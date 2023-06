Pneus. Les promos de l’été avant les départs en vacances Vos pneus sont bons à changer ? A l’approche des départs en vacances, les centres auto (Euromaster, Point S, Roady...) et les constructeurs (Hyundai, Citroën, Skoda...) ont sorti les promos. Tour d’horizon des bons plans du moment.

Ne négligez pas vos pneumatiques. Des pneus usés dégradent la tenue de route, surtout par temps de pluie, et augmentent les distances de freinage. Sans oublier que la chaleur estivale peut engendrer un risque d'éclatement et encore plus lorsque le véhicule est chargé. Mal gonflés, ils peuvent également entraîner une surconsommation de carburant. A l’approche des grandes vacances, il est donc recommandé de vérifier leur état et de les remplacer si nécessaire. Une opération coûteuse, certes mais les bonnes affaires ne manquent pas en ce moment pour réduire la facture. Plusieurs enseignes proposent des remises sur plusieurs marques, voire une réduction sur le montage. L'argus a compilé toutes les offres du moment (centres auto et constructeurs).

Les offres pneus dans les centres-autos

Euromaster

30 € de remise pour l’achat de 4 pneus Falken (jusqu’au 30 juillet)

Eurorepar

Jusqu’à 100 € remboursés pour l’achat de 4 pneus Goodyear (jusqu’au 29 juillet)

Feu Vert

Jusqu’à 40 € de remise sur les pneus Pirelli (jusqu’au 20 juin)

First Stop

- 10% sur une sélection de pneus (jusqu’au 30 juin)

Jusqu’à 100 € remboursés pour l’achat de pneus Michelin (jusqu’au 30 juillet)

Media Image Image Des pneus usés dégradent la tenue de route, surtout lorsqu'il pleut. TCS

Midas

- 30% sur le 2ème pneu de marque Continental (jusqu’au 1er juillet)

Norauto

Jusqu’à 100 € remboursés pour l’achat et montage de pneus Goodyear ou Dunlop (jusqu’au 29 juillet)

Point S

Jusqu’à 120 € remboursés pour l’achat et le montage de 4 pneus Goodyear (jusqu’au 29 juillet)

Profil Plus

Jusqu’à 50 € offerts pour l’achat de 2 pneus Michelin (jusqu’au 30 juillet)

Jusqu’à 100 € offerts pour l’achat de 4 pneus Michelin (jusqu’au 30 juillet)

Roady

Pneus de marque Bridgestone à prix coûtant + 2 ans d’assurance crevaison (jusqu’au 30 juin)

Vulco

Jusqu'à 100 € offerts pour la pose de 2 ou 4 pneus Goodyear ou Dunlop (jusqu’au 29 juillet)

Media Image Image Plusieurs centres auto font des remises à l'approche des vacances d'été. TCS

Les offres chez les constructeurs auto

Citroën

Jusqu’à 100 € remboursés pour l’achat de 4 pneus Goodyear (jusqu’au 29 juillet)

Hyundai

50% de remise sur le 2ème pneumatique (jusqu’au 31 juillet)

Skoda

Pneus à prix coûtant (jusqu’au 30 juin)

Toyota

40% de remise sur le 2ème pneumatique (jusqu’au 31 juillet)

