greffé ses moteurs, une boîte de vitesses maison et des circuits électriques propres afin qu'il devienne un modèle à part entière. Il était disponible dès l'origine en deux versions essence et diesel (P4 D) dont la plupart des exemplaires ont été fabriqués pour l'armée tricolore. Le moteur à essence 4 cylindres 2 litres de 79 ch provient de la Peugeot 504, tout comme le bloc diesel 2.5 litres de 70,5 ch, dont la puissance passera d'ailleurs à 76 ch. La boîte de vitesses à 4 rapports provenait de la grande berline 604.

Une version diesel au pédigrée militaire

Le Peugeot P4 a été diffusé de manière marginale dans une déclinaison civile, à partir de 1986, et seulement en France pour ne pas faire de l'ombre au Classe G dont il dérivait. Il était alors proposé en deux longueurs et uniquement avec une motorisation diesel, à l'image de celui qui sera prochainement adjugé au marteau. L'exemplaire mis en vente est en effet un modèle diesel immatriculé pour la première fois le 2 janvier 1988, alors que le P4 avait déjà bénéficié d'une optimisation de son moteur diesel Indenor XD3. Comme le précise l'annonce, il s'agit d'un ancien véhicule de l'armée. Certains détails, comme les roues d'origine vendues avec le véhicule ou encore les banquettes arrières latérales, en témoignent.

Media Image Image L'annonce indique que l'exemplaire qui est à vendre a effectivement été utilisé par l'armée française. D'ailleurs, certains détails le confirment. DR Media Image Image Détail intéressant : les banquettes arrières latérales de la configuration spécifique à l'armée sont bien présentes. DR

Il est cependant difficile de savoir s'il a effectué la plupart des 191 603 km qu'il affiche au compteur sur des opérations de l'armée ou s'il a au contraire majoritairement roulé en tant que véhicule civil, car la date de sa retraite militaire n'est pas précisée par le vendeur. Sa peinture « camouflage » dont on ignore si elle est d'origine, lui confère indéniablement un look commando sans pareil.

Un exemplaire dans son jus avec des frais à prévoir

Ce Peugeot P4 est immatriculé en carte grise collection. Son état extérieur et intérieur semble satisfaisant tandis que la mécanique est décrite comme étant « en état de marche ». Il a fait l'objet d'un contrôle technique défavorable le 13 avril 2023. En cause, 8 défaillances majeures au rang desquelles figurent notamment un déséquilibre des freins arrière, des problèmes de commutation des feux, un dysfonctionnement des clignotants et des témoins du système d'éclairage défaillants. Rien de bien méchant a priori même s'il n'est pas impossible que le faisceau électrique soit purement et simplement à remplacer.

La valeur du lot composé du véhicule et des pièces qui l'accompagnent est estimée entre 14 000 et 16 000 €. DR Ce P4 est une version diesel mue par un bloc 2,5 l développant a priori 76 ch compte tenu de la date de sa première immatriculation : 2 janvier 1988. DR L'intérieur est dans son jus mais présente relativement bien. Dommage que des problèmes électriques soient de la partie. DR La remorque vendue avec le véhicule contient des pièces d'origine comme les portes amovibles et le volant. DR

Parmi les trois défaillances mineures, on retrouve la détérioration du plancher, mais surtout un problème d'identification puisque le numéro de série est absent. L'annonce indique enfin qu'un contrôle anti-pollution plus récent sera effectué avant la vente, laquelle se tiendra le 4 mai prochain à 14h30 à Toulouse avec possibilité d'enchérir en ligne. Aucun prix de réserve ne semble imposé pour ce lot composé du véhicule, de ses portes amovibles, de la remorque et de quelques autres pièces d'origine dont les roues et le volant. Le tout est estimé entre 14 000 et 16 000 €. Une somme à laquelle il faudra ajouter les frais de vente importants qui s'élèvent ici à 26,4 % du prix d'adjudication.

