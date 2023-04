Peut-on rouler avec 0 point sur son permis de conduire ? Contrairement aux idées reçues, il est parfois possible de rouler en toute légalité avec un permis de conduire au solde de points nul. L'argus revient sur les cas dans lesquels les automobilistes peuvent être amenés à prendre le volant malgré la perte de la totalité de leurs points.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Contrairement aux idées reçues, il est parfois possible de rouler en toute légalité avec un permis de conduire ne comportant plus aucun point. Focus sur les cas dans lesquels les automobilistes peuvent s'affranchir de la perte de la totalité de leurs points. Adrien Cortesi

La perte totale des points du permis de conduire entraîne en principe son invalidation et l'interdiction de circuler au volant de sa voiture. Dans ce cas, le Ministère de l'Intérieur adresse un courrier recommandé référencé « 48SI » au titulaire du permis concerné pour l'informer du solde de points nul consécutif à la commission de la dernière infraction et de l'obligation de restituer son précieux sésame à la Préfecture dont il dépend. Il existe cependant des hypothèses dans lesquelles la loi permet de continuer à conduire malgré le retrait de tous ses points.

À lire aussi Permis de conduire. Tout savoir sur les délais de restitution de point

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles !

Il faut tout d'abord savoir que le retrait des points du permis de conduire par l'administration n'est encadré par aucun délai légal. Autrement dit, lorsqu'une infraction entraînant une perte de points est commise, le retrait des points peut intervenir de nombreux mois et même parfois des années plus tard. Ainsi, celui qui pense avoir perdu tous ses points, peut en réalité disposer d'un capital positif parce que le Fichier National des Permis de Conduire (FNPC) n'a pas été mis à jour. Il est évidemment possible de continuer à conduire dans ce cas de figure.

Media Image Image Le Fichier National des Permis de Conduire (FNPC) n'est pas toujours à jour et l'administration tarde à envoyer la décision d'invalidation du permis. Autant de cas dans lesquels un permis potentiellement affecté de 0 point permet toujours de conduire. Ingroupe

Ensuite, lorsque tous les retraits de points ont été régularisés et que le solde est ramené à zéro, il est parfois encore possible de conduire en toute légalité. En effet, le Ministère de l'Intérieur tarde aussi parfois à envoyer le fameux courrier d'invalidation 48SI. Dans ce cas, bien que le capital du permis soit nul, son titulaire peut parfaitement continuer à rouler. Il peut même effectuer un stage de récupération de points qui pourra lui permettre d'éviter in extremis la décision d'invalidation et ainsi de sauver son permis.

Après l'envoi du courrier d'invalidation par l'administration

Lorsque l'intégralité des retraits de points figure au Fichier National des Permis de Conduire et que le document 48SI est adressé au titulaire du permis, il est toujours possible de rouler, mais à certaines conditions. La première est de ne pas retirer immédiatement le courrier recommandé. Car dès l'instant où le destinataire accepte ou retire le courrier 48SI, la décision d'invalidation lui est opposable, ce qui emporte automatiquement interdiction de conduire et obligation de restituer le permis à la Préfecture.

Media Image Image Tant que le courrier d'invalidation n'a pas été retiré, il est toujours possible de conduire et de faire un stage pour récupérer des points. Il doit être retiré après le lendemain de l'issue du stage et en tous cas dans les 15 jours de sa présentation. Clément Choulot

Dans ce cas, pour continuer à conduire et avoir une chance de rester titulaire du permis de conduire, il est nécessaire de réaliser un stage de récupération de points dans les plus brefs délais et de ne retirer le courrier 48SI qu'après le lendemain de l'issue du stage. Ceci car les points ainsi récupérés ne sont crédités au capital du permis de conduire que le lendemain de la réalisation complète du stage d'une durée de 2 jours. Cette solution fait échec à la décision d'invalidation qui n'a pu être officiellement portée la connaissance du conducteur avant le recrédit des 4 points attachés au stage. Mais cette façon de procéder n'est efficace que si le permis n'est pas affecté d'un solde négatif inférieur à - 3 points, le stage permettant de reconstituer 4 points (- 3 + 4 = 1).

Pour le vérifier, il suffit de demander le Relevé d'information intégral (RII) à la Préfecture et d'effectuer soi-même ce calcul en soustrayant infraction par infraction, tous les retraits de points intervenus. En tout état de cause, il est impératif de retirer ce courrier recommandé avant l'expiration du délai d'instance de la poste de 15 jours pour prendre date après avoir effectué le stage de récupération de points. Si ce courrier recommandé n'est pas retiré par son destinataire, la date d'opposabilité de la décision d'invalidation sera fixée au jour de la première présentation du courrier par La Poste, soit avant le stage et il ne sera plus possible de régulariser la situation dans ce cas.

Le référé suspension : l'autorsation judiciaire de conduire sans point

Il existe un troisième cas dans lequel il est possible de conduire sans aucun point sur son permis : celui du référé suspension. Mais contrairement aux précédentes hypothèses, c'est ici un juge qui autorise le titulaire du permis à conduire malgré le retrait de l'intégralité de ses points. En effet, toute personne destinataire d'une décision d'invalidation peut contester celle-ci en saisissant le tribunal administratif dans les deux mois de la réception du courrier 48 SI. L'instruction de ce recours est lente et il n'est pas rare de patienter plus d'un an avant que le tribunal ne tranche. Dans la mesure où il n'est pas suspensif, ce recours ne neutralise pas les effets de la décision d'invalidation qui s'applique tant que le tribunal n'a pas statué, interdisant ainsi au justiciable de conduire.

Media Image Image Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant d'obtenir l'autorisation du juge administratif de conduire durant la procédure de contestation devant le tribunal. Mais les conditions pour en bénéficier sont strictes. ANTAI

Pour conduire durant ce laps de temps, il est possible de saisir le juge administratif d'une seconde procédure appelée référé suspension afin d'obtenir du juge qu'il autorise la conduite tant que la procédure devant le tribunal administratif est en cours. Cette procédure, principalement réservée aux professionnels de la route (commerciaux, chauffeurs routiers, livreurs), nécessite toutefois de prouver un doute sérieux sur la légalité de la décision d'invalidation et l’absence d’infractions graves (délits ou contraventions de 5e classe).

À lire aussi Pourquoi contester un PV peut sauver votre permis de conduire

Tags