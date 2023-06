Pikes Peak. Il y a 10 ans, Sébastien Loeb gagnait la course avec la Peugeot 208 T16 Bien avant l’engagement d’une Alpine A110, Peugeot a représenté la France à Pikes Peak. La marque au Lion compte même trois victoires dans la « course vers les nuages » . La dernière a eu lieu il y a dix ans, en 2013, avec un certain Sébastien Loeb au volant d’une 208 très spéciale. Flashback.

Lors de son passage aux États-Unis, Peugeot n’a jamais réussi à briller sur le plan commercial. Côté sport automobile en revanche, la marque peut se targuer de trois victoires dans la plus célèbre des courses de côte américaines : Pikes Peak. Ses deux premiers succès ont été obtenus dans les années 1980 avec la 405 T16. Ils visaient à renforcer la popularité de la 405 de série. Sans grand succès. L’échec de cette familiale poussera même le Lion à quitter ce gigantesque marché en 1991. Le dernier triomphe en date dans la « course vers les nuages » est plus récent. C'était en 2013 lorsque Sébastien Loeb a battu le record de l’épreuve au volant de la Peugeot 208 T16. L’argus revient sur cet exploit qui fête déjà son dixième anniversaire en 2023.

Un programme sportif de crise

Le retour de la firme de Sochaux à Pikes Peak ne coulait pas forcément de source. En 2013, le groupe PSA, qui se limite alors à Peugeot et Citroën, sortait tout juste d’une des pires crises de son histoire. Il avait dû laisser le chinois Dongfeng entrer dans son capital pour éviter la faillite. Comme souvent dans un tel contexte, les onéreux engagements en sport automobile sont vus comme une source d’économie « facile ». Le programme de Peugeot Sport en championnat du monde d’endurance avait d'ailleurs été brutalement sacrifié début 2012. Un sacré crève-cœur pour les dizaines de personnes qu’il impliquait, surtout qu’une toute nouvelle 908 Hybrid4 était déjà presque prête. Mais comme nous l’avait expliqué Xavier Crespin, directeur de l'Aventure Peugeot, dans une vidéo consacrée aux anniversaires fêtés par la marque sochalienne en 2023, il n‘était pas question de laisser tous ces talents sur le carreau.

Le constructeur se met donc en quête d’un autre moyen de briller en compétition… sans trop se ruiner. Le programme Pikes Peak remplit ce cahier des charges à la perfection. Comme il se limite à une seule course, il permet de limiter les frais. D’autant qu’il n’y a pas d’autres grands constructeurs à affronter et que le projet va bénéficier d’un partenariat avec Red Bull. Le seul bémol, c’est qu’il n’est plus possible d’utiliser cette épreuve pour soutenir la carrière commerciale d’un modèle vendu outre-Atlantique. Alors, Peugeot va plutôt s’en servir pour promouvoir une citadine aux antipodes des habitudes américaines : la première génération de 208, sortie en 2012.

Une 908 rhabillée en 208

Media Image Image La carrosserie en carbone évoquait la première génération de 208, mais les trains roulants et l'aileron arrière provenaient de la 908 d'endurance. Red Bull Media Image Image Ce véritable prototype affichait un rapport poids-puissance hors normes, avec 875 ch pour le même nombre de kilos. Red Bull

Les optiques, la calandre et la carrosserie en carbone de la 208 T16 rappellent cette héritière des 205, 206 et 207. Mais les points communs avec la version de série s’arrêtent là.

Les ingénieurs de Peugeot Sport ont sorti quelque chose qui est juste improbable, une combinaison avec un look de 208, mais en réalité c’est un proto, avec un rapport poids-puissance incroyable de un pour un, s’enthousiasme Xavier Crespin. On est sur quelque chose de très bestial.

Pour créer ce véritable monstre de Frankenstein de manière aussi rationnelle que possible, le constructeur français a puisé dans sa banque d’organes. De nombreuses pièces proviennent du défunt programme 908, à l’image de l’immense aileron arrière de 2 m de large, des trains roulants ou des disques de frein en carbone. Le moteur V6 3.2 biturbo essence est issu de prototypes d’endurance plus anciens, qui avaient porté les couleurs de l’équipe Pescarolo. Comme le règlement de Pikes Peak est très libre, ce bloc développe ici pas moins de 875 ch. Quant au châssis tubulaire en acier, il marie simplicité et légèreté. Le poids se limite à 875 kg, ce qui donne le fameux rapport poids-puissance de 1 kg/ch évoqué par Xavier Crespin dans la vidéo ci-dessus. Pour donner un ordre idée, malgré ses 1 600 ch, la lourde Bugatti Chiron Super Sport affiche un rapport de « seulement » 1,25 kg/ch.

Un nouveau défi pour Sébastien Loeb

Media Image Image Même pour un nonuple champion du monde des rallyes comme Sébastien Loeb, dompter la 208 T16 n'a pas été un exercice facile. Red Bull

Capable de boucler le 0 à 100 km/h en 1,8 s, la 208 T16 affiche des performances hors normes. Encore fallait-il trouver un pilote capable de la dompter. Ca tombe bien : dans le groupe PSA, on trouve un certain Sébastien Loeb, qui enchaîne les titres de champion du monde des rallyes avec Citroën et son fidèle copilote Daniel Elena depuis 2004. Si l’Alsacien se satisfait évidemment de cette situation, il est malgré tout aussi avide de nouveaux défis. Sa participation aux 24H du Mans en 2005 et 2006 avec Pescarolo Sport l’avait déjà prouvé. Sébastien Loeb n’a donc pas eu besoin d’être supplié pour accepter ce challenge. Mais n'allez pas croire qu’il s’agissait d’une simple formalité pour lui. Même si la puissance du V6 diminue fortement avec l’altitude, qui culmine à 4 301 m au sommet de Pikes Peak, elle reste largement supérieure à celle des WRC de l'époque (300 ch). Le poids est, en outre, nettement plus bas, et l’appui aérodynamique est bien supérieur. La partie est donc loin d’être gagnée d’avance, surtout que Loeb est un « débutant » sur cette épreuve bien particulière.

Un record avec une large avance

Le pari de Peugeot va cependant se révéler payant. Le résultat va même dépasser les espérances de la marque. Sébastien Loeb et sa 208 T16 vont avaler les 156 virages et les 12,42 miles (environ 20 km) de cette montée mythique à la vitesse moyenne de 145 km/h. Lorsque le pilote et sa monture passent la ligne d’arrivée, le chrono affiche 8’13’’878. C’est 92 secondes de mieux que le record signé l’année d’avant par l’Américain Rhys Millen, l’un des spécialistes de l’épreuve, au volant d’une Hyundai Genesis Coupé transfigurée ! Sébastien Loeb se pose ainsi en digne héritier d’Ari Vatanen, un autre transfuge du championnat du monde des rallyes qui avait gagné Pikes Peak en 1988 avec la 405 T16. Même si certains pourront regretter que le parcours ait été intégralement bitumé, empêchant ainsi de reproduire le fameux ballet sur la terre de la mémorable vidéo « climb dance » .

Ce passage à l’asphalte explique en partie pourquoi la 208 T16 a été si rapide. Son illustre ancêtre des années 1980, pourtant dérivée de la 205 T16 du Groupe B, avait eu besoin de 2’30 supplémentaires pour effectuer la montée. Mais l’exploit de Loeb demeure retentissant, malgré tout.

Ca a été une tension incroyable tout le long de la montée et puis il fait ce temps canon au final, ce drapeau qui salue le passage de la 208, c’était juste une formidable aventure, se souvient Xavier Crespin.

Media Image Image La course de Pikes Peak a un règlement très libre, qui permet d'accueil des véhicules particulièrement hétéroclites. Red Bull Media Image Image La 208 T16 a relevé le défi de se montrer à la hauteur de la 405 T16, victorieuse à Pikes Peak en 1988 et 1989. Red Bull

Alpine sur les traces de Peugeot ?

Même si la marque au Lion ne remettra pas son titre en jeu, il faudra encore attendre 2018 pour que ce record soit battu par un autre Français, Romain Dumas, et par la Volkswagen ID.R, avec un temps de 7'57''148. Le prototype allemand a su compenser son rapport poids-puissance beaucoup moins spectaculaire que celui de la 208 T16 grâce à sa motorisation électrique. Eh oui, à Pikes Peak, ce choix offre un véritable avantage car il évite de perdre des dizaines de chevaux au fur et à mesure que l’altitude augmente. Il ne serait dès lors pas étonnant de voir Peugeot revenir un jour dans les montagnes du Colorado pour tenter de reprendre ce record avec un nouveau monstre, cette fois dénué de tout bloc thermique. Pour l'instant, le constructeur est trop affairé à essayer de corriger les défauts de jeunesse de sa 9X8 d’endurance.

Media Image Image Pour accompagner le lancement de sa gamme électrique ID, Volkswagen est venu battre le record de la course en 2018, avec cette ID.R pilotée par Romain Dumas. Volkswagen

Disputée le dimanche 25 juin 2023, la 101e édition de la célèbre course de côte pourra compter sur une présence française grâce à Alpine, qui s’engage pour la première fois avec une A110 GT4 très spéciale, pilotée par Raphaël Astier. Pour l’heure, ni la victoire au général, ni le record ne sont visés. En revanche, la marque de Dieppe aura bien à cœur de briller dans sa catégorie Time Attack 1. Surtout qu’elle a prévu d’être vendue officiellement aux Etats-Unis avant la fin de sa décennie… en espérant évidemment y connaître davantage de succès que Peugeot avec sa 405.

Media Image Image En 2023, Alpine s'engage pour la première fois à Pikes Peak. Cette Alpine A110 GT4 modifiée ne vise cependant pas la victoire au général pour l'instant. Alpine

